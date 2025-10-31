Возвращение к Венере: зачем учёные снова отправляют зонды в мир свинца и серы

Учёные вновь направляют взгляды к Венере. Что скрыто под её облаками, какие миссии готовятся и может ли этот мир рассказать нам о будущем Земли?

Возвращение к загадочной соседке

Венера — мир, где температура плавит свинец, а облака состоят из серной кислоты. Но именно она снова привлекает внимание исследователей. Несмотря на репутацию "адской планеты", Венера хранит слишком много загадок, чтобы оставить её в покое. Космические агентства — NASA, ESA, ISRO и частные компании — готовят целый флот миссий, каждая из которых должна ответить на старый вопрос: как этот, возможно когда-то обитаемый, мир стал таким враждебным?

На первый взгляд кажется, что Венера — выжженная безжизненная пустыня. Но именно здесь, в её плотной атмосфере и под облаками, может скрываться ключ к пониманию эволюции планет. Ведь при всех различиях она — почти близнец Земли по массе и размерам.

Новая волна миссий

VERITAS: взгляд под завесу

NASA готовит орбитальный зонд VERITAS - преемника знаменитого "Магеллана". Его задача — построить трёхмерную карту поверхности с точностью до нескольких метров и выяснить, активна ли Венера геологически. Миссия должна ответить на три главных вопроса:

Как менялась геология планеты? Продолжаются ли сегодня вулканические процессы? Была ли когда-то вода?

VERITAS оснастят радаром X-диапазона и инфракрасным спектрометром, способным различать типы пород и их состояние. Германия внесёт вклад через прибор VEM, который поможет составить карту минерального состава поверхности. Полученные данные станут фундаментом для понимания того, как формируются планеты, способные поддерживать жизнь.DAVINCI+: спуск в ад

Следующая миссия NASA — DAVINCI+, посвящена атмосфере Венеры. Впервые с 1978 года американский зонд попытается проникнуть сквозь плотные облака и провести измерения на спуске. Его сферический модуль, выдерживающий давление в десятки атмосфер, изучит состав газов, включая благородные элементы и загадочный фосфин — возможный маркер жизни.

"Эта миссия может рассказать нам, какой Венера была миллиарды лет назад", — отметил астрофизик Джеймс Гарвин.

DAVINCI+ также сфотографирует древние горные образования — тессеры. Эти "мозаичные" плато могут быть остатками древней тектоники, подобной земной. Если гипотеза подтвердится, Венера окажется ещё ближе к Земле, чем считалось.

Европейский взгляд: миссия EnVision

В 2031 году к Венере отправится зонд EnVision, разработанный Европейским космическим агентством. Его цель — понять, почему близнецы Земля и Венера развились так по-разному. Зонд оснастят радарами VenSAR и SRS, а также тремя спектрометрами VenSpec для анализа атмосферы и поверхности.

EnVision сможет "заглянуть" под облака и даже под поверхность, чтобы определить минеральный состав горных пород и следы древней воды. ESA сотрудничает с NASA: данные VERITAS помогут выбрать наиболее интересные участки для наблюдений EnVision.

Индийская миссия Shukrayaan-1

В 2028 году Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует запустить Shukrayaan-1. Зонд получит 19 научных приборов, включая радары и спектрометры. Один из них будет искать фосфин, а другой — исследовать магнитосферу Венеры, созданную взаимодействием солнечного ветра с её ионосферой.

Интересно, что у планеты нет собственного магнитного поля, но атмосфера при этом не исчезла. Учёные предполагают: возможно, существуют подповерхностные процессы, которые постоянно "восстанавливают" газовую оболочку.

Россия и частные компании: разные пути к Венере

Россия планирует миссию "Венера-Д", но сроки её старта неоднократно переносились — теперь не раньше 2036 года. Аппарат должен спуститься на поверхность и проработать там около полутора часов, чтобы измерить температуру, давление и состав грунта.

Куда быстрее развивается частная инициатива — проект Venus Life Finder от Rocket Lab и Массачусетского технологического института. Маленький зонд весом всего 17 кг с автофлуоресцентным нефелометром будет искать в облаках органические молекулы.

"Это первая попытка частной компании добраться до другой планеты", — заявила профессор Сара Сигер.

В случае успеха миссия откроет новую эру малобюджетных экспедиций в глубокий космос.

Следующим шагом станет Venus Habitability Mission - воздушный шар, который несколько недель будет парить на высоте 50 километров, изучая pH облаков и следы аммиака, метана и металлов — возможных маркеров биохимических процессов.

Сравнение миссий

Миссия Агентство Основная цель Ключевые инструменты Год запуска VERITAS NASA Геология и вулканизм радар, спектрометр VEM 2031 DAVINCI+ NASA Атмосфера и тессеры спускаемый модуль, спектрометры 2030 (план) EnVision ESA Сравнение с Землёй радары VenSAR, SRS, VenSpec 2031 Shukrayaan-1 ISRO Атмосфера, магнитосфера радары, спектрометры 2028 Venus Life Finder Rocket Lab / MIT Поиск жизни нефелометр 2026 (ориентир)

Как исследуют Венеру: шаг за шагом

Орбитальные наблюдения. Изучение структуры атмосферы и рельефа с орбиты. Спускаемые зонды. Измерения давления, температуры и состава газов на пути к поверхности. Посадочные аппараты. Кратковременные миссии, работающие до полного разрушения электроники. Долгоживущие станции. Проекты вроде LLISSE, способные выдерживать экстремальные условия неделями. Аэростаты и микрозонды. Измерения в слоях облаков, где температура ближе к земной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценка высоких температур при проектировании.

Последствие: выход из строя электроники за минуты.

Альтернатива: использование кремниевых чипов, устойчивых к 500 °C.

Ошибка: попытка работать на поверхности без защиты.

Последствие: мгновенное разрушение оборудования.

Альтернатива: капсулы с активным охлаждением и герметичной оболочкой.

А что если Венера — это наше будущее?

Учёные не скрывают: Венера — не просто объект интереса, а зеркало возможной судьбы Земли. Если климатические процессы на нашей планете выйдут из-под контроля, она может пройти похожий путь — от голубого шара до удушающего парника.

"Изучая Венеру, мы изучаем сценарий будущего Земли", — считает планетолог Стивен Кейн.

Плюсы и минусы изучения Венеры

Плюсы Минусы Возможность понять эволюцию планет Экстремальные условия для техники Поиск признаков жизни Огромные финансовые затраты Тестирование новых технологий Долгое время подготовки миссий

Три факта о Венере

• Её сутки длиннее года — планета вращается медленнее, чем обращается вокруг Солнца.

• Атмосферное давление в 92 раза выше земного.

• Облака отражают до 80 % солнечного света, из-за чего Венера — самая яркая "звезда" на небе после Луны.

Исторический контекст

В 1960–1980-х годах именно СССР первым достиг поверхности Венеры. Программы "Венера" и "Вега" доказали, что мягкая посадка возможна, а первые цветные снимки стали сенсацией. Эти успехи вдохновили новое поколение миссий. Сегодня история словно повторяется — только теперь к ней возвращается весь мир.

