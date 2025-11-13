Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вьетнам
Вьетнам
© commons.wikimedia.org by Christophe95 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 16:49

Забыл про Турцию и Таиланд — теперь отдыхаю только здесь: недорого, красиво и без толп

Биндлосс: заливы Лан Ха и Бай Ту Лонг названы альтернативой Халонгу

Вьетнам — словно длинная зелёная лента, протянувшаяся от тропиков до гор. Здесь каждый регион живёт своим ритмом: на севере — древние города и величественные пики, в центре — имперские храмы и песчаные берега, а на юге — шум мегаполиса и ленивое дыхание дельты Меконга.

Журналист Джо Биндлосс собрал десять мест, где Вьетнам раскрывает себя по-настоящему — без фильтров, но с неизменным очарованием.

1. Фукуок — райские пляжи и морской бриз

Остров Фукуок, затерянный в Сиамском заливе, стал синонимом отдыха. Белоснежный песок, бирюзовая вода и запах кокоса создают идеальный фон для перезагрузки.

Любители развлечений найдут здесь парк VinWonders и знаменитую канатную дорогу Sun World Hon Thom, соединяющую острова. А тем, кто ищет тишины, стоит уйти в джунгли и открыть нетронутые пляжи на севере острова.

Совет: на Фукуок можно прилететь напрямую из Бангкока, Куала-Лумпура и Сеула. Иностранцам разрешено пребывание без визы до 30 дней.

2. Ханой — сердце и душа Вьетнама

Столица Ханой соединяет прошлое и будущее. Старый квартал пахнет кофе и лапшой фо, а узкие улочки шумят, словно живой организм.

Среди старинных храмов и французских особняков здесь легко потеряться и найти вдохновение. Город — идеальная отправная точка для путешествий к заливу Халонг и национальному парку Ба Бе.

Совет: вечером посетите перекрёсток Ta Hien, где местные пьют разливное пиво bia hoi - это лучшее место, чтобы ощутить дух города

3. Залив Лан Ха и Бай Ту Лонг — карстовые чудеса без толп

Пока туристы заполняют залив Халонг, путешественники с опытом выбирают Лан Ха и Бай Ту Лонг - соседние бухты с теми же скалами, но без шума.

Можно плыть на каяке между известняковыми обнажениями, ночевать на джонке или исследовать национальный парк Катба.

На рассвете вода превращается в зеркало, а чайки кружат над гладью бухты — кадры, достойные открытки.

4. Хошимин — энергия юга и аромат кофе

Хошимин (Сайгон) — город, который не спит. Днём здесь кипит бизнес, а ночью улицы превращаются в один большой ресторан под открытым небом.

От величественного Центрального почтового отделения до Музея пережитков войны, от французских кафе до уличных киосков — Хошимин соединяет историю и драйв.

Совет: отправьтесь в соседний Тайнинь, чтобы увидеть Святой престол Као Дай — уникальный храм с архитектурой всех религий мира.

5. Национальный парк Фонг Ня-Ке Банг — подземное чудо

Этот парк — настоящий Вьетнам под землёй. Здесь скрыта пещера Ханг Сон Дунг, крупнейшая в мире. Её своды настолько огромны, что внутри могла бы поместиться улица Нью-Йорка.

Тем, кто не успел записаться на дорогой тур, доступны другие впечатляющие пещеры — Фонг Ня, Парадайз и Ту Лан. А в Ханг Эн можно даже заночевать на подземном пляже.

Совет: бронируйте походы заранее — квоты на посещение ограничены.

6. Хойан — город фонарей и ремёсел

Хойан — музей под открытым небом. Его улицы помнят времена, когда сюда прибывали купцы из Китая, Японии и Европы.
Сегодня старый город входит в список ЮНЕСКО и знаменит своими мастерскими, где шьют костюмы на заказ и учат готовить бань ми и пельмени из белой розы.

"Хойан — это место, где прошлое не ушло, а просто стало мягче", — пишет Джо Биндлосс.

Совет: переночуйте в деревне Ко Ту неподалёку, чтобы увидеть сельскую жизнь центрального Вьетнама.

7. Хазянг — горы, дороги и облака

На севере Вьетнама, где известняковые пики касаются неба, лежит провинция Хазянг. Здесь дорога — приключение: узкие серпантины, бесконечные рисовые террасы и улыбки горных племён.

Маршрут Донг Ван — Мео Вак признан одним из самых живописных в Азии.
Можно путешествовать на мотоцикле или с местным гидом, останавливаясь в гостевых домах.

Совет: для самостоятельной поездки понадобятся международные водительские права.

8. Центральные пляжи — солнце, море и серфинг

От Дананга до Муйне тянется полоса пляжей на любой вкус: от шумных курортов до тихих бухт.

  • Нячанг — для активного отдыха и дайвинга.
  • Муйне — столица кайтсерфинга.
  • Док Лет — 18 км безмятежного песка.
  • А между Хюэ и Данангом прячется пляж Тхуан Ан, где можно насладиться морем без толп.

Совет: приезжайте в сухой сезон (февраль-август), когда море особенно прозрачное.

9. Хюэ — имперская история и вкус королевской кухни

Когда-то Хюэ была столицей династии Нгуен. Здесь сохранилась Цитадель с воротами, пагодами и дворцами, напоминающими о прошлом величии.
На берегах Парфюмерной реки стоят усыпальницы императоров — утопающие в зелени комплексы с изысканной архитектурой.

