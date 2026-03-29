Цены идут на взлёт: отчаянный ажиотаж на азиатских курортах оставил туристов без выбора

Майские праздники этого года для многих россиян начинались с привычного планирования, но реальность внесла суровые коррективы: билеты на привычные курорты тают на глазах, а отели стремительно выставляют таблички с надписью "мест нет". Даже несмотря на то, что календарь праздничных дней сжался до минимума, желание сбежать к океану пересиливает любые организационные сложности. Те, кто привык действовать по старинке и оставлять бронирование на последний момент, сейчас с удивлением наблюдают за стремительным ростом цен и пустеющими полетными листами, напоминая о том, как важно планировать путешествия в кризисе с холодным расчетом.

"Вьетнам сегодня демонстрирует аномальный спрос, который стал сюрпризом даже для опытных игроков рынка. Туристы, привыкшие к стабильности, оказались в ситуации, когда выбор дат и отелей крайне ограничен. Мы видим, как меняются предпочтения: люди уходят от стандартных пляжных сценариев, осознавая, что реальный бюджет жизни в Азии требует куда более серьезного подхода, чем раньше. Бронировать отдых нужно не за две недели, а за месяцы до старта сезона". Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Тотальный дефицит мест

Ситуация на вьетнамском направлении напоминает гонку: загрузка рейсов на праздничные даты в некоторых компаниях уже перевалила за 90-95%. Туроператоры открыто признают, что блочные места, на которые они делали ставку в планировании, были распроданы в сроки, значительно опережающие стандартные три-четыре недели до вылета. Это стало результатом того, что многие путешественники, разочаровавшись в пляжном отдыхе в Турции, переориентировались на Юго-Восточную Азию.

В отельном сегменте дела обстоят не менее напряженно. Популярные курорты, такие как Нячанг или Фантьет, столкнулись с волной "стоп-сейлов" на популярные категории номеров. Семейные виллы и отели с развитой инфраструктурой для детей исчезли из систем бронирования в первую очередь. Это вынуждает туристов выбирать непривычные варианты размещения или вовсе пересматривать географию поездки внутри страны.

Ожидать появления "горящих" туров на майские праздники в текущем цикле бессмысленно. Спрос настолько превышает предложение, что операторам не требуется искусственно занижать стоимость для реализации остатков. Те, кто надеется на чудо за неделю до отпуска, рискуют столкнуться с полным отсутствием ликвидных предложений, превращая поиск отдыха в стрессовое мероприятие, напоминающее поиск новой точки на карте для отдыха.

Пересборка туристических потоков

Геополитические факторы на Ближнем Востоке спровоцировали эффект домино в мировом туризме. Путешественники, которые раньше отдавали предпочтение ближневосточным направлениям, теперь массово устремились в Азию. Вьетнам, будучи стабильным и логистически понятным выбором, оказался в центре этого перераспределения. Это подтверждается данными: спрос вырос в некоторых сегментах в разы по сравнению с предыдущим годом.

Интерес к стране подогревается накопленным желанием россиян вернуться в Юго-Восточную Азию после нескольких лет перерыва. Люди стремятся не просто отдохнуть на побережье, а получить качественный сервис. В этом контексте туроператоры предлагают обратить взоры на менее загруженные локации, например, на Дананг, который пока еще располагает свободными местами и предлагает более высокий средний чек отелей.

Интересно, что рост популярности Вьетнама не ограничивается только маем. Мы наблюдаем, как активно идут бронирования на предстоящие зимние периоды. Туристы, наученные опытом нехватки мест на майские праздники, предпочитают действовать на опережение, чтобы избежать дефицита, с которым столкнулись те, кто искал скрытые жемчужины Таиланда и другие альтернативные направления в последний момент.

Экономика майского отдыха

Стоимость поездки сегодня складывается из давления топливного кризиса и высокого спроса. Авиакомпании пересмотрели авиационное топливо в сторону удорожания, что неизбежно отразилось на цене билетов. В некоторых случаях доплаты выросли двукратно, а регуляторы авиатарифов фиксируют рост стоимости перелета на 10-20 %. В структуре цены тура именно перелет занимает львиную долю, делая пакетное бронирование достаточно дорогим удовольствием.

Несмотря на рост общих чеков, кардинального ухода туристов в сторону "бюджетного продукта" не происходит. Путешественники стали более рационально подходить к выбору, анализируя не только цену, но и потенциальное качество. Вместо того чтобы искать максимально дешевый сегмент, они проявляют гибкость в выборе дат или отелей, пытаясь найти компромисс между стоимостью и комфортом.

Говоря о цифрах, пакетный тур на двоих в отель уровня "четыре звезды" на майские праздники стартует от 238 тысяч рублей. Варианты с концепцией "все включено" требуют вложения от 300 тысяч рублей за восемь ночей. Это те реалии, с которыми сталкиваются современные путешественники, решающие вопрос своей логистики, как если бы они планировали экспедицию на Дальний Восток, где каждый шаг стоит денег.

"Рост спроса на Вьетнам — это не ситуативное явление, а закономерный результат смещения фокуса путешественников. Когда традиционные коридоры закрываются или становятся перегруженными, люди начинают искать надежные гавани. Сейчас мы видим, как туристы, привыкшие к полетам на курорты Красного моря, перестраивают логистику под вьетнамское направление. Это требует терпения и финансовой готовности к текущим рыночным условиям". Обозреватель туристических направлений Елена Кузнецова

FAQ

Стоит ли ждать падения цен на майские туры?

Нет, высокий спрос и ограниченное количество мест делают снижение стоимости невозможным.

Какие курорты Вьетнама сейчас менее перегружены?

Эксперты рекомендуют обратить внимание на Дананг, где ситуация с отельной базой чуть менее критична.

Насколько заранее сейчас нужно бронировать туры в Азию?

Оптимальный срок — за три-четыре месяца, чтобы иметь доступ к полному ассортименту отелей и рейсов.

