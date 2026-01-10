Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 1:59

Вьетнам пугает только новичков: что туристы понимают слишком поздно

Наличные и QR-платежи остаются основным способом расчётов во Вьетнаме — опытные туристы

Путешествие по Вьетнаму может быть лёгким и спокойным, если заранее понимать местные правила игры. Большинство трудностей у туристов возникает не из-за страны, а из-за незнания бытовых нюансов. Несколько простых решений позволяют экономить силы, деньги и время уже с первых дней поездки. Об этом сообщает дзен-канал "Кутовой про путешествия".

Как во Вьетнаме устроены переезды между городами

Междугородние поездки во Вьетнаме организованы проще, чем кажется на первый взгляд. Туристам необязательно ехать на автовокзал и разбираться в расписаниях без английских переводов. В большинстве отелей и хостелов билеты на автобусы продаются прямо на ресепшене по той же цене, что и в кассе.
Дополнительный плюс такого способа — трансфер. За пассажиром заезжает минивэн или мотоцикл и доставляет его напрямую к автобусу. Это избавляет от необходимости искать такси и переживать из-за отправления.
Для самостоятельного бронирования также используют местные сервисы, которые давно стали привычной частью туристической инфраструктуры страны на фоне того, что турпоток во Вьетнам превысил допандемийный рекорд 2019 года.

Такси, байки и реальные правила дорог

Уличные такси во Вьетнаме часто становятся источником лишних трат. Чтобы избежать завышенных цен и запутанных маршрутов, туристы используют приложения Grab и Be. В них стоимость поездки видна заранее, а оплата проходит без споров.
Аренда байка остаётся популярным способом передвижения, но здесь важно помнить о документах. Формально для езды нужны международные права категории A. Без них возможны штрафы, а главное — проблемы со страховкой в случае аварии.
Дорожное движение во Вьетнаме хаотично лишь на первый взгляд. Пешеходам советуют идти медленно и прямо, не останавливаясь и не меняя траекторию, тогда транспорт сам подстраивается под движение человека.

Деньги, еда и климатические особенности

Наличные деньги во Вьетнаме по-прежнему играют ключевую роль. Карты принимают в основном в отелях и крупных магазинах, а в повседневной жизни часто используют QR-платежи во Вьетнаме, если у туриста есть подходящая банковская карта. Самый выгодный курс обмена путешественники находят в банках и ювелирных лавках, а не в аэропорту.
В вопросах еды действует негласное правило: лучшие блюда подают там, где едят местные жители. Простые уличные кафе часто оказываются вкуснее и дешевле ресторанов в туристических кварталах.
При планировании поездки важно учитывать сезон дождей. Осенью центральные регионы страны могут страдать от подтоплений, тогда как юг переносит осадки легче и остаётся более комфортным для путешествий.

Грамотный подход к транспорту, деньгам и повседневным мелочам позволяет воспринимать Вьетнам не как хаотичную страну, а как удобное направление для самостоятельных поездок. Понимание местных реалий избавляет от стресса и делает маршрут предсказуемым. В итоге путешествие превращается не в борьбу с обстоятельствами, а в спокойное знакомство со страной.

