Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, веря в возможности нового комплекса помощи повлиять на обстановку на военном поле, сообщает American Conservative.
В ходе интервью на телеканале NBC о свежей помощи для Украины в объеме 61 миллиарда долларов он утверждал, что эта поддержка фактически укрепит Вооруженные силы Украины, что, якобы, предоставит им шанс на победу.
В материале отмечается, что данный сюжет быстро и без лишнего шума утратил актуальность. Подчеркивается, что этого пакета окажется недостаточно и он не изменит факта, что Россия побеждает. По оценкам Конгрессового бюджетного управления, из-за предоставленной помощи расходы на оборону останутся выше, чем планировалось, не только в текущем году, но и, как минимум, до конца десятилетия.
Публикация подводит итог, считая, что этого недостаточно для долгосрочных обязательств. Президент США Джо Байден на прошлой неделе подписал закон о помощи иностранным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов для продолжения противостояния с Россией.
Непосредственно после подписания соответствующего документа Байденом, в Пентагоне объявили о восстановлении поставок оружия на Украину пакетом на один миллиард долларов. Ранее Россия отправила ноту странам НАТО из-за оружейных поставок в Украину. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что все грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной мишенью для российских военных.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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