Скандальный закон об иноагентах в Грузии, заблокированный президентом, парламент намерен принять. Саломе Зурабишвили, наложила вето на закон об иноагентах. Однако парламент страны намерен его преодолеть и запустит соответствующую процедуру с 27 мая.

Напомним, что в Грузии происходили массовые акции оппозиции против принятия данного законопроекта: стычки с полицией, где применяличь спецстредства для разгона протестующих. По мнению экспертов, Запад активно участвует в происходящем "народном волнении" и заинтересован в дестабилизации обсановки в стране.

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