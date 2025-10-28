Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мясные стейки
Мясные стейки
© freepik.com by bublikhaus is licensed under public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 7:11

Рыба, мясо и строгий контроль: на границе с Казахстаном досмотрели 10 тонн еды

Через пункт пропуска "Казанское" вывезли 10 тонн рыбы и мясной продукции — Россельхознадзор

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО провели проверку 13 автомобилей, следовавших из России в Республику Казахстан через пункт пропуска "Казанское" в селе Ельцово. Общий вес партии составил 10,2 тонны, сообщили в ведомстве.

Что перевозили и как прошла проверка

"Через границу было вывезено 2,4 тонны рыбы и 7,8 тонны мясной продукции. Все товары сопровождались необходимыми ветеринарными документами", — уточнили в Россельхознадзоре.

Проверка показала, что вся продукция прошла ветеринарный контроль и имела надлежащие сертификаты. Это обязательное условие при перемещении товаров животного происхождения между странами — участницами Таможенного союза.

Контроль за безопасностью продукции

Ведомство напомнило, что наличие и правильное оформление ветеринарных документов гарантирует безопасность продукции и предотвращает распространение заболеваний животных.
Ранее Россельхознадзор сообщал о приостановке оборота токсичного ветеринарного препарата, чтобы исключить его попадание в хозяйственный оборот.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Челябинске пересмотрят тарифы ЖКХ: плата за содержание домов вырастет на 2–3 рубля за квадрат сегодня в 0:23
Коммуналка снова дорожает: почему даже без лифта платить придётся больше

С 1 декабря в Челябинске вырастет плата за содержание жилья примерно на 10%. Новые тарифы утвердят на заседании гордумы 28 октября.

Читать полностью » Цены на частные дома в СНТ Челябинска выросли на 8% за месяц вчера в 23:27
Цены рвутся в небо: в Челябинске дачи в СНТ уже продают дороже квартир в центре

В Челябинске за месяц цены на дома в СНТ выросли на 8%. Средняя стоимость — 4,6 млн, а элитные коттеджи на берегу озёр продают за 168 миллионов рублей.

Читать полностью » В центре Челябинска установили стелу обратного отсчёта до итогов конкурса вчера в 22:26
Челябинск бросил вызов Новосибирску: начался отсчёт до культурной короны

В центре Челябинска открыли стелу обратного отсчёта до конца голосования за звание «Культурная столица 2027». Итоги объявят 14 декабря в Москве.

Читать полностью » В Челябинске депутатам гордумы запретят менять партию после выборов вчера в 21:16
Партийная клетка захлопнулась: челябинским депутатам перекрыли пути "перебежчикам"

В Челябинске хотят запретить депутатам менять партию или фракцию — нарушителей лишат мандата. Поправки ужесточат и дисциплину народных избранников.

Читать полностью » В Челябинске доходность инвестиций в новостройки составила 4,7% вчера в 20:26
Новостройка в Челябинске окупается за 21 год: эксперты оценили доходность

Новостройки в Челябинске окупаются за 21 год при доходности 4,7%. Эксперты считают, что выгоднее всего инвестировать в жильё в Махачкале и Грозном.

Читать полностью » Пользователи по Уралу пожаловались на неполадки в Dota 2 и голосовом мессенджере Discord вчера в 19:18
Геймеры в панике: Dota 2 и Discord обрушились в Свердловской области

Жители Свердловской области сообщили о сбоях в Dota 2 и Discord. Игры не подключаются, а серверы не отвечают — подобные проблемы уже были в октябре.

Читать полностью » Свердловская область заняла 20-е место в России по доступности арендного жилья для семей вчера в 18:17
Счёт на четверых: какие семьи в Свердловской области могут позволить себе аренду

Каждая вторая семья с двумя детьми в Свердловской области сможет позволить себе аренду жилья в 2025 году — но только при доходе свыше 111 тысяч рублей.

Читать полностью » В Свердловскую область доставили восемь миллионов клещей-энтомофагов для защиты сельхозкультур вчера в 17:17
Прилетели не комары, а герои: как миллионы клещей теперь охраняют Урал

На Урал самолётами доставили восемь миллионов энтомофагов — полезных клещей и насекомых, которые заменят химикаты в борьбе с вредителями.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Гранат укрепляет сердце, иммунитет и улучшает память при регулярном употреблении — Александр Фролов
Питомцы
Ветеринары: метисы живут дольше породистых собак и чаще отличаются крепким иммунитетом
Садоводство
Эксперты: правильно подобранные сорта моркови и огурцов обеспечат урожай до заморозков
Культура и шоу-бизнес
Джереми Аллен Уайт не убедил критиков в роли Брюса Спрингстина
Авто и мото
Отдел автодорог пояснил, из чего складывается стоимость светофоров
Спорт и фитнес
Метод Супер-памп развивает выносливость и улучшает метаболизм при тренировках с собственным весом
Туризм
Что посмотреть в Калининграде: автобусный маршрут и речная прогулка по Преголе
Дом
Разобраны лучшие способы ухода за мягкими игрушками - стирка, пар и проветривание
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet