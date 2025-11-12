Вошел в кафе в Ханое — и замер: такого кофе не подают нигде в мире
Вьетнам — страна контрастов и гармонии. Здесь древние пагоды соседствуют с неоновыми вывесками, запах лайма и кориандра витает в воздухе, а люди улыбаются, даже когда улицы затоплены дождём.
Журналистка и путешественница Хамида Форд провела 10 дней в этой удивительной стране, но три из них стали особенными. Эти дни — квинтэссенция Вьетнама: вкус, движение и тёплая душа.
День 1. Ханой — город ароматов и контрастов
Ханой встречает шумом мопедов, ароматом кофе и паром от фо. Чтобы почувствовать ритм города, Хамида начала с прогулки по Старому кварталу, где узкие улицы переплетаются, как в паутине, а железнодорожная улица проходит прямо между кафе.
"Когда поезд идёт, ты буквально прижимаешься к стене — и это момент, когда Ханой дышит вместе с тобой", — поделилась Хамида Форд.
После прогулки по исторической тюрьме Хоа Ло, где когда-то содержались политические заключённые, путешественницу застал тайфун. Залитые водой улицы не остановили её - напротив, стали частью приключения.
В укрытии от дождя она впервые попробовала северный фо — прозрачный, лёгкий бульон, где вкус говядины звучит особенно чисто. Позже — легендарный вьетнамский яичный кофе в Café Giảng, созданный ещё во времена Второй мировой.
Вечером — ужин в Phở Cuốn 31: рулетики из рисовой лапши, салат из цветков банана и жареная лапша с говядиной. Ханой на вкус оказался сложным, пряным и уютным — как сама страна.
День 2. Хойан — город света, ремёсел и ароматов
Хойан — как ожившая открытка: фонари отражаются в реке, а в воздухе пахнет специями и морем. Когда-то это был крупный порт, теперь — музей под открытым небом.
Хамида начала утро на велосипеде, проехав по мостам и рисовым полям, где буйволы стоят по колено в воде. В деревенском доме она наблюдала, как делают рисовую лапшу, и даже попробовала приготовить её сама. Затем была поездка на круглых лодках из бамбука, плавание по каналам и знакомство с местными мастерами, плетущими циновки вручную.
После обеда — экскурсия по старому городу: храм Фук Киен, Музей народной культуры, а затем легендарный Bánh Mì Phượng, где ел сам Энтони Бурден.
Вечером — урок окрашивания тканей у художницы Ле Туи и ужин в ресторане Morning Glory. А ночь в Хойане ожила под Праздник середины осени: мальчики в масках львов танцевали под барабаны, огни отражались в воде, и казалось, что весь город празднует жизнь.
День 3. Хошимин — энергия мегаполиса
Южный Вьетнам встречает жаром и скоростью. Хошимин (Сайгон) — это мотоциклы, запах жареного банана и бесконечные улицы.
После прибытия Хамида зашла в Phở 2000 — то самое кафе, где когда-то обедал Билл Клинтон. Затем отправилась исследовать рынок Бен Тхань, купила расписные палочки для еды и посетила Центральное почтовое отделение и Дворец независимости.
Самой сильной точкой стал Музей пережитков войны — тяжёлое, честное напоминание о цене прошлого.
Но вечер вернул радость: тур по ночному городу на винтажных Vespas. С ветерком — через потоки мопедов, мимо уличных лавок и светящихся вывесок.
Остановка за остановкой — как глава гастрономического романа:
- дим-самы у уличной тележки,
- сок из сахарного тростника с ананасом,
- жареные бананы с кунжутом в Bánh Chuoi HT,
- и главное — хрустящий bánh xèo с креветками и свининой.
Финал вечера — старинный оперный театр Сайгона и постановка А О, где акробатика переплетается с историей страны.
"Это был Вьетнам в движении — шумный, хрупкий и невероятно живой", — сказала Хамида Форд.
После спектакля она отправилась в бар Firkin — лаунж с виски и сигарами, а затем в бар Lost, где, как и везде в этой стране, люди улыбаются даже незнакомцам.
Советы шаг за шагом
- Передвигайтесь через Grab - это удобно и безопасно.
- Берите лёгкую одежду, но прикрывайте плечи и ноги — солнце во Вьетнаме беспощадно.
- В Хойане арендуйте велосипед - лучший способ увидеть сельскую жизнь.
- Попробуйте уличную еду, но выбирайте места с очередью — это знак качества.
- Пейте воду только из бутылок.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: ехать на мотоцикле без водителя.
Последствие: высокий риск ДТП.
Альтернатива: брать мото-такси с опытным водителем.
- Ошибка: не бронировать жильё заранее в Хойане.
Последствие: лучшие бутик-отели заняты.
Альтернатива: бронировать минимум за неделю.
- Ошибка: пить кофе на улице без проверки качества воды.
Последствие: расстройство желудка.
Альтернатива: кафе с фильтрованной водой (Café Giảng, The Note).
Плюсы и минусы путешествия по Вьетнаму
|
Плюсы
|
Минусы
|
Удивительная кухня
|
Влажность и жара круглый год
|
Добродушные люди
|
Хаотичное движение
|
Богатая культура и история
|
Возможны тайфуны осенью
|
Доступные цены
|
Частые языковые барьеры
FAQ
Когда лучше ехать во Вьетнам?
С ноября по март — меньше дождей и комфортная температура.
Какой город лучше выбрать для первого визита?
Ханой — для истории и кухни, Хошимин — для энергии, Хойан — для душевного отдыха.
Мифы и правда
Миф: Во Вьетнаме сложно питаться безопасно.
Правда: Уличная еда безопасна, если выбираете места с местными посетителями.
Миф: Север и юг одинаковы.
Правда: Кухня, культура и ритм жизни сильно различаются.
Миф: Вьетнам — страна для экстремалов.
Правда: Здесь одинаково комфортно и новичкам, и опытным путешественникам.
Интересные факты
- Вьетнам — один из крупнейших производителей кофе в мире.
- Каждый год в стране проходит Праздник середины осени - парад фонарей и танцев львов.
Три дня, проведённые Хамидой Форд, — это не просто маршрут. Это путешествие сквозь вкусы, улыбки и дождь, где каждая миска фо и каждый восход на реке напоминают: Вьетнам невозможно забыть.
