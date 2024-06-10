Выборы в Национальное собрание, проводимые по указу главы Франции Эммануэля Макрона, происходят на фоне поражения его коалиции на европейских выборах.



Однако это не сможет помешать организации Олимпийских игр в Париже, утверждает президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. По данным пресс-службы МОК, предшествующие результаты голосования в Европарламенте в Республике Франции свидетельствуют о доминировании правой партии "Национальное объединение", которая заметно опередила промакроновскую коалицию.



В связи с этим президент Франции принял решение о распуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов в два этапа — 30 июня и 7 июля.

Томас Бах отметил, что по его мнению, это не повлияет на ход подготовки к Олимпийским играм и выразил уверенность в поддержке французов их проведению. Передачу информации осуществляло агентство Рейтер.



Согласно официальному сайту выборов в Европарламент, окончательные результаты выявили превосходство правой партии "Национальное объединение" с результатом в 31,37%.



Второе место заняла коалиция, поддерживаемая президентом Эммануэлем Макроном — "Возрождение" с процентом поддержки 14,6%.



Третье место удерживает объединение депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с результатом в 13,83%.



Следом идут "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, "Республиканцы" с 7,25%, "Экологисты" с 5,5% и "Отвоевание" с 5,47%.

Фото: www. flickr.com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