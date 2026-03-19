Серый март останется за бортом: прямые рейсы до тропического берега открывают сезон отпусков

Когда за окном еще лежит серый мартовский снег, мысли неизбежно улетают к теплым берегам, где вместо шума дорог слышен лишь шелест волн. Однако планирование отпуска в текущих реалиях стало почти детективной историей: военные действия ставят на карту отпуск, заставляя путешественников искать максимально спокойные направления. В этом сезоне Вьетнам решил побороться за внимание туристов, предлагая не просто экзотику, а понятный сервис с системой "все включено". Новые чартеры в Нячанг стартуют уже совсем скоро, и это отличный повод пересмотреть привычные планы, пока другие ищут страны с самыми безопасными коридорами полетов.

"Выбор Вьетнама в качестве базового летнего направления продиктован предсказуемостью климата. Пока Турция поднимает флаг в разгар кризиса, многие отдают предпочтение Азии с ее более мягкими погодными условиями в межсезонье. Однако важно помнить: любой турпакет требует тщательной проверки отеля. Ожидания и реальность часто не совпадают, особенно когда речь идет о частном секторе, где идеал в объявлении рушится сразу по приезде". Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Детали полетной программы

Крупные игроки туррынка — компании FUN&SUN, Anex и "Интурист" — скооперировались с перевозчиком Red Wings. Начиная с 30 марта, небо из Москвы потянется прямиком к теплому побережью Нячанга. Поначалу самолеты будут летать дважды в неделю, но уже к середине апреля расписание станет плотнее: три рейса в семь дней по маршруту Москва — Нячанг.

Жителям Урала повезло не меньше: с 5 апреля стартуют вылеты из Екатеринбурга. Самолеты будут подниматься в воздух дважды в неделю, что удобно для планирования отдыха любой продолжительности. Программа рассчитана до ноября, причем новые рейсы выступают лишь приятным дополнением к уже существующим от AZUR air.

Авиакомпания включила в стоимость стандартный набор: горячее питание, напитки для поддержания тонуса в пути, а также провоз багажа до 10 килограммов и ручной клади до 5 килограммов. Сама перевозка ориентирована на прямой доступ к курорту, что избавляет от необходимости искать альтернативные маршруты из-за конфликтов в других регионах.

Где искать комфорт и систему "все включено"

Вьетнам постепенно отходит от имиджа страны исключительно для бюджетных бэкпекеров. Сегодня туроператоры делают ставку на семейный отдых с сервисом, который предсказуемо высок. Особой популярностью пользуются отели уровня пять звезд, такие как FUN&SUN SENSES Lugano Resort в Камрани, функционирующий по концепции "ультра все включено".

Спектр предложений широкий: от инфраструктуры с аквапарками и детскими клубами до камерных бутик-отелей. Тот же Anex выделяет Costa Bella Resort Nha Trang и Selectum Noa Resort Cam Ranh. В последнем гостям предлагают не только питание по системе "все включено", но и полноценную детскую инфраструктуру — от кроваток до специальных стульчиков в залах ресторанов.

Для тех, кто предпочитает более бюджетный, но надежный отдых, "Интурист" предлагает гостиницы уровня 3 и 4 звезды. Варианты вроде TND Hotel Nha Trang или Avari Boutique Hotel позволяют не переплачивать за лишние опции, оставляя бюджет на развлечения и местные фрукты. Но и здесь тренд на "все включено" прослеживается: такие варианты как Duyen Ha Resort или Vinpearl Resort & Spa уже давно в топе запросов.

Майский отпуск: бюджет поездки

Майские праздники традиционно становятся пиком спроса. Если вы планируете вылет из столицы 1 мая на восемь ночей, минимальная планка для двоих без питания начинается от 249,5 тысяч рублей. Завтраки добавят к этой сумме около пары тысяч, а уровень 5 звезд стартует уже от 262 тысяч рублей.

Любителям комфорта системы "все включено" в четырехзвездных отелях придется заложить в бюджет не менее 294 тысяч рублей. Если же целиться в пятизвездочный сегмент, цена вырастет до 322,8 тысяч рублей. Премиальный отдых по системе "ультра все включено" оценивается почти в 380 тысяч рублей за двоих.

Из Екатеринбурга лететь ненамного дешевле, даже с учетом большей продолжительности тура в девять ночей. Ценник на размещение без питания стартует от 220,6 тысяч рублей. "Все включено" в отеле 4 звезды выйдет в 271 тысячу, а за ту же концепцию в премиальных отелях придется отдать от 307 до 348,6 тысяч рублей.

"Курортный отдых во Вьетнаме в мае обладает уникальной спецификой. Это время, когда море максимально покладисто, а количество осадков стремится к нулю. Выбирая тур, важно помнить, что привычная нам по другим странам концепция питания часто адаптируется под локальные продукты. Также будьте крайне осторожны с выбором напитков: даже в пятизвездочных отелях иллюзия свежести и газировки может привести к неожиданным реакциям организма в жарком климате". Обозреватель туристических направлений Елена Кузнецова

FAQ

Требуется ли виза для поездки во Вьетнам?

Для граждан России действует безвизовый режим при поездках сроком до 45 дней.

Есть ли риск отмены летних рейсов?

Полетная программа утверждена до 1 ноября, однако любые изменения авиасообщения могут зависеть от геополитической обстановки, поэтому всегда стоит следить за уведомлениями туроператора.

