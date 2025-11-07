Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поза Дерева — баланс и концентрация
Поза Дерева — баланс и концентрация
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 10:01

Как я улучшил осанку с помощью вертикальной тяги

Вертикальная тяга помогает поддерживать здоровье позвоночника и предотвратить травмы

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась с "Спорт-Экспресс" мнением о одном из самых эффективных упражнений для развития мышц спины — вертикальной тяге в тренажере.

Почему вертикальная тяга важна для спины?

По словам эксперта, вертикальная тяга является отличным упражнением для развития мышц, поддерживающих позвоночник, что особенно важно для людей, ведущих сидячий образ жизни.

"Регулярное выполнение этого упражнения помогает правильно развивать мышцы, отвечающие за поддержку позвоночника, что особенно важно для людей, проводящих много времени в сидячем положении", — отметила Елена Соболь, фитнес-тренер.

Мышцы, задействованные в вертикальной тяге

Вертикальная тяга активирует не только широчайшие мышцы спины, но и другие важные группы мышц:

  • Трапециевидные мышцы, которые помогают поддерживать правильную осанку и стабильность плечевого пояса.

  • Ромбовидные мышцы, которые играют ключевую роль в стабилизации лопаток.

  • Мышцы плечевого пояса, которые укрепляют верхнюю часть тела и способствуют улучшению эстетики фигуры.

Таким образом, регулярное выполнение вертикальной тяги способствует гармоничному развитию верхней части тела и помогает достичь более эстетичных пропорций.

Польза для стабилизаторов и предотвращение травм

Кроме того, вертикальная тяга помогает укрепить мышцы-стабилизаторы, что значительно снижает риск получения травм как в повседневной жизни, так и во время занятий спортом.

"Укрепление мышц-стабилизаторов с помощью вертикальной тяги важно для предотвращения травм, так как эти мышцы помогают поддерживать правильную осанку и стабильность во время движения", — добавила Елена Соболь.

Мифы и правда о вертикальной тяге

Миф Правда
Вертикальная тяга подходит только для опытных атлетов. Это упражнение подходит как для новичков, так и для опытных спортсменов, если правильно подобрать вес и технику.
Это упражнение слишком сложное для людей с больной спиной. При правильной технике вертикальная тяга укрепляет мышцы, поддерживающие позвоночник, и помогает снизить болевые ощущения в спине.
Вертикальная тяга не развивает верхнюю часть тела. Напротив, вертикальная тяга активно развивает широчайшие мышцы спины и улучшает общую эстетичность верхней части тела.

Исторический контекст

Тренировки с вертикальной тягой известны с начала 20 века, когда начали развиваться специализированные тренажеры для работы с мышцами спины. Со временем это упражнение стало неотъемлемой частью многих фитнес-программ благодаря своей эффективности в укреплении мышц спины и плечевого пояса.

