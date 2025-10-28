Рыба, мясо и строгий контроль: на границе с Казахстаном досмотрели 10 тонн еды
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО провели проверку 13 автомобилей, следовавших из России в Республику Казахстан через пункт пропуска "Казанское" в селе Ельцово. Общий вес партии составил 10,2 тонны, сообщили в ведомстве.
Что перевозили и как прошла проверка
"Через границу было вывезено 2,4 тонны рыбы и 7,8 тонны мясной продукции. Все товары сопровождались необходимыми ветеринарными документами", — уточнили в Россельхознадзоре.
Проверка показала, что вся продукция прошла ветеринарный контроль и имела надлежащие сертификаты. Это обязательное условие при перемещении товаров животного происхождения между странами — участницами Таможенного союза.
Контроль за безопасностью продукции
Ведомство напомнило, что наличие и правильное оформление ветеринарных документов гарантирует безопасность продукции и предотвращает распространение заболеваний животных.
Ранее Россельхознадзор сообщал о приостановке оборота токсичного ветеринарного препарата, чтобы исключить его попадание в хозяйственный оборот.
