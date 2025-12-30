Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
шпинат
шпинат
© Own work by Joydeep is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 8:41

Думала, без огорода зелень не вырастить — пока не подвесил кашпо и не включил "салатный конвейер"

Салат в подвесных кашпо собирают с внешних листьев без среза кочана — House Digest

Кажется, что без огорода вырастить овощи невозможно, но подвесные кашпо легко меняют правила игры. Вместо двухмерного "грядка-и-тропинка" вы получаете полноценный вертикальный сад: зелень растёт над уровнем пола, занимает минимум места и остаётся всегда под рукой. Это особенно удобно для балконов, террас и патио, где каждый сантиметр на счету. А листовые овощи — идеальные кандидаты для такого формата: они быстро растут, легко переносят контейнеры и позволяют собирать урожай несколько раз за сезон. Об этом сообщает House Digest.

Почему подвесные корзины отлично подходят для зелени

Главный плюс — мобильность и экономия пространства. Подвесные горшки дают возможность использовать третье измерение: вы сажаете не "вширь", а "вверх". Кроме того, многие зелёные культуры хорошо реагируют на последовательные посадки: можно высевать новую партию семян каждые 2-3 недели и получать свежие листья всё лето и осень. Когда одна корзина "выработалась", её просто заменяют на новую — без перекопки и перестройки всей системы.

Большинство перечисленных растений лучше всего чувствуют себя в прохладную погоду весной и осенью и плохо переносят сильную летнюю жару.

Самые удобные культуры для подвесных кашпо

House Digest выделяет 15 видов листовых овощей, которые отлично подходят для такого выращивания — от привычных до более редких.

1) Салат

Салат — классика для небольших пространств. Особенно удобны рассыпные листовые сорта: их можно собирать методом "срезал — и снова выросло", снимая только внешние листья. Для разнообразия предлагают красные сорта, а если хочется "кочан", подойдут нежные butterhead-варианты.

2) Шпинат

Холодостойкий шпинат помогает продлить сезон: его можно сеять ранней весной и в конце лета. Популярные савойские сорта готовы к сбору примерно через 30 дней после посева.

3) Руккола

Быстрорастущая руккола отлично подходит для последовательных посадок. Её можно выращивать не только на улице, но и в помещении, например на подоконнике, чтобы иметь свежую зелень круглый год.

4) Швейцарский мангольд

Мангольд родственный свёкле, но не формирует крупный корнеплод, поэтому спокойно растёт в компактных контейнерах. Для подвесной корзины рекомендуют глубину минимум 8 дюймов.

5) Горчичная зелень

Горчичная зелень любит прохладу, поэтому её часто выращивают весной и осенью. При желании её можно держать и дома у солнечного окна, чтобы круглый сезон иметь зелень для салатов и готовки.

6) Кейл

Кейл ценят за неприхотливость и морозостойкость — его нередко собирают даже после заморозков. Он может расти в подвесных корзинах, включая необычные посадки "вверх ногами".

7) Бок-чой

Бок-чой — ещё один представитель семейства капустных, который хорошо чувствует себя в контейнерах. В среднем ему нужно около 60 дней до созревания из семян.

8) Побеги гороха

Хотя горох не считается классической листовой зеленью, его молодые побеги и усики — отличный салатный ингредиент. Их собирают, когда растения достигают 10-20 см, и особенно вкусны они свежими, сразу после срезки.

9) Амарант (в том числе микрозелень)

Амарант часто выращивают как микрозелень, а значит он идеально подходит для подвесных корзин и частых повторных посевов. Молодые листья бывают зелёными или красноватыми, что делает посадки ещё и декоративными.

10) Щавель

Щавель отличается кисловатым, "цитрусовым" вкусом и подходит как для салатов, так и для тушения. Садовые формы готовы к сбору примерно через 40 дней, а некоторые сорта имеют эффектные красные прожилки.

11) Водяной кресс

Водяной кресс легко выращивается из семян и быстро даёт микрозелень — первые листья можно срезать уже через пару недель. Важно помнить, что в некоторых регионах он считается инвазивным видом, поэтому выращивать его стоит только в контролируемых условиях.

12) Портулак

Портулак часто считают сорняком, но во многих странах его едят как зелень. Он хорошо растёт в небольших контейнерах и подвесных корзинах, однако его не стоит путать с декоративной моховой розой (хотя оба вида съедобны).

13) Эндивий

Эндивий холодостойкий и подходит для подвесных корзин, но некоторые разновидности выращивать сложнее. Проще всего начинать с эскарола или фризе, а бельгийский эндивий — более "продвинутый" вариант.

