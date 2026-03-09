Бензин ценится дороже золота: топливный коллапс во Вьетнаме превратил райские курорты в ловушку

Представьте: вы только что приземлились в Нячанге, воздух пропитан солью Южно-Китайского моря, а в рюкзаке — план на мотобайк по извилистым дорогам к скрытым бухтам. Но вместо рева двигателя — гул сотен байков в километровых очередях на заправках. Топливный кризис во Вьетнаме, ударивший 7 марта 2026 года, превратил идиллию в нервный лабиринт: бензин E5 RON 92 подскочил на 3780 донгов (около 11 рублей за литр), дизель перевалил за 30 000 донгов (95 рублей). Туристы, таксисты и арендодатели мототранспорта в панике скупают топливо впрок, парализуя курорты вроде Дананга и Фукуока.

Глобальные бури — колебания нефтяных цен, перебои в логистике из-за напряженности на Ближнем Востоке — докатились до вьетнамских АЗС. Министерство промышленности и торговли обещает запасов до конца марта, но только если Ормузский пролив не закроется. Это не локальный сбой, а цепная реакция, эхом отзывающаяся в соседних Таиланде и Шри-Ланке, где очереди уже стали нормой. Отдых на байке рискует обернуться пешим маршрутом, а трансферы — золотыми тарифами.

"Топливный кризис во Вьетнаме — это классический случай, когда глобальные риски бьют по локальной мобильности. Туристам рекомендую срочно перестраивать маршруты: отдайте предпочтение электрическим скутерам в Хойане или групповым трансферам из Хошимина. Экономия на топливе — до 40%, плюс избежание очередей в 4-6 часов". эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Логистический аудит: как кризис меняет маршруты

Разбираем по минутам и донгам: прямой трансфер из аэропорта Нячанга на такси раньше стоил 300 000 донгов, теперь с дефицитом — вполовину дороже из-за простоя в очередях. Лоукостеры вроде VietJet предлагают стыковки через Ханой, но аренда байка на месте — под вопросом. Вместо нее берите электроскутеры: зарядка от отелей, пробег 80 км, цена аренды 200 000 донгов/сутки. Это сэкономит 30-50% бюджета на мобильность, особенно если планируете петлять по коралловым пляжам.

Межгородние трассы QL1A от Хошимина к Фантьету растянуты очередями — до 3 часов задержки. Логисты советуют: комбинируйте автобусы (Futa Buslines, 150 000 донгов) с Grab-такси в пиковые часы. Глобальный фон — перебои в Ормузском проливе — усиливает давление, как в Таиланде, где тук-туки встали намертво.

Безопасность в пути: риски и щиты

Экспедиторский инструктаж: в зонах дефицита растет мелкое воровство на АЗС — цепляйте байк U-замком, страховка должна включать эвакуацию (минимум 500 USD покрытия). Вода из крана? Забудьте, даже в отелях — только бутилированная. Риски от паники: перегруженные дороги, аварии +20%. Альтернатива — пешие туры по рынкам Дананга на рассвете, где местные делятся свежим топливом за улыбку.

"Курорты Вьетнама под ударом, но Фукуок держится лучше за счет локальных резервов. Переориентируйтесь на азиатские альтернативы вроде Фуцзянь в Китае — там логистика стабильна, цены на трансферы ниже на 25%". эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Альтернативы Вьетнаму: куда свернуть

Вьетнам трещит, но Азия открыта: азиатские мегаполисы вроде Сингапура манят премиум-сервисом без топливных драм. Или Таиланд с новыми маршрутами — Коралловый остров без переплат. Внутренние опции: Поволжье с романтикой Плёса и Суздаля, где нет нефтяных бурь.

Лайфхак: мониторьте альтернативные курорты через туроператоров — цены держатся, логистика адаптирована под кризисы.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Стоит ли лететь во Вьетнам сейчас? Да, если фокусируетесь на отельные зоны с трансферами. Избегайте байков.

Как сэкономить на топливе? Электроскутеры + Grab Premium, минус 35% расходов.

Альтернативы соседям? Таиланд или Китай — стабильнее, но проверяйте визы.

