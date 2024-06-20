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Путин назвал Вьетнам давним союзником
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:33

Путин назвал Вьетнам давним союзником

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Вьетнам одним из наиболее надежных союзников страны, отношения с которым прошли долгий путь и успешно перенесли трудности.

Приятно находиться в радушном, приветливом Вьетнаме, на гостеприимной территории Социалистической Республики Вьетнам, который является одним из старых и надежных союзников.

Связи между Россией и Вьетнамом, основанные на взаимном доверии и понимании, преодолели значительное расстояние и успешно справились с испытаниями войны, — отметил он в ходе встречи с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем.

Путин подчеркнул, что бывший Советский Союз активно поддерживал в героической борьбе вьетнамского народа против французских и американских захватчиков, а также способствовал развитию мирного строительства в Социалистической Республике Вьетнам.

"Важно, что во Вьетнаме помнят об этом и ценят эту память", — добавил глава России.

Фото: www.flickr.com/dronepicr (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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