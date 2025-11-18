Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кошка мяукает
Кошка мяукает
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 23:15

Первая в России кардиофлешка для домашних животных: что это и почему она так важна

Новые кардиофлешки помогут владельцам домашних животных диагностировать болезни сердца у питомцев

Компания из Подмосковья, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна", произвела настоящий прорыв в области диагностики сердечных заболеваний у домашних питомцев. На Национальной ветеринарной конференции компания представила инновационное оборудование — кардиофлешки для снятия электрокардиограммы (ЭКГ) у животных. Это устройство стало новым этапом в сфере ветеринарной медицины, предоставив владельцам домашних питомцев и ветеринарам новый инструмент для мониторинга здоровья животных.

Рынок и перспективы: кардиофлешки для домашних животных

Презентация кардиофлешек на конференции привлекла внимание профессионалов отрасли. Компания "Нордавинд-Дубна" разработала уникальные кардиофлешки, которые предназначены для снятия ЭКГ у животных. Устройства выпускаются в двух вариантах: базовом — для владельцев домашних питомцев и профессиональном — для ветеринаров-кардиологов. Эта разработка закрывает важную рыночную нишу, предоставляя владельцам животных доступ к профессиональной диагностике на дому, а ветеринарам — более удобный и оперативный инструмент для работы.

С момента выпуска первой модели в 2019 году компания произвела более 2 тыс. таких устройств. Генеральный директор компании Надежда Набильская отметила, что производство кардиофлешек стало важным этапом в развитии компании и является востребованным на рынке, который традиционно не был достаточно насыщен аналогичными продуктами.

Модель устройства Описание Целевая аудитория
Базовая модель Устройство для снятия ЭКГ у домашних питомцев. Подходит для владельцев животных. Владельцы домашних питомцев
Профессиональная модель Профессиональное устройство для снятия ЭКГ, предназначенное для ветеринаров-кардиологов. Ветеринары, кардиологи

Портативные кардиографы для людей: расширение ассортимента

Компания "Нордавинд-Дубна" не ограничивается только разработкой устройств для животных. Она также выпускает портативные кардиографы для людей. Эти устройства могут использовать как пациенты для самостоятельного контроля здоровья, так и медицинские учреждения для диагностики заболеваний сердца. Портативные кардиографы позволяют пациентам и врачам контролировать состояние сердечно-сосудистой системы, независимо от местоположения пациента, и оперативно передавать данные через облачный сервис для дальнейшего анализа и расшифровки.

Использование облачного сервиса позволяет моментально передавать результаты ЭКГ врачу, а также получать автоматическую расшифровку кардиограммы. Это значительно ускоряет процесс диагностики и делает медицинскую помощь более доступной, особенно для пациентов, находящихся в удаленных районах.

Тип устройства Описание Преимущества
Портативный кардиограф для людей Устройство для контроля состояния сердца у людей. Может использоваться как для индивидуального контроля, так и в медицинских учреждениях. Легкость использования, облачный сервис для быстрой передачи данных.
Кардиофлешка для животных Устройство для снятия ЭКГ у домашних питомцев, доступное в двух вариантах. Удобство использования как для владельцев домашних животных, так и для профессионалов в области ветеринарии.

Роль компании в развитии высоких технологий в Московской области

Компания "Нордавинд-Дубна" является ярким примером успешного резидентства в особой экономической зоне "Дубна", активно внедряя инновации и способствуя развитию высоких технологий в России. ОЭЗ "Дубна" с момента своего создания стала важным центром для предприятий, занимающихся разработкой и внедрением передовых технологий, и компания "Нордавинд-Дубна" наглядно подтверждает правильность выбранного направления.

Антон Афанасьев, генеральный директор ОЭЗ "Дубна", подчеркнул важность таких проектов для региона: "Компания "Нордавинд-Дубна" является одним из успешных примеров того, как резиденты особых экономических зон могут внести значительный вклад в развитие экономики, привлекая инвестиции и создавая инновационные продукты".

Компания вложила более 300 млн рублей в реализацию своих проектов, и её разработки не раз становились победителями и лауреатами государственных грантов, что подчеркивает высокую степень инновационности и востребованности продукции на российском рынке.

Вклад в развитие отечественной медицины и ветеринарии

Разработки компании "Нордавинд-Дубна" важны не только с точки зрения технологической новизны, но и с точки зрения доступности диагностики для широкой аудитории. Ранее проведение кардиологических исследований у домашних животных было связано с высокой стоимостью и сложностью, что ограничивало возможности для владельцев животных. Однако теперь, благодаря инновационным кардиофлешкам, диагностика становится доступной и менее затратной, что позволяет владельцам домашних питомцев вовремя замечать возможные проблемы с сердцем своих животных.

Компания также делает важный вклад в развитие медицины для людей, с помощью своих кардиографов обеспечивая доступность диагностики для пациентов, которые не могут регулярно посещать медицинские учреждения. Весь процесс становится более удобным и быстрым благодаря использованию облачных технологий для передачи данных.

Заключение

Компания "Нордавинд-Дубна" успешно реализует инновационные проекты, направленные на улучшение диагностики сердечно-сосудистых заболеваний как у людей, так и у домашних животных. Продукция компании помогает владельцам животных, ветеринарам и медицинским учреждениям улучшить качество диагностики, ускорить процесс получения данных и сделать лечение более доступным. Вложив более 300 млн рублей в свои проекты и получив государственные гранты, компания стала примером успешного резидентства в ОЭЗ "Дубна" и ярким свидетельством того, как технологии могут улучшать жизнь людей и их питомцев.

