Боль в животе
© freepik.com by jcomp is licensed under Public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 8:46

Самолёт, корабль или авто — всё равно штормит: средства, которые спасают от укачивания в пути

Поездка, которая для одних проходит незаметно, для других оборачивается тошнотой и головокружением. Укачивание в транспорте связано не с "слабым желудком", а с особенностями работы внутреннего уха. Об этом сообщает MosTimes со ссылкой на профессора кафедры оториноларингологии РУДН, доктора медицинских наук Ирину Кириченко, которая объяснила, какие способы действительно помогают справиться с проблемой.

Механизм укачивания

Специалист отмечает, что основная причина неприятных ощущений — особенности функционирования вестибулярного аппарата. У детей эта система ещё формируется, поэтому они чаще реагируют на движение выраженными симптомами. У части взрослых компенсаторные механизмы работают слабее, из-за чего даже обычная поездка переносится тяжело.

Вестибулярный аппарат отвечает за поддержание равновесия и ориентацию в пространстве. Когда сигналы от зрения, мышц и внутреннего уха не совпадают, возникает физиологический конфликт. Именно он провоцирует тошноту, слабость и головокружение.

Медикаментозная поддержка

Существуют препараты, которые снижают активность рецепторов внутреннего уха и уменьшают выработку внутриушной жидкости на момент приёма. Их применяют заранее — перед перелётом или морским путешествием, когда ожидается повышенная нагрузка на систему равновесия.

"Это атропиноподобные вещества, типа драмина. Есть препараты бетагестинсодержащие, которые тоже уменьшают активность рецепторов и улучшают состояние вестибуллярного аппарата. Обычно их назначают перед полетом или путешествием на корабле", — отметила врач.

По её словам, подбор таких средств требует индивидуального подхода и учёта состояния пациента.

Тренировки и факторы риска

Помимо лекарств, применяются специальные упражнения. Вестибулярная гимнастика используется регулярно при нарушениях функции и направлена на постепенную адаптацию организма к нагрузкам. Такой подход помогает укрепить систему равновесия и снизить выраженность симптомов.

Состояние может усиливаться при ОРВИ или во время беременности. В подобных ситуациях организм становится более чувствительным к движению, поэтому при выраженной склонности к укачиванию рекомендуется избегать провоцирующих факторов.

Почему бытовые советы не всегда помогают

Популярные способы самопомощи не решают проблему на уровне механизма. Они способны лишь кратковременно отвлечь и немного снизить дискомфорт. При истинных нарушениях вестибулярной функции их эффективность ограничена.

"Водички попить и конфет поесть не всегда срабатывает. Если это истинное нарушение вестибулярной функции, может уменьшить на какой-то момент симптомы. Но это не является основным, это отвлекающие моменты", — резюмировала эксперт Ирина Кириченко.

Таким образом, устойчивый эффект возможен только при комплексном подходе с учётом причин расстройства.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

