Верховная Рада Украины пригласил главу Министерства внутренних дел Игоря Клименко из-за активации сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), как сообщил вечером во вторник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Гончаренко* ранее озвучил, что власти Украины решили активировать сотрудников Госслужбы по ЧС.



Ситуация с мобилизацией спасателей ГСЧС и незаконным давлением на них выглядит абсурдно. Клименко явился по просьбе Гончаренко*



Депутат парламента Ирина Геращенко отметила, что для вызова министра нужно было 150 голосов, однако за данное решение проголосовали 165 депутатов. По ее мнению, Госслужба по ЧС уже работает на пределе, поэтому требовать мобилизации от спасателей является спорным решением.



"У нас имеется множество сигналов от работников ГСЧС, которых на данный момент пытаются переселить в полицию, угрожая мобилизацией", — отметила она в своем Telegram-канале.



Закон о усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно данному документу, все военнообязанные обязаны в течение 60 дней после вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого им необходимо явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", который также может быть использован для отправки повестки.



Повестка будет считаться врученной, даже в случае, если призывник лично ее не видел: официальной датой "вручения" повестки будет день, когда на документе был поставлен штамп о невозможности личной вручения.



Также в законе указано, что военнообязанные обязаны носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудникам военкомата или полиции. В случае уклонения возможно лишение права управлять транспортным средством. Сроки демобилизации не определены в тексте закона, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.



С момента 24 февраля 2022 года на Украине действует военное положение, и на следующий день после введения режима военного положения Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд за пределы Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в период действия военного положения запрещен.



В октябре прошлого года журнал Time, ссылаясь на помощника Владимира Зеленского, известил о том, что число украинских военнослужащих настолько сократилось, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)



*Физическое лицо, получившее статус террориста-экстремиста