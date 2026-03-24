Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ветеринар
ветеринар
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:35

Больше никаких очередей в регистратуре: Красноярск переводит лечение питомцев в онлайн-формат

Жители Красноярского края получили возможность записывать домашних животных на прием в государственные ветеринарные клиники при помощи портала Госуслуг. Нововведение существенно упрощает процесс планирования медицинских манипуляций, избавляя владельцев от необходимости совершать телефонные звонки или лично посещать регистратуру. Процесс оформления заявки занимает несколько минут и доступен пользователям в любое удобное время суток. Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края подтвердило запуск сервиса 24 марта 2026 года.

Как работает запись через портал

Цифровизация ветеринарных услуг ориентирована на создание понятной и прозрачной системы взаимодействия между государственными лечебницами и владельцами питомцев. Пользователю достаточно зайти в личный кабинет на федеральном портале, выбрать соответствующий раздел и заполнить предложенную форму заявки. Такой алгоритм исключает человеческий фактор и путаницу в очередях, характерную для традиционных методов записи.

При выборе услуги пациент видит актуальное расписание специалистов организации. Это позволяет заранее скорректировать личный график и выбрать наиболее подходящий слот в расписании, не подстраиваясь под график работы администратора клиники. Система оперативно обрабатывает запросы, что отражает общую тенденцию на переход к электронному документообороту в муниципальном секторе.

Использование портала также подразумевает автоматическую фиксацию данных, что упрощает ведение электронной медицинской карты животного. В будущем это поможет ветеринарам быстрее просматривать историю болезни и назначенных процедур, что критически важно в экстренных ситуациях, требующих оперативного медицинского вмешательства.

Мнение эксперта о цифровизации услуг

Внедрение электронных сервисов в работу государственных учреждений регионального масштаба закономерно приводит к повышению качества обслуживания граждан. Переход на цифровой формат взаимодействия минимизирует бюрократические проволочки и делает государственные институты более доступными для жителей, проживающих даже в удаленных районах края.

"Переход на онлайн-формат записи — это необходимый шаг в развитии инфраструктуры нашего региона. Подобная прозрачность процессов позволяет лучше анализировать нагрузку на специалистов и распределять ресурсы государственных организаций более эффективно. Когда услуга становится доступна в пару кликов, уровень доверия населения к государственным клиникам естественным образом повышается. Это последовательная работа по выстраиванию удобного и современного пространства для всех сторон".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Перспективы развития системы

На текущий момент функционал портала охватывает первичные запросы владельцев, однако региональные власти уже строят планы по масштабированию проекта. В ближайшие месяцы министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края планирует значительно расширить перечень государственного ветеринарного сектора, подключенного к этой системе.

Масштабирование подразумевает добавление новых клиник, что позволит охватить большее количество муниципальных образований края. Специалисты ведомства проводят техническую настройку инфраструктуры для интеграции с единым реестром, чтобы процесс записи стал бесшовным для каждого владельца животного, независимо от его местоположения.

Мониторинг обратной связи от пользователей также станет важной частью работы ведомства на начальном этапе внедрения. Собранная статистика поможет доработать интерфейс и исправить возможные технические недочеты, обеспечивая стабильную работу сервиса в долгосрочной перспективе для всех категорий населения.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крылья на цифре: иркутский авиазавод перевел сборку лайнеров под контроль отечественного софта вчера в 16:35

На одной из ключевых площадок российского авиапрома состоялась инспекция, раскрывающая детали тесной интеграции инновационного софта в сложные сборочные циклы.

Читать полностью » Небо над Тувой обрело зоркого стража: новые аппараты встали на защиту зеленых богатств вчера в 16:27

Регион радикально меняет подход к мониторингу труднодоступных территорий, делая ставку на современные авиационные решения и развитие профессиональных навыков.

Читать полностью » Рентген под прицелом алгоритма: в Красноярском крае внедрили ИИ для поиска патологий вчера в 16:25

В одном из регионов страны запустили систему, которая меняет подход к осмотрам, исключая человеческий фактор при первичной обработке данных обследований.

Читать полностью » Свобода закончилась: в горах Алтая открыли специальный изолятор для гуляющего без присмотра скота вчера в 16:19

В одном из горных районов ввели строгие меры в отношении владельцев сельскохозяйственных животных, которые привыкли оставлять своих подопечных без присмотра.

Читать полностью » Электрические мечты становятся реальностью: цены на электромобили в Новосибирске сократились до минимума 22.03.2026 в 15:56

Цены на электротранспорт в Новосибирской области тают: заметные изменения на вторичном рынке и новые модели.

Читать полностью » Сладкая иллюзия или вредный капкан: бабл-ти таит угрозу для здоровья молодежи в Хакасии 22.03.2026 в 15:55

Жители Хакасии задумались о рисках бабл-ти: как сладкий коктейль может повлиять на здоровье молодежи.

Читать полностью » Сибирское небо меняет цвет: проверенная методика спасения городов от смога пошла в тираж 21.03.2026 в 15:17

Сибирские специалисты нашли эффективное решение для очистки атмосферы в промышленных городах, которое теперь активно внедряют на соседних территориях.

Читать полностью » Сцена срывает маски: в Омске открыли масштабный проект о тайнах закулисной жизни артистов 21.03.2026 в 15:15

В Сибири стартовал масштабный творческий проект, объединивший классические постановки об изнанке актерской профессии.

Читать полностью »

Новости
СФО
Время действовать: весна и клещи — как быть готовым к эпидемиологическому сезону в Красноярском крае
ЦФО
Дополнительные рубли пришли на карты: в Липецкой области проиндексировали государственные выплаты
Спорт и фитнес
Миф об углеводном окне рушится: наука показала истинный источник роста мускулатуры
Питомцы
Кошачья улыбка без губ: как именно питомец показывает восторг, не используя человеческий смех
ПФО
Нефтегазовый кран перекрыт: казна Татарстана недосчиталась миллиардов в начале года
ЦФО
Ночь превращается в день: гигантские рекламные экраны не дают жителям Красногорска выспаться
ЦФО
Съедобная архитектура за сто тысяч: московские кондитеры создали самый дорогой праздничный кулич
СЗФО
Бумажный бум в Вологде: тысячи людей собрались ради встреч с авторами и редких книжных новинок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet