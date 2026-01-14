Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Плоский живот
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 21:18

Сидячая работа «выключила» кор — эти упражнения стоя вернули ощущение собранности

Вертикальные упражнения на пресс укрепляют кор без коврика и скручиваний — Каллиопи Спанакидо

Можно укреплять мышцы живота без коврика, скручиваний и вечной борьбы с неудобным полом. Вертикальные упражнения дают нагрузку на пресс иначе: через устойчивость корпуса, контроль и движение в естественном положении. Такой формат особенно удобен, когда целый день проходит сидя и спина просит пощады. Делать их можно дома, в офисе или на прогулке — главное, чтобы было пару свободных минут. Об этом пишет Каллиопи Спанакидо.

Почему стоячий пресс работает

Большая часть дня у многих проходит в кресле: плечи уходят вперёд, поясница устаёт, а мышцы кора постепенно "выключаются". Когда человек пытается вернуться к классическим упражнениям на полу, часто всплывают знакомые проблемы — тянет шею, ноет спина, неудобно лежать, коврик ездит. В итоге тренировки откладываются, а мотивация исчезает.

Упражнения в положении стоя решают сразу несколько задач. Они не требуют места и инвентаря, зато учат держать корпус собранным в привычной для жизни позиции. Параллельно включаются баланс, координация и подвижность — то, что помогает легче двигаться, ровнее держать осанку и уверенно чувствовать себя в повседневных делах.

Диагональный нисходящий толчок

Встаньте, поставьте ноги на ширину плеч. Руки поднимите примерно выше плеч и выполните контролируемое движение по диагонали вниз, как будто "прорубаете" пространство, при этом корпус мягко вращается. Важно не дёргать спиной, а вести движение за счёт поворота торса и напряжения мышц живота.

Упражнение хорошо нагружает боковые мышцы пресса и тренирует устойчивость при вращении корпуса. Если хочется сделать вариант сложнее, в руки можно взять небольшой вес — например, мяч или любой компактный предмет, который удобно удерживать. Так движение станет более "плотным", а контроль — важнее.

Наклон в сторону с весом

Встаньте ровно, ноги — на ширине бёдер. В одну руку возьмите бутылку воды или любой лёгкий груз, другую заведите за голову. Медленно наклоняйтесь в сторону, стараясь держать корпус вытянутым и не заваливаться вперёд или назад. Затем так же спокойно вернитесь в исходное положение и повторите.

Это упражнение прицельно включает боковую линию корпуса и помогает лучше поддерживать позвоночник за счёт сильных мышц кора. Ощущения обычно очень понятные: "горит" именно бок, а талия перестаёт "жить отдельно" от остального тела — появляется собранность.

Подъём колена с вращением корпуса

Встаньте прямо, руки можно слегка держать по бокам. Поднимите колено и направьте его к противоположному локтю, одновременно поворачивая корпус. Затем выполните то же на другую сторону. Здесь важна синхронизация: колено поднимается, торс поворачивается, живот подтягивается — и внизу пресса появляется отчётливая активация.

Если нужен более сложный вариант, можно держать небольшой вес над головой: дополнительная нагрузка заставит корпус работать стабильнее и не "раскачиваться". Плюс этого движения в том, что оно развивает не только пресс, но и координацию, а также чувство равновесия.

Как встроить эти упражнения в неделю

Не нужно выделять отдельный час и превращать тренировку в испытание силы воли. Гораздо эффективнее короткие серии по несколько минут, но регулярно: во время готовки, в перерыве на работе или перед сном. Секрет результата — в повторяемости, когда нагрузка становится привычной и постепенно растёт.

Для заметных изменений обычно достаточно 10-15 минут два-три раза в неделю. Эти упражнения в положении стоя могут стать удобной отправной точкой: вы не просто "качаете пресс", а учите тело держаться легче, двигаться увереннее и чувствовать больше контроля в каждом шаге.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

