Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Вьетнам одним из наиболее надежных союзников страны, отношения с которым прошли долгий путь и успешно перенесли трудности.



Приятно находиться в радушном, приветливом Вьетнаме, на гостеприимной территории Социалистической Республики Вьетнам, который является одним из старых и надежных союзников.

Связи между Россией и Вьетнамом, основанные на взаимном доверии и понимании, преодолели значительное расстояние и успешно справились с испытаниями войны, — отметил он в ходе встречи с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем.



Путин подчеркнул, что бывший Советский Союз активно поддерживал в героической борьбе вьетнамского народа против французских и американских захватчиков, а также способствовал развитию мирного строительства в Социалистической Республике Вьетнам.



"Важно, что во Вьетнаме помнят об этом и ценят эту память", — добавил глава России.

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