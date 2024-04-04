Контракты на проведение капитального ремонта заключены по большинству школ, где он был запланирован. Как рассказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак контракты заключены по 935 объектам из 1 353, а на многих уже ведутся работы."В этому году за счет федеральных средств у нас запланирован ремонт 1 353 школ из них 530 школ в рамках двухлетнего цикла. Мы с вами договорились, что все контракты к 20 марта будут подписаны, констатирую, что большинство наших регионов с этой задачей справились. По состоянию на 2 апреля, 935 объектов законтрактованы, на многих из них уже ведутся работы", - рассказал Турчак на заседании федерального штаба "Единой России" и Минпросвещения по капитальному ремонту школ.Говоря про участие в программе по капремонту школ, Турчак отметил успехи в реализации программы по капремонту школ Луганской и Донецкой народных республик. "Эти два региона не первый год участвуют в программе, и они делают все в срок, невзирая на постоянные обстрелы и другие трудности военного времени", - добавил он.Турчак отметил, что не просто так поставил в пример ЛНР и ДНР, по его словам, есть регионы, которые, в отличие от них, находятся далеко от линии фронта, но при этом постоянно срывают сроки и выбиваются из графика. "Таких регионов у нас 30, где-то речь идет об одном - двух объектах, по которым контракты еще не подписаны, а где-то даже конкурсы не были объявлены. Особенно тревожная ситуация у нас складывается в Томской области при плане в 36 [школ], конкурсы объявлены по 21 объекту, а контракты заключены по 17. Бурятия: план - девять, конкурсы - по трем, контракты - по четырем. Саратовская область - 8-4-4, Липецкая область: при плане в 10 школ, конкурсы объявлены по восьми, контракты заключены по семи. Еврейская Автономная область: при плане в шесть школ, контракты заключены по трем. Просил бы глав названных регионов принять все меры по исправлению ситуации", - сказал он.Турчак напомнил, что в 2024 году запланирован ввод 363 новых школ общей мощностью более 300 тыс. мест. "Здесь ситуация благополучная, все объекты законтрактованы. Однако есть оценка Минпросвещения относительно рисков по исполнению этих контрактов в отношении 134 школ в 54 регионов - это не значит, что там драматичная ситуация, это значит, что региональным штабам по стройке - засучить рукава и работать", - заключил Турчак.Капремонт садов и колледжейТакже Турчак напомнил, что по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года в стране стартует программа по капремонту детских садов и техникумов, секретарь генсовета поручил координаторам программы в регионах подключиться к подготовке реестра объектов первой очереди.Помимо этого, он сообщил, что многие регионы уже реализуют собственные программы по ремонту садов и техникумов, выделяя на это средства из региональных бюджетов. "И здесь уважаемый Сергей Сергеевич [Кравцов], думаю было бы справедливо, чтобы сэкономленные благодаря решению президента деньги остались в региональной системе образования и губернаторы могли бы направить их на благоустройство территории, закупку дополнительного оборудования, оснащение спортивных залов и специализированных школьных кабинетов", - сказал Турчак, добавив, что за счет сэкономленных средств должна быть решена проблема с уличными туалетами, на которую на недавнем заседании программной комиссии партии обратил внимание ее председатель Дмитрий Медведев.