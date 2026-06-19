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Уличный повар Вьетнама
Уличный повар Вьетнама
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Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 7:03

Еда как у местных: как питаться на 200 рублей в день и остаться здоровым

Уличная кухня во Вьетнаме обычно пахнет жареным луком, соусом и свежей зеленью. В обед возле лавки слышно, как хлопают крышки кастрюль и звенят ложки о миски, а под ногами шуршит асфальт от потока людей. В жару напитки берут сразу большими стаканами, и именно в этот момент легко понять, почему туристы спорят о "льде" — одному он спасает, другому портит желудок. В прошлом месяце знакомая возвращалась из Нячанга и говорила, что в первый же день нормально поела три раза, хотя рассчитывала на "перекусы на ходу". Когда привычка тратить на еду из западных привычек ломается, экономия становится не теорией, а ежедневным фактом.

"С практической точки зрения во Вьетнаме выигрывает тот, кто готов есть там, где едят местные: у такой точки почти всегда быстрый оборот продуктов, а значит меньше шансов, что еда "переждёт” жару. Я бы в первую очередь смотрел на очередь и на то, как блюдо собирают прямо на глазах. Для напитков принцип один: меньше сомнений — меньше сюрпризов для желудка".

Дмитрий Гаврилов

Почему уличная еда во Вьетнаме выходит дешевле

Про уличную кухню во Вьетнаме западные туристы-блогеры пишут в стиле "кулинария без барьеров" — доступно на каждом шагу, зайти можно без лишних приготовлений. На форумах иностранцы признаются, что умудряются сытно питаться трижды в день по цене одного западного фастфуд-обеда. Схема простая: порции нормальные, готовят быстро, а локации рядом с туристическими маршрутами.

Согласно обзору агентства Congluan, уличная еда во Вьетнаме переживает пик популярности. Для российских туристов в Нячанге, Фантхьете, Хошимине или Ханое это выглядит как прямой шанс сократить расходы на ежедневные приемы пищи. И да, дело не только в цене, а в том, что уличные кафе работают "на поток”, поэтому еда не залеживается.

Цены на популярные блюда: ориентир на июнь 2026 года

В уличных кафе цены на июнь 2026 года выглядят заметно привлекательнее для рублевого кошелька — особенно если сравнивать с привычными тратами на городскую еду дома. Ниже — ориентиры по основным блюдам, которые в тексте указываются вместе с переводом в рубли. Это удобно, чтобы не гадать на месте и не переплачивать из-за "кажется, что недорого”.

Суп Фо Бо: глубокая порция культового мясного супа с рисовой лапшой, говядиной и зеленью стоит 45 000-60 000 донгов (150-200 рублей). Багет Бань Ми: хрустящий багет с паштетом, свининой, соусами и зеленью — 35 000-45 000 донгов (120-150 рублей). Ком Там: дробленый рис с сочной свиной отбивной на гриле, маринованными овощами и жареным яйцом — около 50 000 донгов (примерно 175 рублей).

Блюдо Цена (донги) Ориентир (рубли)
Фо Бо 45 000-60 000 150-200
Бань Ми 35 000-45 000 120-150
Ком Там около 50 000 примерно 175

Теневые ловушки стрит-фуда: где чаще всего ошибаются

Главный риск — не сам уличный формат, а то, как сделаны напитки и посуда. Эксперт по Юго-Восточной Азии Сергей Новиков предупреждает: "Вьетнамский стрит-фуд — гениальный способ сэкономить тысячи рублей, но беспечность может стоить здоровья, — предупреждает эксперт по Юго-Восточной Азии Сергей Новиков. — Наши туристы массово поехали в Азию. Но вьетнамские улицы таят угрозы. Главную опасность представляет колотый лед для напитков. Лед часто везут навалом в грязных кузовах грузовиков, и раскалывают прямо на асфальте. Глоток такого напитка — гарантия тяжелой кишечной инфекции".

Вторая проблема, если она попадается именно вам, — многоразовые деревянные палочки. По тексту их моют в одном тазу с холодной водой без моющих средств. При этом отмечается, что немалая часть фастфуда использует одноразовые палочки — значит, иногда проще выбрать место, где посуда не "экономит” на чистоте.

Как выбирать место и заказывать напитки

Самый понятный совет из исходника: покупать еду только там, где стоит плотная очередь из вьетнамцев. Логика приземленная — оборот быстрый, продукты не лежат на жаре, потому что их берут прямо сейчас. И ещё один лайфхак: не бояться аутентичных уличных кафе с пластиковыми стульями — в таких точках заказы идут без пауз, а готовка часто занимает минуты.

Про напитки текст предлагает простую фразу на вьетнамском: "Кхонг да" (Khong da — без льда) или универсальное No Ice. В материале отдельно указано, что во Вьетнаме лёд стараются положить везде — даже в пиво. И ещё правило из тех же рекомендаций: протирайте ложки и палочки антисептиком, особенно если они многоразовые.

Отдельной строкой упомянули и типичную для туризма схему обмана: "Вьетнам объявил в розыск уличных торговцев: раскрыта схема наглого обмана туристов". На практике это означает только одно — доверять картинке на табличке меньше, чем тому, что в итоге дают по факту. Если хотите глубже про безопасность и правила поездок, можно держать в голове и такие сценарии: как меняются цены и аппетиты у туристических услуг, и где появляются лишние расходы.

"Когда человек ест стрит-фуд впервые, он обычно думает о вкусе, а потом вспоминает о гигиене уже дома. Во Вьетнаме критичны два момента: лед в напитках и то, чем едят. Если просить без льда заранее и протирать многоразовую посуду, риски заметно снижаются. А по месту лучше ориентироваться на очередь — она почти всегда честнее рекламы".

Елена Кузнецова

Чтобы не перепутать полезный совет с "общими словами”, ориентируйтесь на один принцип: если в точке реально быстро готовят и продают, продукты меньше времени проводят в жаре. А если речь о напитках — главная точка риска, которую в исходнике называют прямо, это колотый лед.

Если вы планируете поездку во Вьетнам с упором на экономию, стоит держать в голове и общий фон по ценам на других курортах — он часто меняется скачками. Например, про то, как растут траты в отпуске на популярных направлениях, можно посмотреть здесь: Египет больше не бюджетный — за что теперь придется доплачивать. Там логика та же: "дёшево” в рекламе не всегда совпадает с итоговым чеком на месте.

FAQ

Какую еду во Вьетнаме брать в уличных кафе, чтобы не зависеть от "удачи”?
Смотрите на очередь местных и на то, готовят ли блюдо при вас. В исходнике это прямо названо главным ориентиром.

Что делать с напитками, если страшен лед?
Говорите "Кхонг да" (Khong da — без льда) или No Ice. В тексте уточняется, что лед во Вьетнаме кладут даже в пиво.

Нужно ли протирать палочки и ложки антисептиком?
Да, если попался многоразовый вариант. По исходнику их моют в холодной воде без моющих средств.

Можно ли питаться три раза в день на уличной еде?
Можно: на форумах иностранцы признаются, что делают это по цене одного западного фастфуд-обеда. Цены в материале привязаны к июньскому ориентиру 2026 года.

Проверено экспертом: эксперт по туризму Елена Кузнецова

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Турпром: Вьетнам объявил в розыск уличных торговцев — раскрыта схема наглого обмана туристов

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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