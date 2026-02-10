Под адскими облаками Венеры нашли пустоту: планета может скрывать гигантский подземный туннель

Под плотным облачным покровом Венеры может скрываться гигантский подземный туннель, сформированный древними вулканическими извержениями. Анализ архивных данных показал признаки структуры, напоминающей лавовую трубу, протянувшуюся на десятки километров. Если гипотеза подтвердится, это станет лишь вторым подобным открытием на планете. Об этом сообщает научное издание со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature Communications.

Что именно нашли учёные

Группа исследователей, повторно изучивших радиолокационные данные миссии NASA "Магеллан", обнаружила характерную цепочку обрушений на поверхности Венеры. Эти структуры выглядят как вытянутые ямы и провалы, которые на Земле, Луне и Марсе обычно указывают на наличие подземных лавовых труб.

Особый интерес вызвал участок на западном склоне Никс-Монс — одного из крупнейших вулканов Венеры. Именно там радар зафиксировал сигнал, очень похожий на отражения от пустот под поверхностью, образованных потоками лавы в прошлом.

Почему это важно для науки

На протяжении десятилетий Венеру считали почти полностью "геологически мёртвой" планетой. Однако подобные находки постепенно меняют это представление. Наличие лавовых труб указывает на сложную вулканическую историю и возможную активность, которая могла продолжаться гораздо дольше, чем предполагалось ранее.

"Наши знания о Венере всё ещё ограничены, и до сих пор у нас никогда не было возможности напрямую наблюдать процессы, происходящие под поверхностью планеты", — заявил соавтор исследования Лоренцо Бруццоне из Университета Тренто.

По его словам, обнаружение возможной вулканической полости даёт редкую возможность проверить теоретические модели, которые долгие годы существовали лишь на бумаге.

Как радар "заглянул" под облака

Из-за плотной атмосферы Венеры оптические наблюдения её поверхности невозможны. Именно поэтому миссия "Магеллан" в начале 1990-х годов использовала радиолокационную съёмку. Аппарат посылал радиоволны к поверхности планеты и измерял время их отражения, формируя детальные карты рельефа.

Эти данные показали протяжённые линии провалов, некоторые из которых тянутся на сотни и даже тысячи километров. Подобные цепочки на других планетах обычно связаны с обрушением кровли лавовых каналов.

Насколько большой может быть туннель

По оценкам исследователей, обнаруженный канал может уходить под поверхность на десятки километров. Однако на данный момент подтверждена лишь часть структуры — та, что проявляется в виде поверхностных обрушений. Точные размеры, форма и степень сохранности туннеля пока остаются неизвестными.

Учёные подчёркивают, что окончательные выводы потребуют новых наблюдений с более высоким разрешением.

Будущие миссии и новые возможности

Подтвердить существование подземных полостей на Венере помогут будущие миссии. В частности, европейская миссия EnVision будет оснащена прибором Subsurface Radar Sounder (SRS), способным "просвечивать" поверхность планеты на глубину в несколько сотен метров.

По словам Бруццоне, этот радар сможет обнаруживать подземные каналы даже там, где на поверхности нет видимых отверстий, что существенно расширит возможности изучения внутреннего строения Венеры.

Первый шаг к пониманию эволюции Венеры

Исследователи подчёркивают, что возможная лавовая труба — лишь начало. Подповерхностные структуры могут хранить ключ к пониманию геологической эволюции Венеры и её отличий от Земли, несмотря на схожие размеры и состав.

"Наше открытие — это только начало долгого и захватывающего пути исследований", — отметил Бруццоне.

Если будущие миссии подтвердят наличие обширных подземных туннелей, Венера может предстать не как застывший адский мир, а как планета с куда более динамичным прошлым.