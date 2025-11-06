Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik is licensed under public domain
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 18:51

Термин из мира программистов неожиднно стал словом года — лингвисты не скрывают удивления

Словарь Collins признал термин "vibe coding" главным словом 2025 года

Термин "вайб-кодинг" неожиданно оказался в центре внимания лингвистов и техноиндустрии. Ещё пару лет назад его знали лишь в профессиональной среде, а сегодня слово "vibe coding" признано главным термином 2025 года по версии словаря Collins. Лексикографы объясняют выбор тем, что новая практика программирования точно отражает перемены, которые искусственный интеллект уже приносит в рабочие процессы и повседневную жизнь.

Как появился термин и почему он стал популярным

Автором самого понятия стал Андрей Карпати — инженер, который в разное время работал над ИИ в Tesla и участвовал в создании OpenAI. Он предложил описывать "вайб-кодингом" процесс, когда разработчик формулирует задачу обычным языком, а нейросеть генерирует рабочий код. По сути, человек задаёт направление, а машина берёт на себя рутинную часть работы. Благодаря этому подходу даже сложные приложения можно создавать почти без прямого контакта с традиционными языками программирования.

С февраля 2025 года, когда слово впервые прозвучало публично, его использование начало стремительно расти. Тренд подхватили как профессиональные программисты, так и широкая аудитория, обсуждающая будущее автоматизированных инструментов, сервисов для разработки, облачные среды, цифровые продукты и умные ассистенты.

Какие ещё слова оказались в списке Collins

Collins каждый год отбирает слова, которые лучше всего отражают дух времени. В 2025-м рядом с вайб-кодингом оказались разнообразные понятия из мира технологий, медицины, социальной сферы и образа жизни.

  1. • "Биохакинг" — практики, направленные на управление процессами в организме, включая витамины, спортивные трекеры, гаджеты для сна и диеты.

  2. • "Кланкер" — шуточное и слегка уничижительное обозначение роботов и "умных" устройств, популяризированное фандомом "Звёздных войн".

  3. • "Глазировать" — символ чрезмерного заискивания.

  4. • "Аура-фарминг" — построение привлекательного имиджа с помощью визуальных инструментов и цифровых платформ.

  5. • "Генри" — сокращение для людей с высоким доходом, которые ещё не накопили значительное состояние.

  6. • "Кулкейшн" — поездки в страны с прохладным климатом.

  7. • "Таск-маскинг" — имитация бурной деятельности без реальной продуктивности.

  8. • "Микро-пенсия" — короткие паузы в карьере для личных проектов и отдыха.

Чем вайб-кодинг отличается от классического программирования

Параметр Классический подход Вайб-кодинг
Работа с кодом Программист пишет всё вручную Разработчик описывает задачу словами
Инструменты IDE, языки программирования, фреймворки Нейросети, генераторы кода, ассистенты
Скорость Зависит от опыта Существенно выше в типовых задачах
Ошибки Возникают из-за человеческого фактора Искусственный интеллект предотвращает часть ошибок
Роль человека Техническая работа Контроль логики и качества результата

Советы шаг за шагом: как начать использовать вайб-кодинг

  1. Настройте платформу: подойдут облачные IDE, сервисы с ИИ-генерацией кода и инструменты вроде автокомплитов нового поколения.

  2. Сформулируйте задачу в текстовом виде — чётко и конкретно, как техническое задание.

  3. Проверьте сгенерированный код: важно понимать логику, чтобы избежать неправильной интерпретации.

  4. Оптимизируйте: можно попросить ИИ переписать фрагменты, улучшить скорость, уменьшить размер функций.

  5. Интегрируйте решения в готовый проект — большинство сервисов поддерживают подключение через API.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: доверять ИИ без проверки.
    Последствие: некорректные алгоритмы, уязвимости.
    Альтернатива: использовать инструменты статического анализа, онлайн-тестеры, облачные песочницы.

  2. Ошибка: слишком общие запросы.
    Последствие: код не соответствует задаче.
    Альтернатива: составлять подробное описание, как для постановки задачи разработчику.

  3. Ошибка: игнорировать совместимость библиотек.
    Последствие: приложение не запускается.
    Альтернатива: использовать менеджеры пакетов и документацию сервисов.

А что если…

…ИИ полностью возьмёт на себя весь процесс разработки? Тогда роль программиста может сместиться в сторону архитектуры, управления продуктами, выбора технологических стеков и настройки инфраструктуры. Это сделает вход в профессию проще, но увеличит требования к навыкам анализа.

FAQ

Как выбрать сервис для вайб-кодинга?
Ориентируйтесь на поддержку нужных языков, наличие облачной среды, интеграцию с Git и стабильность генерации.

Сколько стоит использование подобных инструментов?
Многие платформы имеют бесплатные тарифы, а продвинутые функции оплачиваются по подписке.

Что лучше: классическое программирование или вайб-кодинг?
Методы не конкурируют — их можно комбинировать. ИИ берёт на себя типовые задачи, а человек — архитектуру и контроль.

Мифы и правда

  1. Миф: ИИ заменит всех разработчиков.
    Правда: он ускоряет работу, но не отменяет ответственность человека за проект.

  2. Миф: вайб-кодинг подходит только новичкам.
    Правда: профессионалы активно используют генерацию для оптимизации рутинных задач.

  3. Миф: такие инструменты небезопасны.
    Правда: зависит от выбранного сервиса и уровня проверки кода.

Сон и психология

Работа с ИИ нередко снижает стресс от сложных задач. Меньше ручной рутины, больше фокуса на креативных этапах разработки — это может улучшать качество сна и уменьшать эмоциональное выгорание. Однако важно соблюдать режим отдыха и разграничивать рабочее время, чтобы потоки задач, генерируемых нейросетями, не приводили к переутомлению.

Три интересных факта

  1. Термин распространился по соцсетям быстрее, чем многие технологические новинки последних лет.

  2. В некоторых учебных программах уже появляются модули по работе с ИИ-генерацией кода.

  3. Компании, разрабатывающие инструменты для программирования, создают отдельные продукты именно под текстовое описание задач.

Исторический контекст

  1. Ранние 2010-е: автодополнение помогает ускорять набор кода.

  2. 2020-е: обученные модели начинают предсказывать целые функции.

  3. 2025 год: вайб-кодинг становится массовым явлением и входит в словарь Collins как символ технологического перехода.

