Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 1:08

Не только фронт, но и семья: бойцам СВО хотят помочь в поисках спутницы жизни

На форуме "Патриоты Урала" предложили создать брачное агентство для участников СВО

На форуме "Патриоты Урала", проходящем в Новом Уренгое, прозвучало предложение создать брачное агентство для участников специальной военной операции. Инициатором выступила руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества", член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова.

Белехова отметила, что возвращающимся с фронта мужчинам требуется не только психологическая, но и социальная поддержка, в том числе помощь в обретении семьи и стабильной личной жизни.

"Кто является первым психологом для мужчины, вернувшегося с фронта? Жена. А для ребят, у которых ещё нет семей?… Значит, надо им помочь", — подчеркнула Белехова.

По её словам, создание специализированного брачного агентства могло бы стать частью программы адаптации и интеграции военнослужащих в мирную жизнь. Проект предполагает организацию встреч, психологическую помощь и поддержку семейных отношений.

Полпред президента в УрФО Артем Жога, присутствовавший на форуме, поддержал идею в шутливом ключе, предложив назвать инициативу "Патриоты Урала", отметив при этом важность социальной адаптации бойцов.

В ходе своего выступления Белехова также предложила рассмотреть вопрос о создании спецподразделений по поиску без вести пропавших и эвакуации тел погибших.

"Нужно поставить вопрос о создании отдельных подразделений по поиску без вести пропавших и эвакуации тел. Это затраты, это малая техника, это сапёры… Но семья имеет право знать", — сказала она, подчеркнув необходимость межведомственного подхода с участием Министерства обороны.

Артем Жога отметил, что в боевых условиях подобная деятельность сопряжена с большими трудностями: в войсках уже существуют эвакуационные команды, но их численность недостаточна для покрытия всех направлений.

Форум "Патриоты Урала" проводится по инициативе полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе и стал важной площадкой для обсуждения мер поддержки военнослужащих, их семей и вопросов патриотического воспитания. В центре внимания — социальная реабилитация участников СВО и развитие инфраструктуры помощи ветеранам.

Предложение Белеховой вызвало оживлённое обсуждение среди участников, став примером того, как гражданские инициативы могут влиять на систему социальной поддержки защитников Отечества.

