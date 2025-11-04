Нячанг — мимо, Дананг — забудьте: куда не стоит соваться зимой во Вьетнаме
Российский путешественник Алексей Кутовой поделился опытом поездки во Вьетнам и рассказал, какие курорты этой страны лучше не посещать зимой. В своём блоге на платформе "Дзен" он объяснил, что климатические особенности региона делают некоторые популярные направления малопригодными для отдыха в холодное время года.
"Просто запомните, что в Дананг осенью и зимой — ни ногой, а в Нячанг — только с января. Это мрачняк", — написал тревел-блогер.
Где во Вьетнаме не стоит отдыхать зимой
По словам Кутового, город Нячанг - одно из самых популярных направлений у российских туристов — не подходит для отдыха в период с октября по начало января.
В это время здесь идут затяжные дожди, небо затянуто тучами, море штормит, а пляжи нередко закрывают для купания.
"Город Нячанг лучше посещать со второй половины января, так как с начала осени там идут непрерывные дожди", — уточнил путешественник.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Дананге - крупном прибрежном городе в центральной части страны. По наблюдениям блогера, сюда не стоит приезжать до марта, поскольку климат здесь непредсказуем: температура может резко падать, а влажность остаётся высокой.
Пляжный отдых в это время превращается в испытание даже для опытных туристов.
Когда начинается туристический сезон
Климат во Вьетнаме сильно различается по регионам, и выбор времени для поездки зависит от конкретного направления.
|Регион
|Благоприятный сезон
|Неблагоприятный сезон
|Север (Ханой, Халонг)
|октябрь — март
|май — сентябрь (жара и дожди)
|Центр (Дананг, Хюэ, Хойан)
|март — август
|сентябрь — февраль (ливни, тайфуны)
|Юг (Хошимин, Фукуок, Вунгтау, Муйне)
|ноябрь — апрель
|май — октябрь (влажность, жара)
Таким образом, зима — лучшее время для южных курортов страны, но не для центральных и северных.
Где отдыхать лучше зимой
Блогер подчеркнул, что оптимальной альтернативой "мокрым" курортам зимой становятся Муйне, Вунгтау и Фукуок.
Эти направления отличаются стабильной погодой и более сухим климатом.
"Я рекомендую Вунгтау, если вы хотите совместить море и город. От Вунгтау до Хошимина ехать всего пару часов, если вам захотелось цивилизации", — посоветовал Кутовой.
-
Муйне - любимое место серферов и поклонников активного отдыха. Здесь постоянно дует лёгкий морской бриз, а температура воздуха редко опускается ниже +28 °C.
-
Вунгтау - город с развитой инфраструктурой, где легко совместить пляж и городской комфорт.
-
Фукуок - самый тёплый вариант зимой, с прозрачной водой, длинными пляжами и массой отелей высокого уровня.
Почему осенне-зимний Вьетнам может разочаровать
Кутовой отметил, что многие туристы, не изучив особенности климата, ошибочно бронируют туры на зиму в привычные курорты вроде Нячанга. В результате отпуск превращается в дождливые прогулки по пустынным улицам.
В это время:
-
море мутное и холодное;
-
отели снижают цены, но качество отдыха страдает;
-
экскурсии часто отменяются из-за погодных условий;
-
увеличивается риск простуд и переохлаждений при ветреной погоде.
"Это не сезон — просто затянутое межсезонье. На фото всё красиво, но в реальности — серое небо и мокрые flip-flops", — иронично заметил блогер.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: бронировать отдых в центральном Вьетнаме в декабре.
Последствие: затяжные дожди, штормы и отмена экскурсий.
Альтернатива: выбрать юг страны — Фукуок или Муйне.
-
Ошибка: ориентироваться только на низкие цены.
Последствие: некомфортный климат и скучный отпуск.
Альтернатива: планировать поездку на конец января — начало апреля, когда погода стабилизируется.
-
Ошибка: рассчитывать на "пляжную зиму" по аналогии с Таиландом.
Последствие: разочарование от холодного моря.
Альтернатива: совмещать Вьетнам с визитом в Камбоджу или Малайзию, где сезон сухой.
Советы путешественникам
-
Проверяйте прогноз погоды заранее. Вьетнам делится на климатические зоны, и условия могут отличаться кардинально.
-
Выбирайте южные курорты зимой. Там гарантированы солнце и комфортная температура воды.
-
Планируйте экскурсии на первую половину дня. После обеда нередко начинаются кратковременные ливни.
-
Бронируйте жильё с кондиционером и сушилкой. Из-за влажности вещи часто не просыхают.
-
Страхуйте поездку. В сезон дождей возможны перебои с авиарейсами и транспортом.
Интересные факты о климате Вьетнама
-
В стране насчитывается более 200 дождливых дней в году в центральных провинциях.
-
Тайфуны чаще всего приходят на побережье Дананга в октябре.
-
На Фукуоке можно купаться круглый год, и именно сюда съезжаются зимовать многие блогеры.
-
Средняя температура воды в Южно-Китайском море зимой — около +26 °C.
Исторический контекст
Вьетнам уже давно стал любимым направлением российских туристов, особенно после введения безвизового режима. Однако многие путешественники ошибочно воспринимают страну как круглогодичный курорт.
На деле погода здесь гораздо разнообразнее: сезон дождей и штормов может длиться до четырёх месяцев, а в некоторых регионах туристический бизнес буквально "замораживается" до весны.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru