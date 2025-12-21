Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Венера
Венера
© flikr.com by Kevin M. Gill is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 17:32

Сначала Луна — потом Венера: РАН назвала причину такого маршрута в космосе

РАН планирует миссию на Венеру для поиска маркеров жизни — Красников

Российская программа исследований дальнего космоса всё заметнее смещается от общих деклараций к конкретным задачам и срокам. На встрече в Кремле глава РАН Геннадий Красников обозначил один из самых интригующих приоритетов: будущая экспедиция к Венере должна искать признаки, которые могут указывать на жизнь. При этом в дорожной карте рядом с Венерой стоит и Луна — как ближайший полигон для отработки технологий. Об этом сообщает Российская академия наук.

Что прозвучало 9 декабря и почему это важно

9 декабря президент РАН Геннадий Красников доложил президенту России Владимиру Путину о задачах, которые закладываются в обновлённую космическую повестку. Центральная часть разговора — национальный проект технологического лидерства "Развитие космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", в который входит федеральный проект "Космическая наука".

В этой рамке Венера звучит не как "далёкая мечта", а как сформулированная цель. Красников прямо обозначил, что по линии РАН запланирована станция "Венера-Д", и её смысл — посмотреть "маркеры жизни" на планете.

"Венера-Д": фокус на поиске маркеров жизни

В публичной формулировке ключевой мотив миссии — выявление потенциально возможных маркеров жизни. Это аккуратный, но понятный ориентир: речь не о "доказательстве жизни любой ценой", а о поиске химических и иных индикаторов, которые в совокупности могут подсказать, есть ли у Венеры окна обитаемости — хотя бы в прошлом или в отдельных средах.

При этом сама "Венера-Д" в описаниях научных организаций фигурирует как комплексная автоматическая миссия: изучение атмосферы, поверхности, внутреннего строения и плазменной оболочки Венеры — то есть набор задач шире, чем одна-единственная "биологическая" проверка. Такой подход важен, потому что маркеры жизни без контекста легко интерпретировать неверно: химия планеты, радиационная среда, динамика атмосферы и процессы на поверхности напрямую влияют на любые "подсказки", найденные приборами.

Почему срок называют 2036 год и откуда берётся вариант "раньше"

В сообщениях о планах фигурирует 2036 год как целевой горизонт венерианской миссии, но оговаривается, что при благоприятных условиях старт может сдвинуться на более ранние окна. Это типичная логика межпланетных проектов: сроки зависят от готовности аппарата, полезной нагрузки, ракетных возможностей, испытаний и финансирования, а также от того, как складываются этапы в рамках нацпроекта.

Параллельно в публичном поле обсуждается, что "Венера-Д" получила статус части нового нацпроекта, и это добавляет проекту устойчивости на уровне планирования.

Почему сначала Луна: логика "ближнего полигона"

Ещё один смысловой акцент выступления — последовательность. Луна в этой схеме выступает как ближайшая лаборатория: туда планируют отправлять автоматические комплексы для изучения полярных областей, где ожидаются запасы водяного льда, а также для доставки на Землю новых образцов грунта. Это не отменяет венерианских целей, но задаёт практичную ступенчатость — сначала проверка технологий навигации, связи, посадки, энергетики, автономности и научных датчиков рядом с Землёй, затем — более сложная межпланетная миссия.

В мае РАН уже озвучивала перечень программ по дальнему космосу, и в нём рядом стоят "экспедиция на Венеру", "семь полётов на Луну" и запуск на орбиту Земли двух солнечных телескопов. То есть речь идёт не об одном "флагмане", а о связке направлений, где Луна, Солнце и Венера дополняют друг друга по научным задачам и по технологическим заделам.

Что меняется в понимании космической "науки как инфраструктуры"

Важная деталь дискуссии вокруг нацпроекта — космическая наука рассматривается как часть технологического контура страны: автоматические станции, приборы, материалы, электроника, вычисления, средства связи и обработки данных. Когда миссии строятся "пакетом" (Луна + Венера + солнечные телескопы), проще выстраивать унификацию платформ, повторно использовать решения и снижать риски, не обесценивая научную часть.

Сравнение: "Венера-Д" и лунные автоматические миссии

Лунные запуски в горизонте до 2036 года выглядят как регулярная серия с понятными прикладными целями: полюса, лёд, образцы грунта, отработка посадочных и исследовательских технологий. Венера — одиночная и более "дорогая по рискам" цель: агрессивная среда, сложная посадка, жёсткие требования к защите приборов и связи, высокая цена ошибки. Поэтому связка "сначала Луна — потом Венера" в стратегическом смысле выглядит как попытка уменьшить неопределённость там, где это возможно.

Популярные вопросы о миссии "Венера-Д"

Что именно называют "маркерами жизни" на Венере?

Обычно под этим подразумевают набор химических и физических признаков, которые трудно объяснить без биологических процессов. Важно, что сами по себе такие маркеры не равны "обнаружению жизни", а требуют проверки и контекста.

Когда может состояться запуск?

В публичных заявлениях фигурирует ориентир на 2036 год, при этом допускается возможность более раннего старта при благоприятных условиях и готовности техники.

Зачем в программе ещё и солнечные телескопы?

Солнце напрямую влияет на космическую погоду, связь и радиационные риски для аппаратов. Поэтому наблюдения солнечной активности — это не только "чистая наука", но и инфраструктура для более надёжных миссий.

