В выстраивании отношений между Россией и Бахрейном было проделано значительное количество работы, установлены положительные взаимодействия посредством внешнеполитического ведомства, отметил глава государства, президент Российской Федерации Владимир Путин.
В ближайшем году исполнится 35 лет с момента учреждения дипломатических связей между двумя странами. За этот промежуток времени многое было совершено в укреплении диалога между нашими государствами. У России имеются эффективные взаимодействия посредством министерств иностранных дел, подход ко многим вопросам мировой повестки близок друг к другу, подчеркнул Путин в ходе переговоров с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой.
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