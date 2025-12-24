Прилетели во Вьетнам и пожалели о выборе курорта — Нячанг и Камрань удивили по-разному

Вьетнам нередко становится точкой притяжения для зимнего отдыха, но даже внутри одного региона впечатления могут сильно различаться. Выбор курорта здесь способен определить весь характер поездки. Именно поэтому вопрос "Нячанг или Камрань" возникает у многих туристов ещё на этапе планирования. Об этом сообщает дзен-канал "Надюшка-путешественница".

Нячанг: курорт с городским ритмом

Нячанг — сравнительно молодой город на побережье Южно-Китайского моря. До конца XX века на его месте существовала обычная рыбацкая деревня, однако уже в 2000-х годах территория начала активно застраиваться. Сегодня Нячанг считается туристическим центром провинции Кханьхоа и одним из самых известных курортов страны, что подтверждает стабильный интерес к направлению на фоне того, что турпоток во Вьетнам превысил допандемийный рекорд 2019 года.

Город привлекает развитой инфраструктурой. Здесь легко найти кафе, рестораны, массажные салоны, магазины и экскурсионные агентства. Многие достопримечательности расположены в черте города или неподалёку, что делает его удобным для насыщенной программы. При этом большая часть отелей имеет городской формат — это многоэтажные здания без собственной территории и пляжа.

Отдельной особенностью Нячанга считается его планировка. Отели зачастую отделены от моря оживлённой трассой, по которой почти круглосуточно движется транспорт. Переход дороги к пляжу становится отдельным испытанием, а уровень шума и загазованности ощущается даже в туристических районах. Пляжи в основном муниципальные, и за зонты или лежаки здесь приходится платить дополнительно.

Камрань: отдых без суеты

Камрань находится южнее Нячанга, примерно в 35-40 километрах. Именно здесь расположен международный аэропорт, куда прилетают туристы, выбирающие отдых в провинции Кханьхоа. Несмотря на близость к авиагавани, шум самолётов не мешает отдыху, поскольку воздушные маршруты проходят в стороне от курортной зоны.

Главное богатство Камрани — протяжённый пляж Бай Дай с белым песком, который тянется почти на 15 километров. Вдоль побережья расположены современные отели высокого класса, стоящие прямо на первой линии. Это в основном 4- и 5-звёздочные резорты с закрытой территорией, собственными пляжами и развитой внутренней инфраструктурой, что особенно ценится на фоне общего интереса к зимнему отдыху в стране, где Вьетнам удерживает высокую популярность у зимних туристов.

Камрань заметно отличается атмосферой. Здесь нет плотной застройки и городского шума, а пространство отелей напоминает ухоженные парковые зоны. Такой формат подходит тем, кто ищет спокойствие и размеренный ритм, не жертвуя уровнем сервиса.

Что важно учесть при выборе

Нячанг выигрывает за счёт разнообразия городской жизни. Большой выбор заведений, более низкие цены на еду и массаж, близость достопримечательностей делают его привлекательным для активных путешественников. В то же время дорога от аэропорта занимает почти час, а плотный трафик и шум могут утомлять.

Камрань, напротив, предлагает максимальный комфорт и тишину. До отелей можно доехать за 5-20 минут, пляжи находятся прямо у корпусов, а трансферы до Нячанга часто включены в сервис. Среди минусов — ограниченный выбор кафе за пределами отелей и менее выгодный курс обмена валюты.