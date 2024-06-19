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Путин: РФ и Вьетнам активно сотрудничают в ООН
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 19:54

Путин: РФ и Вьетнам активно сотрудничают в ООН

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Вьетнам близко сотрудничают на важных многосторонних площадках, главным образом в Организации Объединенных Наций.

Статья Путина для официального издания Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама "Нянзан", названная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на веб-сайте Кремля.

В тексте отмечается, что страны тесно сотрудничают на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в рамках Организации Объединенных Наций.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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