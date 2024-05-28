Сбер представил бета-версию нейросети Kandinsky Video 1.1, которая может создавать 6-секундные видеоролики на основе текстового запроса или изображения. Модель генерирует видеоряд с частотой 8 и 32 кадра в секунду.

По словам старшего вице-президента Андрея Белевцева, обновленная версия значительно улучшила качество и скорость генерации видеороликов, предоставляя пользователям больше возможностей для творчества и реализации идей.

Фото: commons.wikimedia.org/Nenad Stojkovic (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)