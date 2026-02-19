Нячанг зимой радует тёплым морем — красные флаги на пляже могут всё испортить

Зимой Вьетнам кажется заманчивой альтернативой привычным курортам, но у Нячанга есть своя особенность — погода здесь способна удивлять. С одной стороны — тёплое море и доступные цены, с другой — ветер и волны. О том, стоит ли лететь сюда в феврале, NewsNN рассказала нижегородка Александра, недавно вернувшаяся из отпуска.

Сколько стоит поездка и как добраться

По словам туристки, вылет из Казани оказался выгоднее, чем из Москвы. Тур на 10 ночей с перелётом обошёлся в 126 тысяч рублей — примерно на 30 тысяч дешевле столичного варианта. Перелёт до аэропорта Камрань занял около девяти часов, дорога до Нячанга — ещё полчаса по живописному побережью.

Обратный путь показался более утомительным: в воздухе пришлось провести чуть больше десяти часов. В общей сложности, включая питание, экскурсии и сувениры, отпуск обошёлся примерно в 170 тысяч рублей.

Жильё и особенности районов

Выбор отеля в Нячанге требует внимательности. Центр города оживлён круглосуточно: караоке-бары и клубы могут создавать сильный шум, который усиливается эхом из-за окружающих гор.

Александра с семьёй остановилась в более уединённом районе — в получасе ходьбы от центра. Двухкомнатный номер с кухней и балконом открыл вид на горы, канал, буддийские храмы и древние Чамские башни. Такой вариант подойдёт тем, кто ценит тишину, тогда как любителям активной ночной жизни стоит выбирать центральные кварталы.

Дешёвая ли еда на самом деле

В большинстве отелей включены только завтраки, поэтому обеды и ужины — в кафе. В туристическом центре цены сопоставимы с российскими. Однако в районах, где питаются местные жители, стоимость заметно ниже: чай или кофе — около 60 рублей, большая порция супа с морепродуктами — примерно 150 рублей.

Популярная уличная еда — паровые булочки бань бао с мясной начинкой или сладкие варианты с кокосом — стоят около 60 рублей. В ресторанах-буфетах, например в ТЦ "Нячанг центр", за 770 рублей можно попробовать широкий выбор блюд и морепродуктов, включая устрицы и креветки.

При этом туристка советует быть осторожнее с напитками со льдом: его часто делают из водопроводной воды. За весь отпуск на питание семья потратила около 14 тысяч рублей.

Транспорт и городская атмосфера

Большинство достопримечательностей расположены в шаговой доступности. Такси по центру стоит примерно 100 рублей за поездку. Общественный транспорт есть, но им можно не пользоваться.

В Нячанге преобладают мопеды. На нерегулируемых переходах пешеходам приходится идти через поток транспорта, однако движение медленное, а водители обычно объезжают людей. За время поездки семья не увидела ни пробок, ни конфликтов на дорогах.

Что посмотреть

Среди главных точек притяжения — парк развлечений "Винперл", до которого ведёт канатная дорога длиной 3,5 км. Также популярны остров обезьян и остров орхидей. До первого можно добраться самостоятельно: такси до порта и билет за 550 рублей, затем катер до острова.

В городе стоит посетить Чамские башни богини Понагар — храмовый комплекс возрастом более тысячи лет, вход — около 70 рублей. Пагода Лонг Сон с белым Буддой открывает живописную панораму, но туристка предупреждает о навязчивых продавцах благовоний. Интересен и кафедральный собор 1930-х годов — наследие французской колониальной эпохи.

Для любителей активного отдыха подойдёт подъём на гору Ангелов или бассейн на крыше отеля Panorama с прозрачным дном. Из Нячанга также можно отправиться в Далат — двухдневная экскурсия стоит около 11 тысяч рублей на человека и включает проживание. Город славится пагодой Линь Фуок, "Сумасшедшим домом" и европейской атмосферой.

Погода зимой: плюс и минус

Нячанг окружён горами, поэтому климат здесь переменчивый. С января по август длится сухой сезон, но в январе-феврале возможны ветра и волны. Днём температура достигает +29 градусов, ночью — около +23, вода прогревается до +24. Иногда на пляжах вывешивают красные флаги из-за сильного прибоя.