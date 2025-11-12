Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бухта Халонг
Бухта Халонг
© commons.wikimedia.org by Adam Jones is licensed under CC BY-SA 3.0
Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 13:16

Вошел в кафе в Ханое — и замер: такого кофе не подают нигде в мире

Вьетнам — страна контрастов и гармонии. Здесь древние пагоды соседствуют с неоновыми вывесками, запах лайма и кориандра витает в воздухе, а люди улыбаются, даже когда улицы затоплены дождём.
Журналистка и путешественница Хамида Форд провела 10 дней в этой удивительной стране, но три из них стали особенными. Эти дни — квинтэссенция Вьетнама: вкус, движение и тёплая душа.

День 1. Ханой — город ароматов и контрастов

Ханой встречает шумом мопедов, ароматом кофе и паром от фо. Чтобы почувствовать ритм города, Хамида начала с прогулки по Старому кварталу, где узкие улицы переплетаются, как в паутине, а железнодорожная улица проходит прямо между кафе.

"Когда поезд идёт, ты буквально прижимаешься к стене — и это момент, когда Ханой дышит вместе с тобой", — поделилась Хамида Форд.

После прогулки по исторической тюрьме Хоа Ло, где когда-то содержались политические заключённые, путешественницу застал тайфун. Залитые водой улицы не остановили её - напротив, стали частью приключения.

В укрытии от дождя она впервые попробовала северный фо — прозрачный, лёгкий бульон, где вкус говядины звучит особенно чисто. Позже — легендарный вьетнамский яичный кофе в Café Giảng, созданный ещё во времена Второй мировой.

Вечером — ужин в Phở Cuốn 31: рулетики из рисовой лапши, салат из цветков банана и жареная лапша с говядиной. Ханой на вкус оказался сложным, пряным и уютным — как сама страна.

День 2. Хойан — город света, ремёсел и ароматов

Хойан — как ожившая открытка: фонари отражаются в реке, а в воздухе пахнет специями и морем. Когда-то это был крупный порт, теперь — музей под открытым небом.

Хамида начала утро на велосипеде, проехав по мостам и рисовым полям, где буйволы стоят по колено в воде. В деревенском доме она наблюдала, как делают рисовую лапшу, и даже попробовала приготовить её сама. Затем была поездка на круглых лодках из бамбука, плавание по каналам и знакомство с местными мастерами, плетущими циновки вручную.

После обеда — экскурсия по старому городу: храм Фук Киен, Музей народной культуры, а затем легендарный Bánh Mì Phượng, где ел сам Энтони Бурден.

Вечером — урок окрашивания тканей у художницы Ле Туи и ужин в ресторане Morning Glory. А ночь в Хойане ожила под Праздник середины осени: мальчики в масках львов танцевали под барабаны, огни отражались в воде, и казалось, что весь город празднует жизнь.

День 3. Хошимин — энергия мегаполиса

Южный Вьетнам встречает жаром и скоростью. Хошимин (Сайгон) — это мотоциклы, запах жареного банана и бесконечные улицы.

После прибытия Хамида зашла в Phở 2000 — то самое кафе, где когда-то обедал Билл Клинтон. Затем отправилась исследовать рынок Бен Тхань, купила расписные палочки для еды и посетила Центральное почтовое отделение и Дворец независимости.

Самой сильной точкой стал Музей пережитков войны — тяжёлое, честное напоминание о цене прошлого.

Но вечер вернул радость: тур по ночному городу на винтажных Vespas. С ветерком — через потоки мопедов, мимо уличных лавок и светящихся вывесок.
Остановка за остановкой — как глава гастрономического романа:

  • дим-самы у уличной тележки,
  • сок из сахарного тростника с ананасом,
  • жареные бананы с кунжутом в Bánh Chuoi HT,
  • и главное — хрустящий bánh xèo с креветками и свининой.

Финал вечера — старинный оперный театр Сайгона и постановка А О, где акробатика переплетается с историей страны.

"Это был Вьетнам в движении — шумный, хрупкий и невероятно живой", — сказала Хамида Форд.

После спектакля она отправилась в бар Firkin — лаунж с виски и сигарами, а затем в бар Lost, где, как и везде в этой стране, люди улыбаются даже незнакомцам.

Советы шаг за шагом

  1. Передвигайтесь через Grab - это удобно и безопасно.
  2. Берите лёгкую одежду, но прикрывайте плечи и ноги — солнце во Вьетнаме беспощадно.
  3. В Хойане арендуйте велосипед - лучший способ увидеть сельскую жизнь.
  4. Попробуйте уличную еду, но выбирайте места с очередью — это знак качества.
  5. Пейте воду только из бутылок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать на мотоцикле без водителя.
    Последствие: высокий риск ДТП.
    Альтернатива: брать мото-такси с опытным водителем.
  • Ошибка: не бронировать жильё заранее в Хойане.
    Последствие: лучшие бутик-отели заняты.
    Альтернатива: бронировать минимум за неделю.
  • Ошибка: пить кофе на улице без проверки качества воды.
    Последствие: расстройство желудка.
    Альтернатива: кафе с фильтрованной водой (Café Giảng, The Note).

Плюсы и минусы путешествия по Вьетнаму

Плюсы

Минусы

Удивительная кухня

Влажность и жара круглый год

Добродушные люди

Хаотичное движение

Богатая культура и история

Возможны тайфуны осенью

Доступные цены

Частые языковые барьеры

FAQ

Когда лучше ехать во Вьетнам?
С ноября по март — меньше дождей и комфортная температура.

Какой город лучше выбрать для первого визита?
Ханой — для истории и кухни, Хошимин — для энергии, Хойан — для душевного отдыха.

Мифы и правда

Миф: Во Вьетнаме сложно питаться безопасно.
Правда: Уличная еда безопасна, если выбираете места с местными посетителями.

Миф: Север и юг одинаковы.
Правда: Кухня, культура и ритм жизни сильно различаются.

Миф: Вьетнам — страна для экстремалов.
Правда: Здесь одинаково комфортно и новичкам, и опытным путешественникам.

Интересные факты

  • Вьетнам — один из крупнейших производителей кофе в мире.
  • Каждый год в стране проходит Праздник середины осени - парад фонарей и танцев львов.

Три дня, проведённые Хамидой Форд, — это не просто маршрут. Это путешествие сквозь вкусы, улыбки и дождь, где каждая миска фо и каждый восход на реке напоминают: Вьетнам невозможно забыть.

