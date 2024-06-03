Сеть универсамов "Верный" уже три дня находится под атакой хакеров. У организации не работают приложения, не открывается сайт и даже с кассами самообслуживания происходят какие-то неполадки. Ущерб сети продуктовых магазинов "Верный" оценивается в более 100 миллионов рублей ежедневно, сообщила организация газете "Коммерсантъ".

Сбои в системе происходят независимо от местоположения магазина. Как в Москве, так и в других городах России хакеры атакуют кассы самообслуживания, официальный сайт, где можно ознакомиться с продукцией, и приложение для заказа товаров. Огромные убытки представляет сломанная касса, которая не принимает даже банковские карты у посетителей "Верного".

Магазины сети "Верный" уже сообщали о том, что они пытаются разобраться со всеми неполадками, возникшими в системе. Сотрудники и руководство пытаются найти пути решения проблемы. Когда они устранят проделки хакерской атаки, то сразу сообщат об этой новости всем своим поставщикам, а главное — покупателям, которые уже третий день не могут приобрести продукцию магазина "Верный".

Гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров решил прокомментировать ситуацию с убытками у магазина "Верный". По его подсчёту, сеть магазинов должна лишится более 40% своего оборота, если сломанные системы, такие как приложение или, например, сайт, не будут работать. Из этого следует, что ежедневно организация "Верный" должна терять примерно 120-140 млн руб. в день.

Недавно хакеры из группировки Head Mare взломали российский оператор экспресс-доставки документов и грузов СДЭК. Вину за содеянное они уже признали.

Фото: Pixabay / B_A (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)