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В поселке Золотой Колос Ростовской области загорелись 10 частных домов
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В поселке Золотой Колос Ростовской области загорелись 10 частных домов

В поселке Золотой Колос Ростовской области произошло крупное возгорание, затронувшее несколько частных домов. Информацию об инциденте предоставила пресс-служба МЧС России в беседе с корреспондентом ТАСС.

Согласно первоначальным данным, пламя охватило десять деревянных строений на улице Степной. Для борьбы с огнем были задействованы значительные силы, включая вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС.

Позднее глава региона Василий Голубев уточнил масштабы происшествия. По его словам, изначально возгорание возникло в одном домовладении, но из-за плотной застройки быстро распространилось на соседние участки. В результате огонь охватил три жилых дома и семь хозяйственных построек.

Губернатор также сообщил о локализации пожара, что впоследствии подтвердили в региональном управлении МЧС. Важно отметить, что в результате инцидента никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила около 5 тысяч квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 45 человек и 13 единиц специальной техники.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Internal Affairs of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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