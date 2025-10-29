Генетик объяснила, почему интеллект зависит от наследственности не полностью

Наследственность играет заметную роль в формировании умственных способностей, но её влияние распределяется неравномерно. Как пояснила врач-генетик Анастасия Чеботарева в беседе с "Газетой.Ru", именно вербальный интеллект, связанный со способностью использовать и понимать язык, в наибольшей степени определяется генетическими факторами.

"Интеллект определяется сложным взаимодействием генов и факторов окружающей среды и не наследуется как простые физические черты", — подчеркнула Анастасия Чеботарева.

Вербальный интеллект: что это такое

Учёные выделяют три основных типа интеллекта:

Вербальный - отвечает за использование языка, понимание речи, словарный запас и способность выражать мысли. Невербальный - связан с пространственным мышлением, восприятием форм и логических закономерностей. Общий (когнитивный) - объединяет аналитические, творческие и обучающие способности.

Из этих трёх именно вербальный интеллект демонстрирует наибольшую зависимость от генетики.

"Вербальный интеллект, отвечающий за способность эффективно пользоваться языком, в большей степени зависит от генетических факторов", — пояснила Чеботарева.

Что показали исследования

Выводы учёных подтверждает крупное генетическое исследование, в котором приняли участие более 452 тысяч человек. Его результаты показали, что уровень вербального интеллекта можно прогнозировать по генетическим данным точнее, чем другие типы умственных способностей.

Причина кроется не только в наследственных особенностях, но и в том, что люди часто образуют пары с партнёрами, обладающими схожим уровнем речевых и когнитивных способностей. Это явление — ассортативное спаривание - усиливает наследственную составляющую, передавая детям сходные склонности к языковому мышлению.

"Люди часто образуют пары с теми, у кого схожие вербальные способности, что усиливает наследственную составляющую", — отметила Анастасия Чеботарева.

Генетика и среда: кто сильнее

Несмотря на весомое влияние наследственности, гены не определяют интеллект окончательно. Мозг человека формируется под воздействием окружающей среды — воспитания, образования, социальной активности и даже привычек чтения.

Так, дети с высокими врождёнными способностями к языку могут не реализовать свой потенциал без достаточного интеллектуального стимула, а у других, наоборот, среда компенсирует исходные различия.

Фактор Влияние на интеллект Наследственность Определяет потенциальные когнитивные возможности Образование Развивает и активирует врождённые способности Среда общения Расширяет словарный запас и критическое мышление Культура чтения Повышает уровень вербального интеллекта Социальная активность Тренирует память и способность к анализу

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: считать интеллект исключительно врождённым качеством.

Последствие: снижение мотивации к обучению и развитию.

Альтернатива: понимать, что гены дают потенциал, но реализует его человек через обучение и опыт.

• Ошибка: переоценивать роль внешних факторов, игнорируя наследственность.

Последствие: недооценка индивидуальных различий и природных задатков.

Альтернатива: сочетать генетические предпосылки с образовательной средой.

• Ошибка: сравнивать интеллектуальные способности без учёта контекста.

Последствие: искажённое восприятие способностей человека.

Альтернатива: оценивать интеллект как систему факторов, а не один показатель.

Как можно развивать вербальный интеллект

Читать ежедневно. Книги, научно-популярные тексты и классика развивают словарный запас. Изучать иностранные языки. Это активирует нейронные связи и повышает гибкость мышления. Писать и пересказывать. Практика речи помогает структурировать мысли. Обсуждать сложные темы. Дискуссии тренируют способность к аргументации. Слушать лекции и подкасты. Они расширяют кругозор и формируют аналитическое восприятие информации.

А что с невербальным интеллектом?

Невербальные способности — логика, пространственное мышление, интуиция — в большей степени зависят от внешних условий: уровня образования, жизненного опыта, тренировки мозга. Их можно развивать с помощью настольных игр, головоломок, шахмат, рисования и математических задач.

Таким образом, если вербальный интеллект имеет сильную генетическую основу, то невербальный чаще "воспитывается" средой.

Плюсы и минусы генетической предопределённости

Плюсы Минусы Позволяет предсказать сильные стороны ребёнка Риск "ярлыков" и ограничений Помогает выстраивать индивидуальную стратегию обучения Возможность переоценки врождённых способностей Стимулирует развитие когнитивных наук Может использоваться некорректно в оценке личных качеств

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли "улучшить" интеллект тренировками?

Да, нейропластичность мозга позволяет развивать когнитивные способности в любом возрасте.

Почему вербальный интеллект так важен?

Он напрямую связан с коммуникацией, обучением, профессиональной реализацией и социальной адаптацией.

Передаются ли языковые способности от родителей к детям?

Частично — да, особенно если оба родителя обладают развитой речевой культурой.

Какой процент интеллекта определяется генетикой?

По оценкам исследований — от 40% до 60%, в зависимости от конкретного типа интеллекта.

Значит ли это, что гены решают всё?

Нет. Генетика задаёт потенциал, но реализация зависит от среды и усилий человека.

Мифы и правда

• Миф: интеллект полностью наследуется.

Правда: он формируется взаимодействием генов и среды.

• Миф: умственные способности нельзя развить.

Правда: мозг остаётся пластичным на протяжении всей жизни.

• Миф: вербальный интеллект — признак гуманитарного склада ума.

Правда: высокий уровень владения языком полезен во всех профессиях, включая технические.

3 интересных факта

Учёные обнаружили более 1 000 генов, связанных с когнитивными функциями. У билингвов показатели вербального интеллекта выше среднего на 10-15%. В семьях, где регулярно читают вслух, у детей активнее формируются речевые центры мозга.

Исторический контекст

Идея о генетической основе интеллекта появилась ещё в XIX веке, но современные исследования ушли далеко от примитивных теорий "наследственного ума". Сегодня наука рассматривает интеллект как динамическую систему, в которой гены задают потенциал, а среда определяет, насколько этот потенциал реализуется.