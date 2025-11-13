Забыл про Турцию и Таиланд — теперь отдыхаю только здесь: недорого, красиво и без толп
Вьетнам — словно длинная зелёная лента, протянувшаяся от тропиков до гор. Здесь каждый регион живёт своим ритмом: на севере — древние города и величественные пики, в центре — имперские храмы и песчаные берега, а на юге — шум мегаполиса и ленивое дыхание дельты Меконга.
Журналист Джо Биндлосс собрал десять мест, где Вьетнам раскрывает себя по-настоящему — без фильтров, но с неизменным очарованием.
1. Фукуок — райские пляжи и морской бриз
Остров Фукуок, затерянный в Сиамском заливе, стал синонимом отдыха. Белоснежный песок, бирюзовая вода и запах кокоса создают идеальный фон для перезагрузки.
Любители развлечений найдут здесь парк VinWonders и знаменитую канатную дорогу Sun World Hon Thom, соединяющую острова. А тем, кто ищет тишины, стоит уйти в джунгли и открыть нетронутые пляжи на севере острова.
Совет: на Фукуок можно прилететь напрямую из Бангкока, Куала-Лумпура и Сеула. Иностранцам разрешено пребывание без визы до 30 дней.
2. Ханой — сердце и душа Вьетнама
Столица Ханой соединяет прошлое и будущее. Старый квартал пахнет кофе и лапшой фо, а узкие улочки шумят, словно живой организм.
Среди старинных храмов и французских особняков здесь легко потеряться и найти вдохновение. Город — идеальная отправная точка для путешествий к заливу Халонг и национальному парку Ба Бе.
Совет: вечером посетите перекрёсток Ta Hien, где местные пьют разливное пиво bia hoi - это лучшее место, чтобы ощутить дух города
3. Залив Лан Ха и Бай Ту Лонг — карстовые чудеса без толп
Пока туристы заполняют залив Халонг, путешественники с опытом выбирают Лан Ха и Бай Ту Лонг - соседние бухты с теми же скалами, но без шума.
Можно плыть на каяке между известняковыми обнажениями, ночевать на джонке или исследовать национальный парк Катба.
На рассвете вода превращается в зеркало, а чайки кружат над гладью бухты — кадры, достойные открытки.
4. Хошимин — энергия юга и аромат кофе
Хошимин (Сайгон) — город, который не спит. Днём здесь кипит бизнес, а ночью улицы превращаются в один большой ресторан под открытым небом.
От величественного Центрального почтового отделения до Музея пережитков войны, от французских кафе до уличных киосков — Хошимин соединяет историю и драйв.
Совет: отправьтесь в соседний Тайнинь, чтобы увидеть Святой престол Као Дай — уникальный храм с архитектурой всех религий мира.
5. Национальный парк Фонг Ня-Ке Банг — подземное чудо
Этот парк — настоящий Вьетнам под землёй. Здесь скрыта пещера Ханг Сон Дунг, крупнейшая в мире. Её своды настолько огромны, что внутри могла бы поместиться улица Нью-Йорка.
Тем, кто не успел записаться на дорогой тур, доступны другие впечатляющие пещеры — Фонг Ня, Парадайз и Ту Лан. А в Ханг Эн можно даже заночевать на подземном пляже.
Совет: бронируйте походы заранее — квоты на посещение ограничены.
6. Хойан — город фонарей и ремёсел
Хойан — музей под открытым небом. Его улицы помнят времена, когда сюда прибывали купцы из Китая, Японии и Европы.
Сегодня старый город входит в список ЮНЕСКО и знаменит своими мастерскими, где шьют костюмы на заказ и учат готовить бань ми и пельмени из белой розы.
"Хойан — это место, где прошлое не ушло, а просто стало мягче", — пишет Джо Биндлосс.
Совет: переночуйте в деревне Ко Ту неподалёку, чтобы увидеть сельскую жизнь центрального Вьетнама.
7. Хазянг — горы, дороги и облака
На севере Вьетнама, где известняковые пики касаются неба, лежит провинция Хазянг. Здесь дорога — приключение: узкие серпантины, бесконечные рисовые террасы и улыбки горных племён.
Маршрут Донг Ван — Мео Вак признан одним из самых живописных в Азии.
Можно путешествовать на мотоцикле или с местным гидом, останавливаясь в гостевых домах.
Совет: для самостоятельной поездки понадобятся международные водительские права.
8. Центральные пляжи — солнце, море и серфинг
От Дананга до Муйне тянется полоса пляжей на любой вкус: от шумных курортов до тихих бухт.
- Нячанг — для активного отдыха и дайвинга.
- Муйне — столица кайтсерфинга.
- Док Лет — 18 км безмятежного песка.
- А между Хюэ и Данангом прячется пляж Тхуан Ан, где можно насладиться морем без толп.
Совет: приезжайте в сухой сезон (февраль-август), когда море особенно прозрачное.
9. Хюэ — имперская история и вкус королевской кухни
Когда-то Хюэ была столицей династии Нгуен. Здесь сохранилась Цитадель с воротами, пагодами и дворцами, напоминающими о прошлом величии.
На берегах Парфюмерной реки стоят усыпальницы императоров — утопающие в зелени комплексы с изысканной архитектурой.
Но Хюэ славится не только историей, но и кухней. Обязательно попробуйте бун бо хюэ — острую лапшу с говядиной, и бань кхоай — хрустящие блинчики с начинкой.
Совет: возьмите скутер, чтобы самостоятельно исследовать императорские гробницы.
10. Национальный парк Ба Бе — озёра и леса без толп
На севере страны, вдали от туристических маршрутов, находится национальный парк Ба Бе — тихое царство озёр, водопадов и карстовых гор.
Здесь можно кататься на лодке по изумрудной глади, наблюдать за макаками и редкими птицами, останавливаться в домах племён Тай и Дзао.
Путешественники отмечают, что Ба Бе — одно из немногих мест во Вьетнаме, где можно почувствовать полное единение с природой.
Совет: остановитесь в деревне Пак Нгой — в семейных хомстеях с видом на озеро.
Плюсы и минусы путешествий по Вьетнаму
|
Плюсы
|
Минусы
|
Доступные цены и развитая инфраструктура
|
Сложная погода: жара и влажность
|
Богатая культура и кухня
|
Переполненные туристические места
|
Природное разнообразие — от гор до моря
|
Долгие переезды
|
Гостеприимные люди
|
Языковой барьер в отдалённых районах
FAQ
Когда лучше ехать во Вьетнам?
С ноября по март — прохладный и сухой сезон, комфортный для поездок по всей стране.
Какое место выбрать впервые?
Начните с Ханоя или Хошимина — оттуда легко добраться до остальных регионов.
Интересные факты
- Хойан был крупнейшим портом Юго-Восточной Азии в XVI-XVII веке.
- Пещера Сон Дунг настолько велика, что внутри есть собственный климат и облака.
Путешествие по Вьетнаму — это как чтение романа, где каждая глава раскрывает новый мир: древний, ароматный, шумный и неизменно гостеприимный. От туманного Хазянга до пляжей Фукуока — страна, где невозможно остаться равнодушным.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru