Венера сегодня — это филиал ада: давление в девяносто раз выше земного, а температура на поверхности позволяет плавить свинец. Но миллиарды лет назад "сестра Земли" могла быть настоящим курортом с бескрайними водными гладями. Группа геологов под руководством Ричарда Гейла из Лондонского университета опубликовала в журнале Earth & Planetary Science Letters исследование, которое радикально меняет наше представление о прошлом второй планеты от Солнца. Анализ специфических ландшафтов показал, что древняя Венера на 90% состояла из воды, а по ее поверхности катились волны океана, чей объем достигал почти половины всей земной гидросферы.

"Венера — это зеркало, в которое нам стоит смотреть чаще, чтобы понимать процессы глобального потепления. Наличие океанов в прошлом доказывает, что планеты земной группы начинают свой путь примерно одинаково, но развиваются по разным сценариям. Если геологические структуры подтвердятся контактными миссиями, мы получим ключ к пониманию обитаемости экзопланет. Это фундаментальное открытие переводит Венеру из разряда мертвых камней в статус бывших колыбелей жизни". Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Геологические улики: что спрятано под облаками

Ученые выделили три типа рельефа, которые практически невозможно объяснить без участия жидкой воды. Первый признак — полигональные структуры. Это огромные участки, разбитые на многоугольники, которые один в один повторяют системы морских осадочных отложений на Земле. Такие формы возникают, когда тяжелые пласты песка и ила оседают на морское дно в течение миллионов лет, формируя специфический геометрический узор под весом водной толщи.

Вторым важным доказательством стали каналы, или canali, протяженностью в тысячи километров. Их морфология и изгибы подозрительно напоминают подводные русла на земных континентальных шельфах. Как отмечают исследователи, подобные глубокие борозды не могли оставить потоки лавы, зато они идеально соответствуют работе мощных течений древнего океана. Подобно тому как астрономические сюрпризы меняют наш взгляд на ночное небо, эти структуры переворачивают геологическую историю планеты.

Третий козырь — складчатые гребни. Расчеты показывают, что под этими неровностями могут скрываться залежи соли толщиной более 60 метров. На нашей планете такие гигантские соляные линзы остаются после испарения целых морей. Это напоминает ситуацию, когда за внешним блеском скрывается суровая реальность, как часто бывает, когда родословная за миллионы оказывается фикцией без архивного подтверждения. На Венере же архивом служит сам грунт.

Планетарный апокалипсис и потерянный рай

Согласно математической модели Ричарда Гейла, океан занимал почти всю поверхность Венеры. Однако благодатные времена закончились катастрофой. Неконтролируемый парниковый эффект превратил планету в автоклав. Вода не просто испарилась — она была расщеплена солнечным излучением, а водород навсегда улетучился в космос. Сегодняшняя Венера служит суровым напоминанием о том, к чему может привести нарушение климатического баланса, даже если лето выбрало мягкий сценарий на одной отдельно взятой планете.

Судьба венерианских океанов — это наглядный пример планетарного суицида. Исследователи прямо заявляют: "Это имеет глубокие последствия для нашего собственного будущего". Когда-то Венера была почти близнецом Земли по массе и составу, но потеряла всё из-за избытка углекислого газа. Пока на Земле жара в столице сменяется прохладой, на Венере жара не прекращается уже миллиарды лет.

Гипотеза о существовании жизни в древних венерианских морях больше не кажется фантастикой. Если там была вода, значит, была и органическая химия. Это открытие заставляет ученых иначе взглянуть на биологический потенциал Солнечной системы. Даже если ген предчувствия у людей — лишь миф, научное чутье подсказывает геологам: под венерианским пеплом скрыты следы утраченной биосферы.

Миссии будущего: охота за соляными пластами

Проверить смелые выводы ученых из Лондона должны две масштабные космические миссии — европейский аппарат EnVision и американский зонд VERITAS от NASA. В отличие от прошлых экспедиций, новые приборы смогут "пробить" плотную атмосферу радарами с беспрецедентным разрешением. Они будут искать именно те соляные отложения и осадочные породы, о которых говорит команда Гейла. Это не менее сложная задача, чем хирургия без врачей, требующая точности и надежности оборудования.

Работа предстоит ювелирная. Аппараты зафиксируют малейшие отклонения в рельефе, чтобы подтвердить морское происхождение каналов. Если гипотеза подтвердится, это станет крупнейшим открытием в планетологии со времен обнаружения воды на Марсе. Для успеха миссий понадобятся не только роботы, но и глубокий анализ данных, подобно тому как высокие баллы ЕГЭ заставляют экспертов искать скрытые факторы успеха.

Пока ученые спорят о прошлом соседки, любителям космоса остается лишь наблюдать за небом. Правильное наблюдение за метеорами или поиск планет не требует сложной техники, но дает возможность ощутить масштаб Вселенной. Венера, сияющая на утреннем небе, больше не выглядит просто яркой точкой — теперь это мир с потенциально грандиозной морской историей.

"Для подтверждения морского прошлого Венеры нам нужны прямые данные о минеральном составе ее поверхности. Обнаружение хлоридов или других солей в местах предполагаемых шельфов станет окончательным доказательством. Это кардинально меняет наши модели формирования планет в обитаемой зоне звезд. Мы видим, что границы этой зоны гораздо подвижнее, чем считалось ранее, а Венера была ее частью гораздо дольше". Аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

FAQ

Ответы на ваши вопросы Могла ли жизнь сохраниться на Венере сегодня?

На поверхности это исключено, но ученые обсуждают возможность существования микроорганизмов в верхних, более прохладных слоях облаков.

Сколько воды было на Венере?

По оценкам, около 40% от объема земных океанов, что при меньшем рельефе позволяло покрыть водой почти всю планету.

Когда именно исчезли океаны?

Точные сроки пока предмет споров, но катастрофический парниковый эффект мог завершиться около 700 миллионов лет назад.

"Исследование Гейла — это торжество сравнительной геологии. Мы видим на другой планете те же паттерны, что и в земных океанах, и это не может быть случайным совпадением. Если вода была там миллиарды лет, то времени для возникновения простейших форм жизни было вполне достаточно. Теперь главная интрига заключается в том, найдем ли мы следы органики в древних осадочных породах". Научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов

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