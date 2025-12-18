Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 10:16

Страна, которую хочется забрать с собой: чем на самом деле заканчивается поездка во Вьетнам

Вьетнамский кофе остаётся самым популярным гастрономическим сувениром — Турпром

Путешествие во Вьетнам редко обходится без желания увезти с собой нечто большее, чем стандартные сувениры. Эта страна умеет удивлять деталями — вкусами, текстурами и вещами с характером, которые хранят память о поездке. Именно поэтому выбор подарков здесь превращается в отдельное приключение. Об этом сообщает издание Турпром.

Кофе и чай как гастрономический символ страны

Вьетнам по праву считается одним из мировых центров кофейной культуры. Местный кофе отличается плотным вкусом и насыщенным ароматом, а выбор сортов позволяет найти вариант как для повседневных привычек, так и для ценителей. Особенно популярны бренды Trung Nguyen и линейки с более сложным вкусом, включая знаменитый кофе лювак. Не менее важной частью кофейной традиции остаётся металлический фильтр phin, без которого сложно представить аутентичное заваривание.

Чайная культура Вьетнама не менее богата. Зелёные, чёрные и улунские чаи, а также сорта с лотосом и жасмином ценятся за мягкий вкус и аромат. Чай из провинции Тхай Нгуен считается одним из самых узнаваемых и часто становится удачным подарком.

Шёлк, одежда и изделия ручной работы

Вьетнамский шёлк известен далеко за пределами страны. Его используют для создания платков, шарфов, одежды и декоративных панно. В Ханое и Хойане можно увидеть весь процесс производства и приобрести изделия напрямую у мастеров. Особый интерес вызывают вышитые картины и аксессуары, выполненные вручную.

Тем, кто ищет практичные покупки, стоит обратить внимание на одежду из хлопка, льна и бамбука. Традиционное платье ao dai нередко шьют на заказ, а местная обувь ценится за комфорт и доступную цену.

Жемчуг, дерево и керамика

Жемчуг из Вьетнама добывается на прибрежных фермах и отличается разнообразием оттенков. При покупке важно обращать внимание на блеск и форму, а надёжнее всего выбирать специализированные магазины или фермы, например, на острове Фукуок.

Изделия из дерева и керамики отражают многовековые ремесленные традиции страны. Статуэтки, посуда и предметы интерьера из ценных пород дерева или керамика из деревни Бат Чанг часто становятся не просто сувенирами, а полноценными элементами декора.

Натуральные продукты и культурные символы

Вьетнамская народная медицина и косметика на основе трав, масел и экзотических ингредиентов привлекают внимание туристов. Популярны бальзамы, кремы и средства с натуральным составом, однако при покупке важно проверять сроки годности и состав.

Отдельное место занимают предметы с национальной символикой: конические шляпы non la, веера, маски для кукольного театра, музыкальные инструменты и изделия народностей горных районов. Эти вещи особенно точно передают атмосферу страны и её культурное разнообразие.

Грамотно подобранные сувениры позволяют сохранить впечатления о Вьетнаме надолго. Здесь легко найти подарки, которые будут не просто напоминанием о поездке, а частью повседневной жизни, наполненной воспоминаниями о ярком путешествии.

