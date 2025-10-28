Рыба, мясо и строгий контроль: на границе с Казахстаном досмотрели 10 тонн еды

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО провели проверку 13 автомобилей, следовавших из России в Республику Казахстан через пункт пропуска "Казанское" в селе Ельцово. Общий вес партии составил 10,2 тонны, сообщили в ведомстве.

Что перевозили и как прошла проверка

"Через границу было вывезено 2,4 тонны рыбы и 7,8 тонны мясной продукции. Все товары сопровождались необходимыми ветеринарными документами", — уточнили в Россельхознадзоре.

Проверка показала, что вся продукция прошла ветеринарный контроль и имела надлежащие сертификаты. Это обязательное условие при перемещении товаров животного происхождения между странами — участницами Таможенного союза.

Контроль за безопасностью продукции

Ведомство напомнило, что наличие и правильное оформление ветеринарных документов гарантирует безопасность продукции и предотвращает распространение заболеваний животных.

Ранее Россельхознадзор сообщал о приостановке оборота токсичного ветеринарного препарата, чтобы исключить его попадание в хозяйственный оборот.