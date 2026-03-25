Андрей Чибис
Андрей Чибис
© commons.wikimedia.org by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:39

Тыл подводников обрел новую силу: военный городок в Мурманской области изменился до неузнаваемости

В ЗАТО Видяево Мурманской области завершился масштабный этап обновления социальной и жилой инфраструктуры. Губернатор Андрей Чибис отчитался о реализации регионального плана "На Севере — жить!" и программы реновации, направленной на улучшение качества жизни семей моряков-подводников. За последние шесть лет в муниципалитете привели в порядок учебные заведения, жилой фонд и дорожную сеть. На развитие городской среды и обновление коммунального парка техники было выделено финансирование в размере 70 миллионов рублей.

Образовательная среда и культура

Система образования в Видяево прошла комплексную трансформацию за отчетный период. Специалисты выполнили капитальный ремонт двух корпусов местной школы, что позволило кардинально изменить условия обучения для детей военнослужащих. Помимо общестроительных работ, на объектах внедрили современные стандарты "Арктической школы", обеспечив классы новым оборудованием и мебелью.

Инфраструктура досуга также не осталась без внимания властей. Модернизацию прошел концертный зал Центра культуры и досуга, ставший точкой притяжения для жителей ЗАТО. Дополнительно в населенном пункте открылись молодежные пространства "СОПКИ" и секции "СОПКИ.СПОРТ", которые стали популярным форматом для внеклассного досуга подростков.

Данные преобразования помогают удерживать качественные показатели в социальной сфере, несмотря на специфику арктического климата. Подобные проекты требуют системного контроля и интеграции в общую стратегию регионального управления.

"Комплексное обновление муниципальных территорий через создание таких центров, как "СОПКИ", показывает эффективность долгосрочного планирования. В арктических условиях социальная инфраструктура становится фундаментом для сохранения кадрового потенциала. Инвестиции в пространство для спорта и культуры — это прямой ответ на запрос местных жителей. Последовательная реализация таких инициатив укрепляет связь населения с государственными институтами."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Жилой фонд и инфраструктура

Масштаб работ в жилом секторе затронул 47 многоквартирных домов, где прошли различные виды ремонтных работ. Обновление коснулось более 200 квартир, что существенно улучшило бытовые условия для семей подводников. Данный показатель демонстрирует фокус на повышении комфорта непосредственно внутри жилых помещений, а не только фасадов зданий.

Дорожное хозяйство также получило значительную поддержку, так как состояние магистралей критически важно для функционирования закрытого административного образования. На модернизацию путей сообщения и закупку новой коммунальной техники было направлено 70 миллионов рублей.

Материально-техническая база дорожных служб была значительно усилена, что позволяет эффективнее бороться со снегом и наледью в зимний сезон. Регулярное обслуживание покрытия становится важным элементом предотвращения дальнейшего разрушения инфраструктуры.

Перспективы развития до 2026 года

План работы правительства области на ближайшее будущее предусматривает продолжение реновации в Видяево. Главная задача остается неизменной: обеспечение высоких стандартов проживания для защитников-моряков и членов их семей. В рамках новой фазы программы власти намерены существенно обновить образовательные пространства в соответствии с актуальными запросами.

Особое внимание будет уделено переселению граждан из ветхого жилья, что подразумевает ликвидацию аварийных домов на территории ЗАТО. Программа также включает продолжение капитального и точечного ямочного ремонта многоквартирных домов для поддержания жилого фонда в надлежащем состоянии.

Эффективность этих мероприятий будет оцениваться по итогам завершения всех строительных циклов. Сочетание демонтажа аварийных объектов и качественных ремонтов позволит изменить архитектурный облик муниципалитета к концу 2026 года.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