14) Радиккио

Радиккио — итальянская культура с характерной красно-зелёной окраской. Его можно выращивать в подвесных корзинах, особенно если хочется попробовать что-то необычное и декоративное.

15) Маше (кукурузный салат)

Маше, или кукурузный салат, — нежная зелень, которая легко растёт в прохладном климате. Её можно собирать по листочку, но когда растение начинает "стрелковаться", лучше срезать его целиком.

Как сделать подвесной "зелёный конвейер"

Чтобы получать урожай стабильно, в статье предлагают простой принцип: каждые две-три недели запускайте новую корзину с посевом. Тогда у вас будет постоянная смена поколений зелени: одна корзина даёт молодые листья, другая — на пике, третья — готовится к замене. Для балкона это особенно удобно: минимум места, максимум свежей зелени.

В итоге подвесные горшки позволяют выращивать листовые овощи даже без огорода — это компактно, эстетично и практично. А если добавить последовательную посадку, небольшое пространство легко превращается в постоянный источник салатной зелени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Компостная куча теряет пользу из-за мяса и жира в отходах — БЕЛНОВОСТИ сегодня в 4:28
Рву картон и смешиваю с очистками — компост не слёживается и быстро зреет

Компост может стать лучшим удобрением для почвы, если знать, какие отходы ускоряют разложение, а какие способны полностью испортить смесь.

Читать полностью » Пряные травы зимой успешно растут на подоконнике — садоводы сегодня в 0:11
Посеяла это в декабре — и зелень была всю зиму: мини-огород, который реально работает

Как вырастить ароматные пряные травы на подоконнике зимой: какие культуры выбрать, как ухаживать за ними и обеспечить стабильный урожай без лишних хлопот.

Читать полностью » Вечнозелёные породы чаще страдают от снежной нагрузки — Martha Stewart Living вчера в 23:49
После мокрого снегопада у меня ломались кусты — теперь готовлю сад заранее: спасает один приём

Как снег может стать настоящим испытанием для вашего сада? Узнайте, какие растения уязвимы под снежной нагрузкой и как их защитить.

Читать полностью » Осенняя посадка голубики ускоряет укоренение кустов — Dzen вчера в 19:27
Осенью готовлю яму для голубики по этой схеме — урожай потом радует годами

Осень — лучшее время для посадки голубики. Как подготовить почву, зачем нужна микориза и какие ошибки могут лишить урожая в будущем сезоне.

Читать полностью » Сроки посева томатов зависят от региона и сорта — садоводы вчера в 15:27
Посеяла томаты слишком рано — рассада вытянулась и болела: как выбрать правильные сроки и не ошибиться

Когда сеять томаты на рассаду и как выбрать правильные сроки для разных регионов — подробные рекомендации для крепких растений и хорошего урожая.

Читать полностью » Ночной мороз повреждает ткани растений при падении температуры ниже нуля вчера в 13:35
Укрыла растения от мороза — и всё равно они пострадали: поняла, чего не хватало в защите

Приготовьтесь к зиме! Узнайте, как обычная прищепка спасает растения от морозов, а также советы по правильному укрытию для защиты сада.

Читать полностью » Регулярное перемешивание ускоряет созревание компоста в огороде — sibkray.ru вчера в 7:30
Раньше компост был мокрой кашей, теперь — рассыпчатый и живой: изменила всего одно действие

Опытные садоводы знают приём, который ускоряет компостирование без химии. Правильная структура кучи помогает отходам перегнивать быстрее и равномернее.

Читать полностью » Зимняя пересадка ускоряет закладку бутонов у растений — цветоводы вчера в 2:14
Зимой трогать горшки боялась — пока не узнала этот нюанс: 5 растений, которым пересадка сейчас на пользу

Какие комнатные растения лучше пересаживать зимой и почему это помогает им зацвести весной — подробный разбор и практические советы.

Читать полностью »

Новости
Дом
Эксперт советует чистить аэрогриль после каждого использования — Southern Living
Красота и здоровье
Сыворотка быстро впитывается и не оставляет жирной плёнки
Питомцы
Экзотическая внешность стала ключевым фактором выбора кошек — Caminteresse
Общество
Подделка вакансий становится новым методом мошенничества — Лента.ру
Наука
Статины снижают риск колоректального рака у пациентов с ВЗК — исследование
Общество
В паспорт России с 2026 года будут добавлены отметки о браке, детях и медицинской информации — ТАСС
Общество
Банки блокируют карты клиентов после перевода между собственными счетами — Известия
Красота и здоровье
Зимой дефицит витамина D может привести к усталости и мышечной слабости — Лента.ру
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet