Назначение экс-главного прокурора Молдавии Александра Стояногло кандидатом на пост президента вместо лидера социалистов Игоря Додона является выгодным ходом для оппозиции, по мнению молдавского аналитика Корнелиу Чуря, заявил он в интервью РИА Новости.



Игорь Додон объявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в качестве независимого кандидата на президентских выборах.



По мнению Чуря, Игорь Додон, хоть и считался вторым по силе кандидатом в опросах и являлся прямым соперником президента Молдавии Майи Санду, его шансы на победу во втором туре вызывали серьезные опасения.



Также были предположения, что Санду хотела видеть именно Додона на противостоянии во втором туре. Поэтому Стояногло был назван другим кандидатом, что выгодно оппозиции, но неприятно для Санду.



По мнению эксперта, неопределенность о звании "единый кандидат", используемом Додоном, вызывает определенные сомнения.



Стояногло, по его мнению, является сильным кандидатом, который может достичь успеха при поддержке социалистов, но эти догадки должны быть подтверждены опросами.



Однако другие партии пока не отказались от своих кандидатов и не подтвердили поддержку Стояногло. Поэтому называть его общим кандидатом пока является преждевременным.



Эксперт подчеркнул, что единый кандидат — это стратегия, которую оппозиция должна применить во втором туре. Это не определенное лицо, а стратегия объединения оппозиции для поддержки кандидата, вышедшего во второй тур.



Президент Молдавии Майя Санду объявила о своем намерении баллотироваться на второй срок, а также предложила провести референдум о вступлении страны в Европейский союз совместно с выборами президента в октябре.



Арест Стояногло произошел в октябре 2021 года сразу после его заявления о намерении привлечь к ответственности членов правительства, виновных в незаконном выводе денег из банковской системы в 2014–2015 годах. Позднее Стояногло был отстранен по решению Высшего совета прокуроров, подписанному Санду. Сам Стояногло называл обвинения "местью" президента, и выиграл дело в Европейском суде по правам человека.

Фото: www. flickr. com/Photobank MD from Chisinau, Moldova (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)