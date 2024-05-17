Видеопортал между Дублином и Нью-Йорком закрыли всего через неделю после запуска: жители двух городов не оценили проект и начали показывать в камеру голые части тела и оскорбительные мемы. Об этом сообщает Baza.

Инсталляция в виде огромной линзы со встроенной видеокамерой была торжественно открыта 8 мая по инициативе мэра Дублина Дохи де Роште. По задумке градоначальника, видеопортал должен был сближать людей разных стран, воплощая идею инклюзивности и объединяя технологии, инженерию и искусство. Однако что-то пошло не так.



В первые дни после открытия всё было нормально: жители двух городов устраивали танцевальные баттлы, играли в камень-ножницы-бумагу и т. д. После этого портал вышел из-под контроля: нью-йоркцы начали показывать в камеру голую пятую точку и другие части тела, а дублинцы в ответ демонстрировали американцам порно и мемы про теракт 11 сентября 2001 года.

Спустя неделю городской совет Дублина принял решение отключить видеопортал до тех пор, пока люди не научатся вести себя более цивилизованно.

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Фото: commons.wikimedia.org/Cmccullough (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).