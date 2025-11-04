Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куиньон
Куиньон
© commons.wikimedia.org by Trường Sơn is licensed under CC0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 22:26

Нячанг — мимо, Дананг — забудьте: куда не стоит соваться зимой во Вьетнаме

Путешественник Алексей Кутовой рассказал, какие курорты Вьетнама не подходят для отдыха зимой

Российский путешественник Алексей Кутовой поделился опытом поездки во Вьетнам и рассказал, какие курорты этой страны лучше не посещать зимой. В своём блоге на платформе "Дзен" он объяснил, что климатические особенности региона делают некоторые популярные направления малопригодными для отдыха в холодное время года.

"Просто запомните, что в Дананг осенью и зимой — ни ногой, а в Нячанг — только с января. Это мрачняк", — написал тревел-блогер.

Где во Вьетнаме не стоит отдыхать зимой

По словам Кутового, город Нячанг - одно из самых популярных направлений у российских туристов — не подходит для отдыха в период с октября по начало января.
В это время здесь идут затяжные дожди, небо затянуто тучами, море штормит, а пляжи нередко закрывают для купания.

"Город Нячанг лучше посещать со второй половины января, так как с начала осени там идут непрерывные дожди", — уточнил путешественник.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Дананге - крупном прибрежном городе в центральной части страны. По наблюдениям блогера, сюда не стоит приезжать до марта, поскольку климат здесь непредсказуем: температура может резко падать, а влажность остаётся высокой.
Пляжный отдых в это время превращается в испытание даже для опытных туристов.

Когда начинается туристический сезон

Климат во Вьетнаме сильно различается по регионам, и выбор времени для поездки зависит от конкретного направления.

Регион Благоприятный сезон Неблагоприятный сезон
Север (Ханой, Халонг) октябрь — март май — сентябрь (жара и дожди)
Центр (Дананг, Хюэ, Хойан) март — август сентябрь — февраль (ливни, тайфуны)
Юг (Хошимин, Фукуок, Вунгтау, Муйне) ноябрь — апрель май — октябрь (влажность, жара)

Таким образом, зима — лучшее время для южных курортов страны, но не для центральных и северных.

Где отдыхать лучше зимой

Блогер подчеркнул, что оптимальной альтернативой "мокрым" курортам зимой становятся Муйне, Вунгтау и Фукуок.
Эти направления отличаются стабильной погодой и более сухим климатом.

"Я рекомендую Вунгтау, если вы хотите совместить море и город. От Вунгтау до Хошимина ехать всего пару часов, если вам захотелось цивилизации", — посоветовал Кутовой.

  • Муйне - любимое место серферов и поклонников активного отдыха. Здесь постоянно дует лёгкий морской бриз, а температура воздуха редко опускается ниже +28 °C.

  • Вунгтау - город с развитой инфраструктурой, где легко совместить пляж и городской комфорт.

  • Фукуок - самый тёплый вариант зимой, с прозрачной водой, длинными пляжами и массой отелей высокого уровня.

Почему осенне-зимний Вьетнам может разочаровать

Кутовой отметил, что многие туристы, не изучив особенности климата, ошибочно бронируют туры на зиму в привычные курорты вроде Нячанга. В результате отпуск превращается в дождливые прогулки по пустынным улицам.

В это время:

  • море мутное и холодное;

  • отели снижают цены, но качество отдыха страдает;

  • экскурсии часто отменяются из-за погодных условий;

  • увеличивается риск простуд и переохлаждений при ветреной погоде.

"Это не сезон — просто затянутое межсезонье. На фото всё красиво, но в реальности — серое небо и мокрые flip-flops", — иронично заметил блогер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать отдых в центральном Вьетнаме в декабре.
    Последствие: затяжные дожди, штормы и отмена экскурсий.
    Альтернатива: выбрать юг страны — Фукуок или Муйне.

  • Ошибка: ориентироваться только на низкие цены.
    Последствие: некомфортный климат и скучный отпуск.
    Альтернатива: планировать поездку на конец января — начало апреля, когда погода стабилизируется.

  • Ошибка: рассчитывать на "пляжную зиму" по аналогии с Таиландом.
    Последствие: разочарование от холодного моря.
    Альтернатива: совмещать Вьетнам с визитом в Камбоджу или Малайзию, где сезон сухой.

Советы путешественникам

  1. Проверяйте прогноз погоды заранее. Вьетнам делится на климатические зоны, и условия могут отличаться кардинально.

  2. Выбирайте южные курорты зимой. Там гарантированы солнце и комфортная температура воды.

  3. Планируйте экскурсии на первую половину дня. После обеда нередко начинаются кратковременные ливни.

  4. Бронируйте жильё с кондиционером и сушилкой. Из-за влажности вещи часто не просыхают.

  5. Страхуйте поездку. В сезон дождей возможны перебои с авиарейсами и транспортом.

Интересные факты о климате Вьетнама

  1. В стране насчитывается более 200 дождливых дней в году в центральных провинциях.

  2. Тайфуны чаще всего приходят на побережье Дананга в октябре.

  3. На Фукуоке можно купаться круглый год, и именно сюда съезжаются зимовать многие блогеры.

  4. Средняя температура воды в Южно-Китайском море зимой — около +26 °C.

Исторический контекст

Вьетнам уже давно стал любимым направлением российских туристов, особенно после введения безвизового режима. Однако многие путешественники ошибочно воспринимают страну как круглогодичный курорт.
На деле погода здесь гораздо разнообразнее: сезон дождей и штормов может длиться до четырёх месяцев, а в некоторых регионах туристический бизнес буквально "замораживается" до весны.

