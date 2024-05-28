Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.05.2024 : 88,6852
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.05.2024 : 96,3034
Сбер представил бета-версию нейросети Kandinsky Video 1.1
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:46

Сбер представил бета-версию нейросети Kandinsky Video 1.1

Сбер представил бета-версию нейросети Kandinsky Video 1.1, которая может создавать 6-секундные видеоролики на основе текстового запроса или изображения. Модель генерирует видеоряд с частотой 8 и 32 кадра в секунду.

По словам старшего вице-президента Андрея Белевцева, обновленная версия значительно улучшила качество и скорость генерации видеороликов, предоставляя пользователям больше возможностей для творчества и реализации идей.

Фото: commons.wikimedia.org/Nenad Stojkovic (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Лукашенко рассказал, как писал стихотворения в юности

Лукашенко рассказал, как писал стихотворения в юности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в юности увлекался написанием стихотворений.

Читать полностью
Шойгу: Россия и Иран продолжат сотрудничество на высшем уровне

Шойгу: Россия и Иран продолжат сотрудничество на высшем уровне

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит сотрудничество с Ираном на высшем уровне.

Читать полностью

Общество

Эксперт Пахомов: начинать занятия бегом следует с простых прогулок

Эксперт Пахомов: начинать занятия бегом следует с простых прогулок

Фитнес-тренер Станислав Пахомов порекомендовал начинать занятия бегом с простых прогулок, чтобы адаптировать организм к физическим нагрузкам. Новичкам следует ежедневно уделять один-два часа прогулкам в течение месяца.

Читать полностью
Депутат Татьяна Буцкая рассказала о работе над проблемой домашнего насилия в России

Депутат Татьяна Буцкая рассказала о работе над проблемой домашнего насилия в России

Около месяца длилась онлайн-трансляция судебного процесса в Казахстане, вызвавшего большой резонанс в обществе. Экс-министр экономики Куандык Бишимбаев насмерть забил жену Салтанат Нукенову.

Читать полностью

Новости