День Победы на пороге: ветераны Тюменской области готовятся получить единовременные выплаты от региона

В Тюменской области утвердили порядок осуществления единовременных денежных выплат ветеранам и отдельным категориям граждан в преддверии Дня Победы. Региональное правительство направит на эти цели 160 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета. Средства получат более 30 тысяч жителей региона, при этом процедура зачисления носит беззаявительный характер. Размер финансовой поддержки варьируется от 3 до 20 тысяч рублей в зависимости от статуса и заслуг получателя.

Категории получателей и размеры пособий

Сумма выплаты напрямую зависит от вклада гражданина в победу в Великой Отечественной войне или его статуса в военный период. Максимальная поддержка в размере 20 тысяч рублей предназначена непосредственно участникам боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, а также лицам, пережившим блокаду Ленинграда или осаду Сталинграда.

Труженики тыла, которые были отмечены государственными наградами СССР или чей трудовой стаж в военный период — с июня 1941 года по май 1945 года — составил не менее полугода, получат по 15 тысяч рублей. Для граждан, появившихся на свет до конца 1931 года, а также для детей военнослужащих, чьи родители погибли или пропали без вести в ходе сражений, предусмотрена выплата в размере 10 тысяч рублей.

Самая массовая категория получателей — жители Тюменской области, родившиеся до 9 мая 1945 года, которые не подпадают под действие других льготных групп. Им полагается перечисление в размере 3 тысяч рублей, такая мера поддержки была введена на региональном уровне в 2020 году.

Кто именно входит в списки получателей

Согласно оперативным данным регионального правительства, зафиксированным в марте 2026 года, социальная поддержка затронет широкий круг лиц. В список включен 31 непосредственный участник Великой Отечественной войны, 52 человека, прошедших через ужасы концлагерей в несовершеннолетнем возрасте, и почти сотня граждан со статусом жителей блокадного Ленинграда или осажденного Сталинграда.

В эту же категорию получателей входят 1,4 тысячи тружеников тыла, чей вклад в общее дело приблизил конец войны, и 304 вдовы участников боевых действий. Остальную часть общего числа получателей составляют тюменцы преклонного возраста, рожденные в период до 9 мая 1945 года.

"Поддержка ветеранов сегодня остается приоритетным направлением для нашего региона. Эти выплаты — не просто материальная помощь, а способ выразить уважение людям, которые создали фундамент для нашего нынешнего благополучия. Важно, что административная работа по формированию списков уже ведется, что позволяет довести средства до каждого адресата без участия самих жителей в бюрократических процессах. Такая форма заботы является наиболее эффективной и уместной в текущих социально-экономических реалиях". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Условия начисления средств

Одной из ключевых особенностей текущей кампании стал упрощенный механизм получения государственных средств. Власти области подчеркивают отсутствие необходимости подавать заявления или собирать дополнительные справки для оформления выплаты.

Согласно установленным правилам, начисление происходит автоматически на основании существующих баз данных органов социальной защиты. Это значительно ускоряет процесс доведения денег до получателей и исключает возникновение организационных задержек для пожилых людей.

Общая сумма бюджетных ассигнований в 160 миллионов рублей распределяется согласно нормативам, принятым для каждой отдельной социальной категории. Финансирование расходов в полном объеме обеспечено ресурсами казны Тюменской области.