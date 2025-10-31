"Настоящая стерва" прямо в эфире: Виктория Бекхэм разнесла жену сына

Семейные разногласия в знаменитой семье Бекхэмов вновь оказались в центре внимания. 51-летняя дизайнер и бывшая участница Spice Girls Виктория Бекхэм публично прокомментировала свои отношения с женой старшего сына Николой Пельтц, дав понять, что между ними существует напряжение. По информации СМИ, Виктория и её супруг Дэвид Бекхэм давно утратили связь с 26-летним Бруклином и его 30-летней супругой.

Во время радиоинтервью на Sirius XM ведущий Энди Коэн спросил Викторию, легко ли ей находить общий язык с другими женщинами.

"Да, я всегда ладила. Я девушка для девушек. Я имею в виду, что нужно быть настоящей стервой, чтобы я с тобой не поладила, если ты женщина", — заявила дизайнер.

Бекхэм также отметила, что любовь к женщинам и стремление расширять их возможности стали одной из причин её перехода в fashion-индустрию после ухода из группы Spice Girls.

"Я очень люблю женщин, и это одна из причин, почему я занимаюсь модой и красотой. Я хочу расширить возможности женщин. Да. И я хочу поделиться с женщинами своими советами и рекомендациями", — пояснила она.

Семейная дистанция и общественные слухи

Согласно источникам, близким к паре, Виктория и Дэвид решили на время избегать контактов с Бруклином и Николой. Они не посещают совместные мероприятия и стараются не пересекаться с семьей сына, что подтверждает Daily Mail.

Первая информация о конфликте появилась ещё во время свадьбы Бруклина и Пельтц в 2022 году. Тогда Николa якобы отказалась надевать свадебное платье от Victoria Beckham, выбрав наряд от Valentino. Однако обе стороны опровергали слухи и продолжали поддерживать друг друга, появляясь на мероприятиях вместе и публикуя положительные посты в соцсетях. Сам Бруклин утверждал, что между его матерью и женой царит мир и гармония.

Разрыв и последствия

Бекхэмы преимущественно проживают в Англии и лишь изредка бывают в Майами, тогда как Бруклин с женой обосновались в Лос-Анджелесе. Со временем старший сын отдалился от семьи, и последний совместный выход был зафиксирован ещё в прошлом году.

Ситуацию осложнил пропуск празднования 50-летия Дэвида Бекхэма, на котором присутствовали друзья и близкие, но не Бруклин с Николой. Позднее они также не пришли на церемонию возобновления клятв в августе, о чём Виктория и Дэвид узнали из прессы. В отличие от Бекхэмов, семья Николы была на празднике в полном составе: 83-летний инвестор Нельсон Пельтц проводил дочь к алтарю, а сама невеста надела винтажное свадебное платье матери.

Помимо Бруклина у Виктории и Дэвида ещё трое детей: 23-летний Ромео, 20-летний Круз и 14-летняя Харпер.

FAQ

Присутствовали ли Бекхэмы на свадьбе сына?

Нет, на церемонии возобновления клятв их не было, о событии они узнали из прессы.

Сколько детей у Виктории и Дэвида?

Четыре: Бруклин, Ромео, Круз и Харпер.

