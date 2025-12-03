Это непростые люди: в РФ обсуждают систему учёта тех, кто вернулся с СВО после тюремного заключения

Предложение вести учёт бывших заключённых, возвращающихся с фронта, вновь прозвучало в публичной дискуссии, об этом рассказал Валерий Фадеев в интервью РБК. Глава Совета по правам человека при президенте отметил, что инициатива пока не нашла поддержки, хотя, по его мнению, она необходима для стабильности в регионах.

Почему Фадеев предлагает систему учёта

Фадеев подчеркнул, что речь идёт прежде всего о людях, ранее осуждённых за тяжкие преступления и прошедших военную службу. Он отметил, что многие структуры не спешат брать на себя ответственность за создание такой системы, и предположил, что причина — в нежелании ведомств иметь дело с непростой категорией граждан.

Правозащитник считает, что постановка на учёт не нарушает прав тех, кто вернулся с фронта, а напротив — может помочь им адаптироваться.

"Здесь нет ущемления прав. Пусть придет, скажет, какую квалификацию имеет, кем бы хотел работать, где бы хотел жить, какие есть возможности", — привёл он свой аргумент в интервью.

Как может работать взаимодействие с экс-заключёнными

Фадеев подчеркнул, что государству важно выстроить систему контакта с теми, кто возвращается из зоны военной операции. По его словам, многие из этих людей находятся в сложном психологическом состоянии, и им требуется помощь, чтобы встроиться в мирную жизнь.

"Это же люди с войны возвращаются, и непростые люди, понимаете? Надо обязательно начать с ними взаимодействовать", — отметил он.

Эксперты, участвующие в обсуждении предложения, считают, что подобные меры помогут снизить социальные риски и поддержать реабилитацию тех, кто возвращается в гражданскую среду после длительного участия в боевых действиях.