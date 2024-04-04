Контракты на проведение капитального ремонта заключены по большинству школ, где он был запланирован. Как рассказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак контракты заключены по 935 объектам из 1 353, а на многих уже ведутся работы."В этому году за счет федеральных средств у нас запланирован ремонт 1 353 школ из них 530 школ в рамках двухлетнего цикла. Мы с вами договорились, что все контракты к 20 марта будут подписаны, констатирую, что большинство наших регионов с этой задачей справились. По состоянию на 2 апреля, 935 объектов законтрактованы, на многих из них уже ведутся работы", - рассказал Турчак на заседании федерального штаба "Единой России" и Минпросвещения по капитальному ремонту школ.Говоря про участие в программе по капремонту школ, Турчак отметил успехи в реализации программы по капремонту школ Луганской и Донецкой народных республик. "Эти два региона не первый год участвуют в программе, и они делают все в срок, невзирая на постоянные обстрелы и другие трудности военного времени", - добавил он.Турчак отметил, что не просто так поставил в пример ЛНР и ДНР, по его словам, есть регионы, которые, в отличие от них, находятся далеко от линии фронта, но при этом постоянно срывают сроки и выбиваются из графика. "Таких регионов у нас 30, где-то речь идет об одном - двух объектах, по которым контракты еще не подписаны, а где-то даже конкурсы не были объявлены. Особенно тревожная ситуация у нас складывается в Томской области при плане в 36 [школ], конкурсы объявлены по 21 объекту, а контракты заключены по 17. Бурятия: план - девять, конкурсы - по трем, контракты - по четырем. Саратовская область - 8-4-4, Липецкая область: при плане в 10 школ, конкурсы объявлены по восьми, контракты заключены по семи. Еврейская Автономная область: при плане в шесть школ, контракты заключены по трем. Просил бы глав названных регионов принять все меры по исправлению ситуации", - сказал он.Турчак напомнил, что в 2024 году запланирован ввод 363 новых школ общей мощностью более 300 тыс. мест. "Здесь ситуация благополучная, все объекты законтрактованы. Однако есть оценка Минпросвещения относительно рисков по исполнению этих контрактов в отношении 134 школ в 54 регионов - это не значит, что там драматичная ситуация, это значит, что региональным штабам по стройке - засучить рукава и работать", - заключил Турчак.Капремонт садов и колледжейТакже Турчак напомнил, что по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года в стране стартует программа по капремонту детских садов и техникумов, секретарь генсовета поручил координаторам программы в регионах подключиться к подготовке реестра объектов первой очереди.Помимо этого, он сообщил, что многие регионы уже реализуют собственные программы по ремонту садов и техникумов, выделяя на это средства из региональных бюджетов. "И здесь уважаемый Сергей Сергеевич [Кравцов], думаю было бы справедливо, чтобы сэкономленные благодаря решению президента деньги остались в региональной системе образования и губернаторы могли бы направить их на благоустройство территории, закупку дополнительного оборудования, оснащение спортивных залов и специализированных школьных кабинетов", - сказал Турчак, добавив, что за счет сэкономленных средств должна быть решена проблема с уличными туалетами, на которую на недавнем заседании программной комиссии партии обратил внимание ее председатель Дмитрий Медведев.
Глава МИД Греции заявил, что ситуация на Украине представляет международную угрозу
Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил на встрече в Брюсселе, что ситуация на Украине - это большая проблема, которую необходимо решить как можно раньше, так как она создает нестабильность для всего мира и представляет международную угрозу.
Сеул ввел односторонние санкции против РФ, опасаясь за сотрудничество России и КНДР
Сеул заявил, что сотрудничество между Россией и КНДР должно проходить в рамках существующих норм и резолюций Совбеза ООН. Официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок отметил, что их руководство поддерживает отношения с РФ, а также с опасением относится к каким-либо формам сотрудничества России с КНДР.
Туристам из РФ раскрыли цены на туры "все включено" в Абхазию: они начинаются от 43 тысяч рублей
Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время в Абхазии работают 10 отелей, предлагающих услуги, близкие к "All Inclusive", что значительно больше, чем несколько лет назад, когда таких отелей было всего три.
Ученые выяснили, как влияет совместное распитие алкоголя на мужа и жену
Исследование, проведенное учеными из Мичиганского университета обнаружило, что супруги, имеющие схожие привычки к употреблению алкоголя, обычно имеют более качественные браки и живут в них дольше.