Нячанг
Нячанг
© commons.wikimedia.org by Leonid is licensed under CC BY-SA 2.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 18:01

Переезд Хошимин—Нячанг на трансфере оказался выгоднее — сумма удивила, особенно на компанию

Обед во Вьетнаме в среднем стоил 500 рублей на человека, рассказали путешественники

Путешествие во Вьетнам часто называют бюджетным, но за этим словом скрываются детали, о которых редко говорят заранее. За двадцать дней в Нячанге можно потратить как сумму, сопоставимую с отдыхом в Сочи, так и гораздо меньше — всё зависит от маршрута, жилья и привычек. Личный опыт показывает: страна действительно доступная, если понимать, где именно лежат основные траты. Об этом рассказывает автор блога "О самогоне и обо всём" на Дзен.

Перелёт: главный пункт расходов

Самой дорогой частью поездки оказался авиаперелёт. Чтобы снизить стоимость, билеты бронировали заранее и рассматривали не самый очевидный маршрут. Вылет был из Санкт-Петербурга с пересадкой в Шанхае и прилётом в Хошимин, а не сразу в Нячанг. Такой вариант обошёлся примерно в 120 тысяч рублей на двоих туда-обратно, тогда как прямые рейсы в курортный город стоили заметно дороже.

Перелёт китайской авиакомпанией оказался комфортным: несколько приёмов пищи, бесплатный алкоголь по запросу и в целом высокий уровень сервиса. Длинная пересадка в Шанхае заняла около десяти часов, но её удалось провести с интересом — прогулки по терминалу, выгодный duty free и бесплатная питьевая вода по всему аэропорту сделали ожидание не таким утомительным.

Из Хошимина до Нячанга добирались на индивидуальном трансфере. Поездка заняла около пяти с половиной часов и стоила 150 долларов за автомобиль, что оказалось выгодным вариантом для компании из четырёх человек.

Жильё и формальности

Для пребывания во Вьетнаме сроком до 20 дней виза не понадобилась. С жильём проблем тоже не возникло: выбор огромный — от простых гестхаусов до отелей с бассейнами на крыше. Был выбран номер-люкс в трёхзвёздочном отеле: просторные апартаменты с балконом и видом на море обошлись примерно в 29 тысяч рублей за весь срок проживания. Соотношение цены и качества оказалось одним из самых приятных сюрпризов поездки.

Еда, транспорт и повседневные траты

Питание во Вьетнаме — отдельное удовольствие. В среднем на один приём пищи уходило около 500 рублей на человека. Можно есть ещё дешевле, если выбирать местные кафе, где обедают сами вьетнамцы. Туристические заведения часто разочаровывают вкусом, зато рестораны с хорошими отзывами стабильно держат уровень.

Транспорт в Нячанге удобный и недорогой. Такси и мототакси заказывали через приложение Grab, а короткие расстояния часто проходили пешком. Город компактный и располагает к прогулкам.

Развлечения и впечатления

Большая часть удовольствий в Нячанге не требует денег: набережные, рынки, пляжи и прогулки по старым кварталам. Экскурсии при желании доступны на русском языке и стоят в среднем 30-40 долларов с человека. Отдельного внимания заслуживают массажные салоны — цены начинаются примерно от 500 рублей за сеанс.

Итоговый бюджет поездки

За почти три недели на двоих расходы составили около 306 тысяч рублей. В эту сумму вошли перелёты, трансферы, проживание, еда, экскурсии, транспорт, массажи и небольшие покупки. Для полноценного отдыха у моря с экскурсиями и комфортным жильём эта цифра выглядит вполне разумной.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

