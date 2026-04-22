Молоток судьи
© flickr.com by Brian Turner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 12:32

Наказание за наркотики уменьшат вдвое: кто получит амнистию и кто против этого

Правительство России готовит к рассмотрению инициативу Верховного суда, которая предполагает существенное смягчение уголовных санкций за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств без цели сбыта. Согласно предложенным поправкам к статье 228 Уголовного кодекса, максимальные сроки лишения свободы могут быть сокращены на пять лет для ряда составов группы. Работа над проектом ведется во исполнение официального поручения президента страны, выданного в мае 2025 года.

Детали предлагаемых изменений

Верховный суд аргументирует необходимость реформы тем, что текущие сроки наказания за хранение, перевозку или приобретение запрещенных веществ для личного употребления являются излишне суровыми. В частности, за преступления, квалифицируемые как "крупный размер", предлагается снизить верхний предел наказания с 10 до 5 лет. Аналогичная гуманизация ждет статью в части "особо крупного размера", где санкцию планируют уменьшить с 15 до 10 лет лишения свободы.

Важным нововведением станет отказ от реального тюремного заключения для лиц, впервые совершивших подобные деяния в значительном размере, при условии отсутствия умысла на распространение. Подобная правовая мягкость также может коснуться граждан, впервые привлеченных к ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений или создание поддельных рецептурных бланков на препараты строгого учета.

Демография и гуманизация системы

Основной костяк осужденных по 228-й статье составляют молодые люди, на долю которых, по некоторым данным, приходится до 80 процентов от общего числа приговоров. Эксперты отмечают, что карательная система зачастую замыкается на лицах, имеющих наркотическую зависимость и нуждающихся прежде всего в медицинской реабилитации, а не в длительной изоляции.

"Реформа уголовного законодательства в части борьбы с наркотиками должна опираться на принцип соразмерности и социальной адаптации. Мы наблюдаем, как многие регионы переходят к точечным мерам поддержки, будь то механизмы социального контракта для бизнеса или программы реабилитации. Изоляция молодежи в условиях исправительных учреждений без должной медикаментозной поддержки часто приводит к обратному эффекту. Грамотное администрирование требует четкого разделения между сбытчиками-преступниками и потребителями, нуждающимися в помощи специалистов".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Позиция ведомств и столкновение мнений

Несмотря на поддержку инициативы со стороны Минюста, Минфина и Минэкономразвития, эксперты отмечают наличие глубоких разногласий в силовом блоке. МВД и Генеральная прокуратура выступили с критикой данных поправок, выразив обеспокоенность тем, что подобные послабления могут негативно сказаться на эффективности общегосударственной борьбы с наркотрафиком. Силовики настаивают на сохранении ужесточенного контроля, опасаясь всплеска правонарушений.

— Кто инициировал смягчение? Верховный суд по поручению президента. — Какие сроки могут уменьшить? С 10 до 5 лет для крупного размера и с 15 до 10 для особо крупного. — Кто выступил против? МВД и Генеральная прокуратура РФ.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

