Больше никаких очередей в регистратуре: Красноярск переводит лечение питомцев в онлайн-формат

Жители Красноярского края получили возможность записывать домашних животных на прием в государственные ветеринарные клиники при помощи портала Госуслуг. Нововведение существенно упрощает процесс планирования медицинских манипуляций, избавляя владельцев от необходимости совершать телефонные звонки или лично посещать регистратуру. Процесс оформления заявки занимает несколько минут и доступен пользователям в любое удобное время суток. Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края подтвердило запуск сервиса 24 марта 2026 года.

Как работает запись через портал

Цифровизация ветеринарных услуг ориентирована на создание понятной и прозрачной системы взаимодействия между государственными лечебницами и владельцами питомцев. Пользователю достаточно зайти в личный кабинет на федеральном портале, выбрать соответствующий раздел и заполнить предложенную форму заявки. Такой алгоритм исключает человеческий фактор и путаницу в очередях, характерную для традиционных методов записи.

При выборе услуги пациент видит актуальное расписание специалистов организации. Это позволяет заранее скорректировать личный график и выбрать наиболее подходящий слот в расписании, не подстраиваясь под график работы администратора клиники. Система оперативно обрабатывает запросы, что отражает общую тенденцию на переход к электронному документообороту в муниципальном секторе.

Использование портала также подразумевает автоматическую фиксацию данных, что упрощает ведение электронной медицинской карты животного. В будущем это поможет ветеринарам быстрее просматривать историю болезни и назначенных процедур, что критически важно в экстренных ситуациях, требующих оперативного медицинского вмешательства.

Мнение эксперта о цифровизации услуг

Внедрение электронных сервисов в работу государственных учреждений регионального масштаба закономерно приводит к повышению качества обслуживания граждан. Переход на цифровой формат взаимодействия минимизирует бюрократические проволочки и делает государственные институты более доступными для жителей, проживающих даже в удаленных районах края.

"Переход на онлайн-формат записи — это необходимый шаг в развитии инфраструктуры нашего региона. Подобная прозрачность процессов позволяет лучше анализировать нагрузку на специалистов и распределять ресурсы государственных организаций более эффективно. Когда услуга становится доступна в пару кликов, уровень доверия населения к государственным клиникам естественным образом повышается. Это последовательная работа по выстраиванию удобного и современного пространства для всех сторон". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Перспективы развития системы

На текущий момент функционал портала охватывает первичные запросы владельцев, однако региональные власти уже строят планы по масштабированию проекта. В ближайшие месяцы министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края планирует значительно расширить перечень государственного ветеринарного сектора, подключенного к этой системе.

Масштабирование подразумевает добавление новых клиник, что позволит охватить большее количество муниципальных образований края. Специалисты ведомства проводят техническую настройку инфраструктуры для интеграции с единым реестром, чтобы процесс записи стал бесшовным для каждого владельца животного, независимо от его местоположения.

Мониторинг обратной связи от пользователей также станет важной частью работы ведомства на начальном этапе внедрения. Собранная статистика поможет доработать интерфейс и исправить возможные технические недочеты, обеспечивая стабильную работу сервиса в долгосрочной перспективе для всех категорий населения.