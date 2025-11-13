Забыл про Турцию и Таиланд — теперь отдыхаю только здесь: недорого, красиво и без толп

Вьетнам — словно длинная зелёная лента, протянувшаяся от тропиков до гор. Здесь каждый регион живёт своим ритмом: на севере — древние города и величественные пики, в центре — имперские храмы и песчаные берега, а на юге — шум мегаполиса и ленивое дыхание дельты Меконга.

Журналист Джо Биндлосс собрал десять мест, где Вьетнам раскрывает себя по-настоящему — без фильтров, но с неизменным очарованием.

1. Фукуок — райские пляжи и морской бриз

Остров Фукуок, затерянный в Сиамском заливе, стал синонимом отдыха. Белоснежный песок, бирюзовая вода и запах кокоса создают идеальный фон для перезагрузки.

Любители развлечений найдут здесь парк VinWonders и знаменитую канатную дорогу Sun World Hon Thom, соединяющую острова. А тем, кто ищет тишины, стоит уйти в джунгли и открыть нетронутые пляжи на севере острова.

Совет: на Фукуок можно прилететь напрямую из Бангкока, Куала-Лумпура и Сеула. Иностранцам разрешено пребывание без визы до 30 дней.

2. Ханой — сердце и душа Вьетнама

Столица Ханой соединяет прошлое и будущее. Старый квартал пахнет кофе и лапшой фо, а узкие улочки шумят, словно живой организм.

Среди старинных храмов и французских особняков здесь легко потеряться и найти вдохновение. Город — идеальная отправная точка для путешествий к заливу Халонг и национальному парку Ба Бе.

Совет: вечером посетите перекрёсток Ta Hien, где местные пьют разливное пиво bia hoi - это лучшее место, чтобы ощутить дух города

3. Залив Лан Ха и Бай Ту Лонг — карстовые чудеса без толп

Пока туристы заполняют залив Халонг, путешественники с опытом выбирают Лан Ха и Бай Ту Лонг - соседние бухты с теми же скалами, но без шума.

Можно плыть на каяке между известняковыми обнажениями, ночевать на джонке или исследовать национальный парк Катба.

На рассвете вода превращается в зеркало, а чайки кружат над гладью бухты — кадры, достойные открытки.

4. Хошимин — энергия юга и аромат кофе

Хошимин (Сайгон) — город, который не спит. Днём здесь кипит бизнес, а ночью улицы превращаются в один большой ресторан под открытым небом.

От величественного Центрального почтового отделения до Музея пережитков войны, от французских кафе до уличных киосков — Хошимин соединяет историю и драйв.

Совет: отправьтесь в соседний Тайнинь, чтобы увидеть Святой престол Као Дай — уникальный храм с архитектурой всех религий мира.

5. Национальный парк Фонг Ня-Ке Банг — подземное чудо

Этот парк — настоящий Вьетнам под землёй. Здесь скрыта пещера Ханг Сон Дунг, крупнейшая в мире. Её своды настолько огромны, что внутри могла бы поместиться улица Нью-Йорка.

Тем, кто не успел записаться на дорогой тур, доступны другие впечатляющие пещеры — Фонг Ня, Парадайз и Ту Лан. А в Ханг Эн можно даже заночевать на подземном пляже.

Совет: бронируйте походы заранее — квоты на посещение ограничены.

6. Хойан — город фонарей и ремёсел

Хойан — музей под открытым небом. Его улицы помнят времена, когда сюда прибывали купцы из Китая, Японии и Европы.

Сегодня старый город входит в список ЮНЕСКО и знаменит своими мастерскими, где шьют костюмы на заказ и учат готовить бань ми и пельмени из белой розы.

"Хойан — это место, где прошлое не ушло, а просто стало мягче", — пишет Джо Биндлосс.

Совет: переночуйте в деревне Ко Ту неподалёку, чтобы увидеть сельскую жизнь центрального Вьетнама.

7. Хазянг — горы, дороги и облака

На севере Вьетнама, где известняковые пики касаются неба, лежит провинция Хазянг. Здесь дорога — приключение: узкие серпантины, бесконечные рисовые террасы и улыбки горных племён.

Маршрут Донг Ван — Мео Вак признан одним из самых живописных в Азии.

Можно путешествовать на мотоцикле или с местным гидом, останавливаясь в гостевых домах.

Совет: для самостоятельной поездки понадобятся международные водительские права.

8. Центральные пляжи — солнце, море и серфинг

От Дананга до Муйне тянется полоса пляжей на любой вкус: от шумных курортов до тихих бухт.

Нячанг — для активного отдыха и дайвинга.

Муйне — столица кайтсерфинга.

Док Лет — 18 км безмятежного песка.

А между Хюэ и Данангом прячется пляж Тхуан Ан, где можно насладиться морем без толп.

Совет: приезжайте в сухой сезон (февраль-август), когда море особенно прозрачное.

9. Хюэ — имперская история и вкус королевской кухни

Когда-то Хюэ была столицей династии Нгуен. Здесь сохранилась Цитадель с воротами, пагодами и дворцами, напоминающими о прошлом величии.

На берегах Парфюмерной реки стоят усыпальницы императоров — утопающие в зелени комплексы с изысканной архитектурой.

Но Хюэ славится не только историей, но и кухней. Обязательно попробуйте бун бо хюэ — острую лапшу с говядиной, и бань кхоай — хрустящие блинчики с начинкой.

Совет: возьмите скутер, чтобы самостоятельно исследовать императорские гробницы.

10. Национальный парк Ба Бе — озёра и леса без толп

На севере страны, вдали от туристических маршрутов, находится национальный парк Ба Бе — тихое царство озёр, водопадов и карстовых гор.

Здесь можно кататься на лодке по изумрудной глади, наблюдать за макаками и редкими птицами, останавливаться в домах племён Тай и Дзао.

Путешественники отмечают, что Ба Бе — одно из немногих мест во Вьетнаме, где можно почувствовать полное единение с природой.

Совет: остановитесь в деревне Пак Нгой — в семейных хомстеях с видом на озеро.

Плюсы и минусы путешествий по Вьетнаму

Плюсы Минусы Доступные цены и развитая инфраструктура Сложная погода: жара и влажность Богатая культура и кухня Переполненные туристические места Природное разнообразие — от гор до моря Долгие переезды Гостеприимные люди Языковой барьер в отдалённых районах

FAQ

Когда лучше ехать во Вьетнам?

С ноября по март — прохладный и сухой сезон, комфортный для поездок по всей стране.

Какое место выбрать впервые?

Начните с Ханоя или Хошимина — оттуда легко добраться до остальных регионов.

Интересные факты

Хойан был крупнейшим портом Юго-Восточной Азии в XVI-XVII веке.

Пещера Сон Дунг настолько велика, что внутри есть собственный климат и облака.

Путешествие по Вьетнаму — это как чтение романа, где каждая глава раскрывает новый мир: древний, ароматный, шумный и неизменно гостеприимный. От туманного Хазянга до пляжей Фукуока — страна, где невозможно остаться равнодушным.