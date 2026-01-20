Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка во Вьетнаме
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 10:12

Рекламируют одно, получаете другое: тёмная сторона пляжного отдыха во Вьетнаме всплывает уже на месте

Пляжный отдых во Вьетнаме зависит от сезона и курорта — туристы

Вьетнам часто представляют как направление, где море и солнце доступны в любое время года. На практике пляжная реальность здесь гораздо сложнее и зависит от сезона, конкретного курорта и даже времени суток. Именно поэтому впечатления туристов нередко расходятся с рекламными обещаниями. Об этом сообщает "Турпром".

Нячанг: популярный город, где море диктует правила

Нячанг остаётся одним из самых узнаваемых курортов Вьетнама благодаря развитой инфраструктуре и насыщенной городской жизни. Здесь легко подобрать жильё, найти рестораны и развлечения, а при желании совместить пляж с экскурсиями. При этом море в Нячанге часто становится фактором неопределённости, особенно в период с октября по декабрь, когда идут дожди и усиливаются волны.

"Мы приехали в Нячанг в ноябре и практически не купались. Постоянно шли дожди, а на море были огромные волны", — рассказывает туристка Мария из Санкт-Петербурга.

Даже в сухой сезон спокойное море не гарантировано: к вечеру волна нередко усиливается, что делает купание небезопасным для детей. После штормов на берегу может появляться мусор, который не всегда убирают сразу. При этом сам город остаётся интересным для прогулок и знакомства с культурой, и многие туристы используют Нячанг как отправную точку для изучения региона, а не только ради пляжа.

Муйне: стихия для спорта, а не для заплывов

Муйне давно получил репутацию места с постоянным ветром и волнами. Именно за это его ценят серферы и кайтсерферы, но для спокойного купания курорт подходит не всем. Резкий перепад глубины и активное море часто разочаровывают тех, кто рассчитывал на размеренный пляжный отдых.

"Мы приехали в Муйне с ребенком и поняли, что купаться здесь невозможно. Волны огромные, а дно — с резким перепадом глубины", — рассказывает туристка Светлана из Новосибирска.

Сильный ветер поднимает песок и приносит мусор, что влияет на общее впечатление от побережья. Поэтому Муйне чаще выбирают как место активного отдыха или короткой остановки, совмещая его с другими направлениями страны.

Дананг: баланс между комфортом и сезонностью

Дананг нередко называют компромиссным вариантом для тех, кто ищет сочетание города и хорошего пляжа. Пляж My Khe считается одним из лучших во Вьетнаме, но и здесь многое зависит от времени поездки. С сентября по декабрь море может штормить, а дожди идти несколько дней подряд.

"В Дананге мы попали в сезон дождей. Несколько дней подряд лил дождь, и на море были огромные волны", — рассказывает туристка Ирина из Самары.

В более благоприятные месяцы купание возможно, однако туристам советуют следить за флагами спасателей и учитывать появление медуз. Дананг часто выбирают те, кто готов чередовать пляж с городскими прогулками и поездками к природным объектам.

Опыт путешественников показывает, что Вьетнам постепенно уходит от образа страны исключительно пляжного отдыха, и всё больше гостей рассматривают его как направление для комбинированных поездок — с морем, городами и маршрутами по стране, о чём говорит популярность направлений вроде маршрут Ханой — Халонг — Сапа. При этом бытовые нюансы, включая расчёты и повседневные расходы, тоже влияют на комфорт поездки, ведь для туристов по-прежнему важны такие детали, как деньги и способы оплаты во Вьетнаме.

В итоге Вьетнам остаётся яркой и многогранной страной, но ожидать от него универсального пляжного рая в любой месяц не стоит. Продуманный выбор курорта, учёт сезона и готовность к альтернативным планам позволяют получить от поездки гораздо больше, чем разочарование от несбывшихся ожиданий.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

