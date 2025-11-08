Африка на Венере? Учёные уверены: на наших глазах планета рождает новый океан из пыли и ветра

Поверхность Венеры остаётся одной из самых загадочных во Вселенной. Плотная атмосфера и чудовищные температуры делают её исследование почти невозможным, поэтому данные, которые человечеству удалось собрать, можно пересчитать по пальцам. Тем не менее даже этих крупиц оказалось достаточно, чтобы учёные смогли построить точные модели ветров и движения пыли на планете. Именно этим занялась команда Максенса Лефевра из Сорбонны, чья новая работа проливает свет на скрытую жизнь венерианской атмосферы.

Как ветер формирует климат Венеры

"Атмосфера Венеры плотнее нашей и марсианской, поэтому даже слабый ветер способен оказывать значительное воздействие", — отметил астроном Карл Саган.

Когда-то казалось, что под густыми облаками Венеры могут скрываться тропические джунгли или доисторические звери. Сегодня известно: этот мир куда менее гостеприимен — температура превышает 460 °C, давление в 90 раз выше земного, а ветра хоть и медленные, но способны менять саму поверхность.

Данные советских аппаратов "Венера" показали, что скорость ветра у поверхности не превышает 1 м/с. Для сравнения, на Земле — около 20 м/с, на Марсе — до 40 м/с. Однако высокая плотность атмосферы делает даже эти "легкие" потоки мощным фактором, влияющим на теплообмен и перенос пыли.

День и ночь длиной в полгода

Суточный цикл Венеры напоминает медленное дыхание планеты. Один день длится 117 земных, и столько же продолжается ночь. За это время поверхность постепенно прогревается солнечным светом, а затем так же медленно остывает, излучая тепло в инфракрасном диапазоне.

Учёные выяснили, что эти колебания различаются от региона к региону. В горах и на равнинах, у экватора и ближе к полюсам процессы распределения энергии происходят по-разному.

Ветры гор и равнин

В тропиках наблюдается чёткий "суточный сдвиг": днём ветры дуют вверх по склону (анабатические), а ночью — вниз (катабатические). Такой механизм стабилизирует температуру: при спуске воздух сжимается и нагревается, компенсируя охлаждение поверхности.

В результате в горных районах суточный перепад температуры не превышает 1 К, тогда как в равнинных областях он может достигать 4 К. На полюсах ситуация иная — там постоянно дуют нисходящие потоки, поддерживая устойчивый баланс охлаждения и нагрева.

Почему это важно для будущих миссий

Скоро на Венеру вновь отправятся исследовательские аппараты. NASA готовит миссию DaVINCI, а Европейское космическое агентство — Envision и VERITAS. Каждая из них должна раскрыть новые подробности о структуре атмосферы и рельефе планеты.

Зонд DaVINCI планирует сесть в районе Альфа-Реджио — высокогорного плато у экватора. По расчётам французских учёных, около 45 % этой области подвержено ветрам, способным поднимать частицы песка диаметром 75 мкм. Это значит, что аппарат окажется прямо в зоне возможных пылевых потоков, зависящих от времени суток.

Что нового внесла модель Лефевра

Главная особенность работы французской группы — переход от глобальных к региональным моделям. Ранее Венеру рассматривали как однородную поверхность, что упрощало расчёты, но скрывало локальные различия. Новая система делит планету на отдельные участки, каждый со своей динамикой ветра, температурой и характеристиками рельефа.

Исследователи также предложили учитывать:

различия альбедо (способности поверхности отражать свет); тепловую инерцию пород; особенности поглощения тепла диоксидом углерода при разных температурах.

Такая детализация позволит точнее предсказать, какие условия встретят будущие зонды.

Таблица "Сравнение": Земля, Марс и Венера

Показатель Земля Марс Венера Скорость ветра, м/с ~20 ~40 ~1 Давление, атм 1 0,006 90 Основной газ Азот и кислород CO₂ CO₂ Перепад температуры (день/ночь) 10-15 К >60 К 1-4 К Возможность пылевых бурь Средняя Очень высокая Умеренная, локальная

А что если пыль всё же помешает?

Если расчёты верны, пылевые процессы могут стать проблемой для датчиков и оптики. На Марсе подобные шторма выводили аппараты из строя, покрывая солнечные панели слоем пыли. Чтобы избежать повторения сценария, инженеры планируют оснастить DaVINCI защитными щитками и системами вибрационной очистки.

Интересные факты о Венере

Её вращение обратное — Солнце встаёт на западе и садится на востоке. Атмосфера состоит на 96 % из углекислого газа, создающего мощный парниковый эффект. Из-за плотной атмосферы камни на поверхности кажутся красноватыми — солнечный свет рассеивается, словно сквозь фильтр.

Исторический контекст

Исследования Венеры начались ещё в 1960-х, когда советские зонды "Венера-4" и "Венера-7" впервые передали данные с атмосферы и поверхности. Именно они подтвердили экстремальные температуры и давление. После этого интерес к планете надолго угас, но теперь, с новыми технологиями, учёные вновь готовы к попытке.