У задержанного начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого обнаружена квартира в подмосковной Власихе, площадью 60 кв. м. Также на нём числится автомобиль Audi Q7, сообщает Телеграм-канал Shot.
Стоимость квартиры оценивается примерно в 10 млн руб., отмечает источник.
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что Вертелецкому вменяют злоупотребление полномочиями. По данным следствия, в 2022 году офицер принял невыполненные работы по госконтракту, тем самым причинив государству ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.
Ранее сегодня был задержан генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимающий должности начальника Главного управления связи и заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Фото: commons.wikimedia.org/Владимир Мазур (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
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