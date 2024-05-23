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Путин подчеркнул выстраивание отношений с Бахрейном по линии МИД
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:16

Путин подчеркнул выстраивание отношений с Бахрейном по линии МИД

В выстраивании отношений между Россией и Бахрейном было проделано значительное количество работы, установлены положительные взаимодействия посредством внешнеполитического ведомства, отметил глава государства, президент Российской Федерации Владимир Путин.

В ближайшем году исполнится 35 лет с момента учреждения дипломатических связей между двумя странами. За этот промежуток времени многое было совершено в укреплении диалога между нашими государствами. У России имеются эффективные взаимодействия посредством министерств иностранных дел, подход ко многим вопросам мировой повестки близок друг к другу, подчеркнул Путин в ходе переговоров с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой.

Фото: www.flickr.com/United Autosports (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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