Но Хюэ славится не только историей, но и кухней. Обязательно попробуйте бун бо хюэ — острую лапшу с говядиной, и бань кхоай — хрустящие блинчики с начинкой.

Совет: возьмите скутер, чтобы самостоятельно исследовать императорские гробницы.

10. Национальный парк Ба Бе — озёра и леса без толп

На севере страны, вдали от туристических маршрутов, находится национальный парк Ба Бе — тихое царство озёр, водопадов и карстовых гор.

Здесь можно кататься на лодке по изумрудной глади, наблюдать за макаками и редкими птицами, останавливаться в домах племён Тай и Дзао.

Путешественники отмечают, что Ба Бе — одно из немногих мест во Вьетнаме, где можно почувствовать полное единение с природой.

Совет: остановитесь в деревне Пак Нгой — в семейных хомстеях с видом на озеро.

Плюсы и минусы путешествий по Вьетнаму

Плюсы

Минусы

Доступные цены и развитая инфраструктура

Сложная погода: жара и влажность

Богатая культура и кухня

Переполненные туристические места

Природное разнообразие — от гор до моря

Долгие переезды

Гостеприимные люди

Языковой барьер в отдалённых районах

FAQ

Когда лучше ехать во Вьетнам?
С ноября по март — прохладный и сухой сезон, комфортный для поездок по всей стране.

Какое место выбрать впервые?
Начните с Ханоя или Хошимина — оттуда легко добраться до остальных регионов.

Интересные факты

  • Хойан был крупнейшим портом Юго-Восточной Азии в XVI-XVII веке.
  • Пещера Сон Дунг настолько велика, что внутри есть собственный климат и облака.

Путешествие по Вьетнаму — это как чтение романа, где каждая глава раскрывает новый мир: древний, ароматный, шумный и неизменно гостеприимный. От туманного Хазянга до пляжей Фукуока — страна, где невозможно остаться равнодушным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тунис является одним из лучших направлений для пляжного отдыха в Северной Африке сегодня в 8:33
Уехала в Тунис ради моря – а вернулась с чувством, будто побывала в трёх странах сразу

Тунис сочетает тёплое море и древние руины: где искать лучшие пляжи, как построить маршрут и какие правила учесть, чтобы отпуск прошёл легко и ярко.

Читать полностью » Для выезда за границу с животным требуется ветпаспорт и микрочип сегодня в 7:50
Кошка едет в отпуск – вот какой документ проверяют первым на границе

Планируете отпуск с любимцем? Практический гид по документам, транспорту, снаряжению и экстренным сценариям — чтобы дорога и отдых прошли спокойно.

Читать полностью » Архипелаг Раджа Ампат в Индонезии назван лучшим местом для снорклинга сегодня в 6:41
Погрузилась всего на метр – а передо мной открылся целый подводный мир! Лучшие места для снорклинга

Лучшие точки для снорклинга: от лёгких лагун для новичков до диких рифов для искателей впечатлений — практические советы по выбору, снаряжению и безопасности на воде.

Читать полностью » Гастрономический туризм признан одним из самых быстрорастущих направлений сегодня в 5:38
Этот путешествие изменило моё отношение к еде: гастротур, после которого не хочется фастфуда

Где искать настоящую еду в путешествии: семейные рецепты, уличные рынки и мастер-классы, которые превратят отпуск в настоящее гастрономическое открытие.

Читать полностью » Органайзеры и списки вещей помогают снизить стресс при сборах в путешествие сегодня в 4:35
Раньше паковал чемодан за неделю – теперь делаю по чек-листу, и всё проходит идеально!

Готовый чек-лист для отпуска: от документов до аптечки и бюджета — всё, чтобы поездка прошла без стресса, сэкономила деньги и подарила время для удовольствий.

Читать полностью » Эко-отели становятся всё более востребованными среди путешественников сегодня в 3:31
Бросил отели и туры всё включено – теперь отдыхаю так, что даже природа благодарит!

Как организовать экологичный отдых и не навредить природе: практические шаги, проверенные инструменты и список стран, где экотуризм работает на благо местных сообществ и экосистем.

Читать полностью » AirAsia анонсировала запуск рейсов в Москву — Тони Фернандес сегодня в 2:25
Бюджетные рейсы в Россию: что обещает AirAsia на 2025 год

AirAsia открывает новые горизонты для российских путешественников, предлагая доступные рейсы в Юго-Восточную Азию.

Читать полностью » Музейные карты дают скидки на посещение достопримечательностей — эксперты туризма сегодня в 1:15
Сделала одно простое действие перед покупкой билетов и сэкономила 30% на отпуске

Путеводитель по планированию отпуска: как выбрать билеты, где остановиться и что посмотреть, чтобы сделать путешествие комфортным и увлекательным.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Насилие, упомянутое родителями, побудило прокуратуру начать проверку действий школьного учителя
Питомцы
Собака много лает при нехватке активности
Садоводство
Сладкий картофель можно размножить и вырастить с помощью черенков
Спорт и фитнес
Новый комплекс упражнений для кора представил тренер Гуннар Петерсон
Культура и шоу-бизнес
Paramount завершит мультсериалы "Истории Черепашек-ниндзя" и "Дора" после финальных сезонов — Deadline
Питомцы
Объятия вызывают тревогу у домашних собак — кинологи
Красота и здоровье
Метод ходьбы 6-6-6 улучшает здоровье и продлевает жизнь — сообщили фитнес-эксперты
Спорт и фитнес
Визуализация ускоряет рост спортивных результатов — психолог Питри
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet