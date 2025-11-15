Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Современный узкий коридор
Современный узкий коридор
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 12:24

Разбираемся, чем холл отличается от фойе и вестибюля: 3 термина, которые легко спутать

Как отличить холл от фойе и вестибюля: 3 понятия, которые часто путают даже профессионалы

При просмотре квартир и общественных помещений мы часто сталкиваемся с терминами, которые могут сбить с толку: холл, фойе, вестибюль, коридор и другие. Эти слова кажутся схожими, но между ними есть важные различия. Давайте разберемся в этих терминах, чтобы избежать путаницы.

Базовые утверждения и описания перерабатываемого текста

Каждый человек, планирующий переезд или просто интересующийся архитектурой, может столкнуться с трудностью различия между такими терминами, как холл, фойе, вестибюль или коридор. Профессионалы в области дизайна и архитектуры, такие как Ольга Дуквен, помогают разграничить эти понятия, чтобы избежать недоразумений в разговоре или при проектировании пространства.

1. Прихожая и вестибюль: что это?

Прихожая - это первое помещение, которое вы видите, заходя в дом или квартиру. Это место, где люди обычно снимают верхнюю одежду и обувь. Согласно строительным нормам, прихожая должна быть шириной не менее 1,4 м. Для вешалок стандарты предполагают длину 0,8 м для 1-2-комнатных квартир и 1,2 м для больших помещений.

Вестибюль, в свою очередь, это более просторная зона, часто встречающаяся в крупных зданиях или общественных местах, таких как вокзалы, метро или театры. Это помещение служит для приема и распределения потоков людей. В историческом контексте, вестибюль использовался для "крытых сеней", ведущих в парадные залы. В крупных зданиях в вестибюле могли работать швейцары.

2. Холл: что отличает его от вестибюля?

Холл - это также просторное помещение, однако оно может располагаться в любой части здания, а не только у входа, как вестибюль. Холл предназначен для встреч, ожидания или отдыха, и часто встречается в офисах, отелях и общественных зданиях. Он служит местом для короткого ожидания, общения или проведения встреч.

Главное отличие холла от вестибюля в том, что вестибюль связан исключительно с входной зоной здания и служит для распределения потока людей, а холл может находиться в любой части здания.

3. Коридор и фойе: особенности этих помещений

Коридор - это длинное и узкое пространство, которое соединяет различные комнаты или части здания между собой. Коридор необходим для того, чтобы люди могли перемещаться между помещениями. Строительные нормы для коридора предполагают минимальную ширину 1,2 м, чтобы два человека могли спокойно разминуться.

Фойе - это термин, который используется для описания помещения в театрах, кинотеатрах, концертных залах и других местах, где есть публика. Это пространство предназначено для отдыха зрителей во время антракта или ожидания начала мероприятия. В отличие от других помещений, фойе имеет более специфическую функцию, связанную с пребыванием публики в общественных зданиях.

Профилактика лучше ремонта

  • Чтобы избежать путаницы, запомните, что прихожая и вестибюль находятся у входа и предназначены для снятия одежды.
  • Холл и фойе - это внутренние пространства, предназначенные для встреч и ожидания, а коридор - это соединительное пространство, связывающее другие помещения.

Плюсы и минусы

Способ действия Плюсы Минусы
Прихожая Пространство для удобства при входе. Может быть слишком маленькой для хранения вещей.
Вестибюль Просторное помещение для рассеивания людей. Требует дополнительных затрат на планировку.
Холл Место для встреч и отдыха. Может быть не всегда нужным в маленьких зданиях.
Коридор Необходим для связи между комнатами. Узкая длина ограничивает функциональность.
Фойе Создает удобное пространство для зрителей. Используется только в специфических зданиях.

FAQ

Как отличить холл от вестибюля?
Холл может находиться в любой части здания и предназначен для ожидания или встреч, в то время как вестибюль расположен у входа и служит для распределения потоков людей.

Что такое фойе?
Фойе — это пространство в театрах и концертных залах, где публика отдыхает во время антракта или ожидает начала мероприятия.

Что такое коридор?
Коридор — это длинное узкое помещение, которое связывает различные части здания между собой.

Мифы и правда

Миф: Все эти термины обозначают одно и то же пространство.
Правда: Каждый термин имеет свою уникальную функцию и назначение в архитектуре и дизайне.

Миф: Фойе используется в любом здании.
Правда: Фойе — это исключительно пространство в зданиях, где присутствуют зрители, например, в театрах и концертных залах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Соль поглощает влагу и улучшает микроклимат в холодильнике сегодня в 4:06
Как я победила плесень в холодильнике с помощью соли — результат удивил

Соль — это не только продукт для готовки, но и незаменимый помощник для чистоты в холодильнике. Узнайте, как она помогает продлить срок хранения продуктов.

Читать полностью » Столовый уксус помогает избавиться от накипи в стиральной машине сегодня в 3:02
Как я избавилась от накипи в стиральной машине: простое решение за 15 минут

Узнайте, как эффективно и недорого очистить стиральную машину от накипи с помощью доступных средств. Пошаговые инструкции и советы для профилактики.

Читать полностью » Специалисты по растениям рекомендуют использовать смесь для суккулентов для замиокулькаса сегодня в 2:17
Как мне удалось вырастить гигантский замиокулькас: вот что я сделала

Узнайте, как правильно ухаживать за замиокулькасом, чтобы он радовал вас зеленью и энергией. Советы по поливу, пересадке и подкормке.

Читать полностью » Дизайнер Надежда Чернышова: открытые полки в ванной — источник беспорядка и трудностей с уборкой сегодня в 1:10
Забыла об этих 5 ошибках при оформлении ванной — теперь знаю, как избежать их

Хотите сделать вашу ванную комнату уютной и удобной? Узнайте, какие дизайнерские ошибки стоит избежать при оформлении этого важного пространства.

Читать полностью » Дизайнер Андрей Рагозин: авторские диваны и кресла могут стоить до 7 миллионов рублей сегодня в 0:45
Не знал, что мебель может стоить как квартира — вот что я узнал о премиум-сегменте

Почему премиальная мебель стоит как автомобиль или квартира? Узнайте, какие факторы определяют стоимость эксклюзивной мебели и чем она отличается от обычной.

Читать полностью » Избыточные сувениры и магнитики создают хаос в помещении — дизайнеры вчера в 23:24
Убрала всего три вещи — и квартира стала выглядеть вдвое дороже: эффект удивил даже гостей

Какие привычные вещи делают интерьер неряшливым и мешают дому выглядеть стильно — и чем их заменить, чтобы пространство стало чище и гармоничнее.

Читать полностью » Литая ёлка служит дольше любых других материалов — дизайнеры вчера в 22:17
Выбрала искусственную ёлку на глаз — и зря: потом узнала один нюанс, который меняет всё

Как разобраться среди десятков видов искусственных ёлок и выбрать ту, что прослужит долгие годы? Полный гид по материалам, креплениям и размерам.

Читать полностью » Сочетание разных фактур делает интерьер глубже и теплее — дизайнеры вчера в 21:11
Добавила три предмета в интерьер — и комната вдруг стала по-турецки уютной и тёплой

Как превратить обычную квартиру в тёплое восточное пространство без дизайнеров и больших затрат: свет, текстиль, ароматы и ритуалы для дома с душой.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Дерновая земля — основа для здоровья комнатных растений и правильного роста — агрономы
Еда
Горбуша с лимоном в фольге сохраняет нежность при запекании — повар
Красота и здоровье
Терапевт Сабухи Самедова: трещины и бороздки на языке могут быть признаком дефицита витаминов
Спорт и фитнес
Кардио и силовые тренировки — идеальная комбинация для потери веса
Авто и мото
Продажи Lada Iskra выросли до рекордных объёмов — агентство "Автостат"
Наука
Анализ окаменелостей показал особенности строения древнего динозавра — исследователи
Туризм
Финики и восточные сладости остаются самыми популярными сувенирами из Дубая
Питомцы
Кошкам не нужны иммунные стимуляторы, важен правильный уход — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet