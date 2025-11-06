Термин из мира программистов неожиднно стал словом года — лингвисты не скрывают удивления
Термин "вайб-кодинг" неожиданно оказался в центре внимания лингвистов и техноиндустрии. Ещё пару лет назад его знали лишь в профессиональной среде, а сегодня слово "vibe coding" признано главным термином 2025 года по версии словаря Collins. Лексикографы объясняют выбор тем, что новая практика программирования точно отражает перемены, которые искусственный интеллект уже приносит в рабочие процессы и повседневную жизнь.
Как появился термин и почему он стал популярным
Автором самого понятия стал Андрей Карпати — инженер, который в разное время работал над ИИ в Tesla и участвовал в создании OpenAI. Он предложил описывать "вайб-кодингом" процесс, когда разработчик формулирует задачу обычным языком, а нейросеть генерирует рабочий код. По сути, человек задаёт направление, а машина берёт на себя рутинную часть работы. Благодаря этому подходу даже сложные приложения можно создавать почти без прямого контакта с традиционными языками программирования.
С февраля 2025 года, когда слово впервые прозвучало публично, его использование начало стремительно расти. Тренд подхватили как профессиональные программисты, так и широкая аудитория, обсуждающая будущее автоматизированных инструментов, сервисов для разработки, облачные среды, цифровые продукты и умные ассистенты.
Какие ещё слова оказались в списке Collins
Collins каждый год отбирает слова, которые лучше всего отражают дух времени. В 2025-м рядом с вайб-кодингом оказались разнообразные понятия из мира технологий, медицины, социальной сферы и образа жизни.
-
• "Биохакинг" — практики, направленные на управление процессами в организме, включая витамины, спортивные трекеры, гаджеты для сна и диеты.
-
• "Кланкер" — шуточное и слегка уничижительное обозначение роботов и "умных" устройств, популяризированное фандомом "Звёздных войн".
-
• "Глазировать" — символ чрезмерного заискивания.
-
• "Аура-фарминг" — построение привлекательного имиджа с помощью визуальных инструментов и цифровых платформ.
-
• "Генри" — сокращение для людей с высоким доходом, которые ещё не накопили значительное состояние.
-
• "Кулкейшн" — поездки в страны с прохладным климатом.
-
• "Таск-маскинг" — имитация бурной деятельности без реальной продуктивности.
-
• "Микро-пенсия" — короткие паузы в карьере для личных проектов и отдыха.
Чем вайб-кодинг отличается от классического программирования
|Параметр
|Классический подход
|Вайб-кодинг
|Работа с кодом
|Программист пишет всё вручную
|Разработчик описывает задачу словами
|Инструменты
|IDE, языки программирования, фреймворки
|Нейросети, генераторы кода, ассистенты
|Скорость
|Зависит от опыта
|Существенно выше в типовых задачах
|Ошибки
|Возникают из-за человеческого фактора
|Искусственный интеллект предотвращает часть ошибок
|Роль человека
|Техническая работа
|Контроль логики и качества результата
Советы шаг за шагом: как начать использовать вайб-кодинг
-
Настройте платформу: подойдут облачные IDE, сервисы с ИИ-генерацией кода и инструменты вроде автокомплитов нового поколения.
-
Сформулируйте задачу в текстовом виде — чётко и конкретно, как техническое задание.
-
Проверьте сгенерированный код: важно понимать логику, чтобы избежать неправильной интерпретации.
-
Оптимизируйте: можно попросить ИИ переписать фрагменты, улучшить скорость, уменьшить размер функций.
-
Интегрируйте решения в готовый проект — большинство сервисов поддерживают подключение через API.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: доверять ИИ без проверки.
Последствие: некорректные алгоритмы, уязвимости.
Альтернатива: использовать инструменты статического анализа, онлайн-тестеры, облачные песочницы.
-
Ошибка: слишком общие запросы.
Последствие: код не соответствует задаче.
Альтернатива: составлять подробное описание, как для постановки задачи разработчику.
-
Ошибка: игнорировать совместимость библиотек.
Последствие: приложение не запускается.
Альтернатива: использовать менеджеры пакетов и документацию сервисов.
А что если…
…ИИ полностью возьмёт на себя весь процесс разработки? Тогда роль программиста может сместиться в сторону архитектуры, управления продуктами, выбора технологических стеков и настройки инфраструктуры. Это сделает вход в профессию проще, но увеличит требования к навыкам анализа.
FAQ
Как выбрать сервис для вайб-кодинга?
Ориентируйтесь на поддержку нужных языков, наличие облачной среды, интеграцию с Git и стабильность генерации.
Сколько стоит использование подобных инструментов?
Многие платформы имеют бесплатные тарифы, а продвинутые функции оплачиваются по подписке.
Что лучше: классическое программирование или вайб-кодинг?
Методы не конкурируют — их можно комбинировать. ИИ берёт на себя типовые задачи, а человек — архитектуру и контроль.
Мифы и правда
-
Миф: ИИ заменит всех разработчиков.
Правда: он ускоряет работу, но не отменяет ответственность человека за проект.
-
Миф: вайб-кодинг подходит только новичкам.
Правда: профессионалы активно используют генерацию для оптимизации рутинных задач.
-
Миф: такие инструменты небезопасны.
Правда: зависит от выбранного сервиса и уровня проверки кода.
Сон и психология
Работа с ИИ нередко снижает стресс от сложных задач. Меньше ручной рутины, больше фокуса на креативных этапах разработки — это может улучшать качество сна и уменьшать эмоциональное выгорание. Однако важно соблюдать режим отдыха и разграничивать рабочее время, чтобы потоки задач, генерируемых нейросетями, не приводили к переутомлению.
Три интересных факта
-
Термин распространился по соцсетям быстрее, чем многие технологические новинки последних лет.
-
В некоторых учебных программах уже появляются модули по работе с ИИ-генерацией кода.
-
Компании, разрабатывающие инструменты для программирования, создают отдельные продукты именно под текстовое описание задач.
Исторический контекст
-
Ранние 2010-е: автодополнение помогает ускорять набор кода.
-
2020-е: обученные модели начинают предсказывать целые функции.
-
2025 год: вайб-кодинг становится массовым явлением и входит в словарь Collins как символ технологического перехода.
