Листок с двойным дном: одна деталь в доверенности может оставить покупателя без квартиры и денег

Покупка квартиры через посредника — это всегда история про повышенное давление и липкий страх остаться и без денег, и без квадратных метров. Буквально на прошлой неделе знакомый риелтор рассказывал, как на сделку принесли "свежую" доверенность от дедушки, который, как выяснилось позже, уже месяц не встает с кровати в другом городе и вообще не в курсе продажи. Если документ окажется "липой" или его срок истек вчера в полночь, суд развернет сделку в два счета. Чтобы не кормить юристов годами, нужно уметь пользоваться государственными цифровыми фильтрами, благо в 2025 году проверить подлинность бумаги можно быстрее, чем заварить кофе.

"При проверке доверенности на недвижимость критически важно смотреть на объем полномочий. Если там написано просто "продать квартиру", но не указано право подписи договора или получения денег, сделка застрянет в Росреестре. Обращайте внимание на дату выдачи: без нее документ юридически ничтожен и не стоит даже бумаги, на которой напечатан. Любые исправления или нечеткие печати — повод требовать личного присутствия собственника". Строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

С чего начать: читаем между строк

Первым делом берем оригинал в руки и изучаем матчасть. В правильном документе должны быть четко прописаны ФИО, паспортные данные и адреса обеих сторон — того, кто доверяет, и того, кто бегает по инстанциям. Если объект недвижимости описан расплывчато (например, нет точного кадастрового номера или адреса), это тревожный звоночок. Иногда дизайн интерьера и блеск свежего ремонта так ослепляют покупателя, что он забывает проверить право представителя на получение аванса.

В тексте должен быть детальный список действий: право подписывать договор, подавать бумаги в Росреестр и забирать выписки из ЕГРН. Если срок действия не указан, по закону (статья 186 Гражданского кодекса) документ живет ровно год с момента подписания. Исключение — "вечные" доверенности для операций за границей без указания даты окончания, они работают до официальной отмены. Проверять полномочия нужно дотошно, чтобы не выяснилось, что доверенное лицо имеет право только показывать квартиру, но не продавать ее.

Особо опасны формулировки вроде "совершать любые действия по своему усмотрению". Это прямой путь к мошенничеству. Если видите условия, ограничивающие цену продажи или требующие дополнительных согласований с хозяином, требуйте свежее письменное одобрение конкретно под вашу сделку. Лучше перестраховаться на берегу, чем потом доказывать в суде свою добросовестность.

Когда бумажка становится мусором

Доверенность моментально превращается в бесполезный листок, если ее срок вышел или доверитель решил все переиграть и аннулировал документ через нотариуса. Также полномочия аннулируются, если кто-то из двоих (хозяин или представитель) умер, признан недееспособным или официально пропал без вести. Судебная практика знает немало случаев, когда сделку проводили по доверенности от уже скончавшегося человека — такие договоры разлетаются в прах при первой же проверке.

Еще один риск — банкротство продавца. Если в отношении собственника ввели процедуру реализации имущества, он теряет право распоряжаться жильем самостоятельно, и никакая доверенность тут не поможет. Проверить этот статус можно на ресурсах ЕФРСБ. Часто вторичное жилье таит в себе такие юридические мины, которые визуально никак не определить.

Важно помнить, что доверенное лицо само может в любой момент отказаться от своих обязанностей. Поэтому проверку через реестр нужно делать не за неделю до покупки, а непосредственно в день подписания договора. Технологии позволяют сделать это за пару минут, сидя прямо в кабинете у нотариуса или в банке.

Пошаговый чекап через реестр нотариата

Федеральная нотариальная палата (ФНП) создала Единую информационную систему, куда попадают все заверенные бумаги. Это база данных, к которой есть доступ у каждого. Чтобы убедиться в честности продавца, нужно зайти на сайт реестра доверенностей — регистрация там не требуется, все работает анонимно и бесплатно. Это защита от "черных" маклеров, которые надеются на невнимательность покупателя.

Вам понадобится реестровый номер документа (не путайте с номером бланка вверху, ищите цифры в самом конце после символа №), дата удостоверения и фамилия нотариуса. Система выдаст статус: действует документ или он уже отозван. Стоит учитывать, что в базе есть только те бумаги, что были оформлены с июля 2014 года. Если вам принесли более старую доверенность, придется лично ехать к нотариусу, который ее выдал, и запрашивать подтверждение.

Поиск по фамилии владельца невозможен — это сделано для того, чтобы посторонние не могли шпионить за чужими делами. Только имея реквизиты конкретного бланка на руках, вы получите подтверждение. Система не покажет текст самой доверенности (какие там права — продать или просто сдать), поэтому сверку полномочий с бумажным носителем никто не отменял.

Что еще "пробивают" через сервис ФНП

Помимо доверенностей, сайт нотариата позволяет проверить массу других критически важных документов. Например, там можно подтвердить подлинность согласия супруга на сделку или наличие брачного договора, который может менять правила распоряжения квартирой. Когда планируется зонирование квартиры в ипотеку, банки всегда требуют идеальной чистоты этих бумаг.

Также через реестр проходят отказы от права преимущественной покупки (важно при сделках с комнатами или долями), дарственные и даже сами договоры купли-продажи, если они заверялись нотариально. Сейчас на большинстве документов печатают QR-коды. Достаточно навести камеру смартфона через специальный раздел сервиса, и вы сразу увидите, существует ли такой документ в системе или это качественная полиграфия из перехода.

Безопасность сделки складывается из мелочей. Проверка через ЕИС — это базовый гигиенический минимум для любого покупателя недвижимости. Игнорировать его при покупке квартиры, где на кону стоят миллионы, — это неоправданный риск. Лучше потратить пять минут на сайте, чем потом годами доказывать свои права на жилье в судах.

"При покупке жилья через представителя всегда требуйте видеосвязь с собственником. Простая проверка онлайн-реестра подтвердит, что документ настоящий, но она не скажет, в каком состоянии находился человек, когда его подписывал. Обязательно проверяйте реестровый номер именно в конце текста, а не серию бланка в шапке. Если нотариус из другого региона, а квартира продается здесь — это повод для удвоенной бдительности и более глубокой проверки юридической истории объекта". Строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

FAQ

Ответы на ваши вопросы

Можно ли проверить доверенность только по ФИО продавца?

Нет, система требует реестровый номер и дату выдачи для защиты персональных данных и исключения случайного поиска.

Что делать, если доверенности нет в онлайн-реестре?

Если она выдана после июля 2014 года и ее нет в базе, документ, скорее всего, поддельный; если раньше — нужно делать запрос нотариусу.

Видны ли в реестре полномочия представителя?

Нет, сервис подтверждает только факт выдачи и статус документа, а перечень разрешенных действий нужно изучать в бумажном оригинале.

Платно ли пользоваться государственным реестром доверенностей?

Проверка через официальный сайт Федеральной нотариальной палаты полностью бесплатна для всех граждан.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

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