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Вершинная гниль на томатах
Вершинная гниль на томатах
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Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 12:55

Вершинная гниль: как распознать признаки заболевания и защитить будущий урожай

Вершинная гниль — это физиологическое нарушение, не являющееся инфекционным заболеванием, но приводящее к некрозу тканей плодов. Основной причиной этой проблемы становятся ошибки в агротехнике, что, в свою очередь, вызывает нехватку кальция в области активного роста плодов. Опасен дефицит этого элемента, ведь он регулирует множество процессов в растениях, таких как обмен веществ и укрепление клеточных стенок.

"Вершинная гниль является симптомом отсутствия кальция, и справиться с ней можно только путем тщательного контроля за составом почвы", — отметила агроном Наталья Полетаева.

Агроном Наталья Полетаева

Причины возникновения вершинной гнили

Главная причина — дефицит кальция. Хотя усваивать этот элемент сложно, особенно при наличии избытка аммонийного азота, калия и магния. Эти вещества конкурируют с кальцием за усвоение, из-за чего он и не попадает в плоды. Более того, повышенная кислотность почвы также ограничивает доступность кальция. Если уровень pH ниже 6, растения рискуют пострадать.

Нехватка кальция может возникать из-за низкого содержания его в почве, а также из-за утрудненного транспорта питательных веществ. В песчаных и сильно истощенных после ухода почвах кальций острее может отсутствовать. Следовательно, необходимо следить за составом почвы и качеством удобрений.

Кроме того, недостаточный полив и высокая влажность могут нарушать усвоение кальция. Учитывая, что этот элемент малоподвижный, к верхним частям растений кальций попадает с трудом.

Симптомы и диагностические признаки

Вершинная гниль проявляется характерным образом: на верхушке плода появляется водянистое пятно, которое со временем стремится высохнуть и становится вдавленным, с плотной желтовато-коричневой коркой. Зачастую, особенно на сладком перце, гниль может возникнуть не на верхушке, а на боковых стенках, что иногда путают с солнечным ожогом.

Основная диагностика болезни основана на состоянии листьев. При вершинной гнили листва выглядит здоровой, в отличие от заболеваний, вызванных фитофторозом или другими инфекциями. Важно вовремя распознать болезнь и не упустить момент начала ее лечения.

Пораженные плоды, как правило, быстро краснеют, однако их не стоит употреблять в пищу — это небезопасно.

Лечение и профилактика

Лечение вершинной гнили предполагает правильное избрание удобрений с кальцием. Например, кальциевая селитра идеально подойдёт для корневой подкормки: растворяется в воде в пропорции 1 г на литр для корневой обработки и 1,5-2 г на литр для внекорневой. Однако важно соблюдать аккуратность, чтобы не перегрузить растения азотом.

Также следует учесть, что помогает применение препаратов, содержащих бор. Это обеспечит лучшее усвоение кальция. Подходят продукции под марками АгроБор Са, КальМагБор+МЭ. Обработку такими средствами проводят каждые 7-10 дней.

Для предотвращения бактериальных или грибковых инфекций стоит использовать биофунгициды, например, тричодерму или сенную палочку. Это позволит поддержать здоровье растений.

"Основное, что следует учесть, это сохранение водного баланса в почве, поскольку как недостаток, так и избыток влаги могут угнетать усвоение питательных элементов".

Агроном-практик Иван Трухин

FAQ

Как определить вершинную гниль? Проверьте плоды: мушим снизу, посмотрите на верхнюю часть — наличие вдавлений и коричневых пятен укажет на болезнь.
Как можно остановить вершинную гниль? Подкормите растения удобрениями, содержащими кальций, и регулируйте влажность почвы.
Когда проявляется гниль на плодах? Обычно болезнь проявляется на стадии роста плодов, особенно когда они достигают 30-50% от своего размера.
Как предотвратить вершинную гниль? Поддерживайте оптимальный уровень pH почвы, регулярно опрыскивайте калийными удобрениями и следите за режимом полива.

Проверено экспертом: агроном Наталья Полетаева

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Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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